Für die Gesundheit: Physiotherapeutin in München finden

Wer als Privatpatient oder -patientin in München eine Physiotherapeutin sucht, wird bei PhysMed München fündig. Die Privatpraxis in Maxvorstadt kümmert sich fachkundig um Ihre Beschwerden.

In der privaten Physiotherapiepraxis in Maxvorstadt kümmern sich vier Physiotherapeutinnen fachkundig um die individuellen Beschwerden von Patienten und Patientinnen. Unter dem Praxismotto: „Ein kleiner Schritt für Sie, aber ein großer Schritt für Ihre Gesundheit …“, setzt die Physiotherapie hier auf eine Synergie von medizinischen, konservativen und alternativen Methoden, um langfristige Erfolge zu erzielen.

Vielseitige Leistungen in der Physiotherapie

Bei PhysMed München steht die ganzheitliche Physiotherapie im Fokus. Sowohl akute als auch chronische Beschwerden – von orthopädischen Krankheitsbildern über Kiefergelenkbeschwerden (CMD) bis hin zu Tinnitus – gehen die Physiotherapeutinnen gezielt an. Dabei werden nicht nur Symptome gelindert, sondern auch deren Auslöser genau betrachtet. Eine eingehende Befundung und Funktionsanalyse gehört immer mit zum Programm. So werden Ursachen ausfindig gemacht und eine langfristige Gesundheitsförderung ermöglicht. Zum breit gefächerten Behandlungsspektrum der Privatpraxis gehören medizinische, konservative und alternative Therapien, darunter:

– Physiotherapie

– Osteopathie

– Krankengymnastik

– Akupunktur

– TCM (Chinesische Medizin)

– Homöopathie

– Coaching

– Ernährungsberatung

Die Vorteile einer Therapie bei Physmed München

Bei Physmed München profitieren Patienten und Patientinnen von einer ganzheitlichen Behandlung. Das schließt die konstante Kooperation mit anderen Behandelnden aus den Bereichen Medizin und Heilpraxis sowie gegebenenfalls anderen Physiotherapeuten und -therapeutinnen ein. Durch diese umfassende Beleuchtung der Problematik kann die optimale Lösung für die individuellen Beschwerden gefunden und eine langfristige Verbesserung erreicht werden.

Die Physiotherapeutinnen der Praxis wissen, dass viele Menschen sich schwertun, im Alltag Zeit für ein aufwendiges Training zu finden. Daher bietet PhysMed München kompakte, alltagstaugliche Übungsprogramme, die individuell auf die jeweiligen Befunde und Möglichkeiten der Patienten und Patientinnen zugeschnitten sind. Dadurch, dass die Therapie sich an die Lebensumstände anpasst, kann sie aufrechterhalten werden und so nachhaltige Erfolge erzielen.

Ein freundlicher Service und ein Wohlfühlambiente runden das Paket im PhysMed München ab. Die Patienten und Patientinnen werden mit ihren Beschwerden sowie Bedürfnissen ernst genommen und können sich bestens aufgehoben fühlen. Das erlaubt es Körper und Geist, sich in angenehmer Atmosphäre zu regenerieren.

PhysMed München: private Physiotherapie in der Münchner Innenstadt

Die Praxis für Physiotherapie PhysMed München kümmert sich bereits seit 2011 um die Gesundheit von Privatpatienten und -patientinnen. Etliche 5-Sterne-Bewertungen in den gängigen Portalen zeugen von der Zufriedenheit der Behandelten. Interessierte finden die Räumlichkeiten der Privatpraxis in zentraler Lage von Maxvorstadt in der Sophienstraße 3.

Neben der Inhaberin und Physiotherapeutin Mirjam Kommer sind hier drei weitere Physiotherapeutinnen beschäftigt. Das vierköpfige Team ist sieben Tage die Woche von 09:00 bis 22:00 Uhr für Patienten und Patientinnen erreichbar. Eine Terminvereinbarung kann telefonisch unter 089 544 446 11 oder per Mail an info@physmed-muenchen.de erfolgen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PhysMed München

Frau Mirjam Kommer

Sophienstraße 3

80333 München

Deutschland

fon ..: 089 544 44 611

fax ..: 089 599 47 699

web ..: https://www.physmed-muenchen.de/

email : info@physmed-muenchen.de

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

