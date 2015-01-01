Funktionierst du noch oder lebst du schon? – Persönliches Wachstum zwischen Wissen, Können, Fühlen und Wollen

Dr. Hümbert-Schnurr verbindet Wissenschaft, Didaktik, Kreativität und Empathie für souveräne Kommunikation, starken Selbstwert und ADHS-sensible Entwicklung – Coaching transdisziplinär gedacht.

Mit einem ungewöhnlich breiten und zugleich wissenschaftlich fundierten Profil bietet Dr. Sebastian Hümbert-Schnurr ein Coaching- und Trainingsangebot, das sich deutlich von klassischen Coachingformaten abhebt. Der gebürtige Saarbrücker studierte Physik (Diplom, Universität des Saarlandes) und Theaterpädagogik (M.A., Universität der Künste Berlin), promovierte in den Bildungswissenschaften (Bergische Universität Wuppertal) und ist ausgebildeter systemischer Coach mit Weiterbildungen in Kommunikation und ADHS-Coaching. Als systemischer Coach, Kommunikationstrainer, Theaterpädagoge und Hochschuldozent verbindet er pädagogische Expertise, psychologische Konzepte und kreative Lernformen zu wirksamen Entwicklungsprozessen für Einzelpersonen, Teams und Organisationen. Seine Schwerpunkte liegen in der Stärkung von Kommunikation, Selbstwertgefühl und der neurodiversitätssensiblen Begleitung im ADHS-Coaching.

Neben seiner Tätigkeit als Coach arbeitet Hümbert-Schnurr in der Lehrendenbildung an der Bergischen Universität Wuppertal, wo er zukünftige Lehrkräfte und Sonderpädagog*innen in Didaktik und Kommunikation ausbildet. Seine akademische Lehrtätigkeit umfasst darüber hinaus zahlreiche Lehraufträge und Workshops in den Bereichen Didaktik, Hochschuldidaktik und Kommunikation, unter anderem an der Hochschule für Musik und Tanz Köln, der Universität Greifswald, der Ruhr-Universität Bochum und der Hochschule Bochum. Diese akademische Verankerung prägt seine Arbeit: Didaktische Klarheit, wissenschaftliche Fundierung und ein tiefes Verständnis für Lernprozesse bilden das Fundament seiner Angebote.

Sein Coachingansatz ist geprägt von Empathie, Resonanz, Wertschätzung und einer Haltung der Gleichwürdigkeit. Hümbert-Schnurr schafft Räume, in denen Menschen sich sicher fühlen, reflektieren und neue Perspektiven entwickeln können. „Ich liebe es, Situationen zu gestalten, in denen Menschen wachsen – miteinander, aneinander und über sich hinaus“, so beschreibt er seine Motivation. Dabei ist er überzeugt, dass gesunde Kommunikation mit anderen und mit sich selbst die Grundlage für mentale Gesundheit, gelingende Beziehungen und souveränes Handeln bildet.

Im ADHS-Coaching arbeitet er neurodiversitätssensibel und ressourcenorientiert sowohl mit erwachsenen Betroffenen als auch mit Angehörigen oder Menschen, die bisher zwar mit Verdacht aber noch ohne Diagnose sind. Ziel ist es, Selbstorganisation zu stärken, innere Klarheit zu fördern und das Selbstwertgefühl nachhaltig aufzubauen – unabhängig von Labels oder Schubladen. Führungskräfte und Teams profitieren von seiner Fähigkeit, komplexe Dynamiken sichtbar und spielerisch erfahrbar zu machen, Konflikte konstruktiv zu bearbeiten und die Kommunikationskultur langfristig zu verbessern.

Seine Formate – von Einzelcoachings über Teamworkshops bis hin zu Kommunikationstrainings – verbinden systemische Methoden, psychologische Erkenntnisse und theaterpädagogische Elemente zu erfahrungsorientierten Lernprozessen, die Kopf, Herz und Hand gleichermaßen einbeziehen. Integrität, Verantwortung und Nachhaltigkeit bilden dabei den ethischen Rahmen seiner Arbeit.

Mit dieser Kombination aus wissenschaftlicher Expertise, pädagogischer Erfahrung und menschlicher Wärme positioniert sich Dr. Sebastian Hümbert-Schnurr als Anbieter, der Coaching neu denkt: transdisziplinär, wirksam und zutiefst menschenorientiert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Sebastian Hümbert-Schnurr – Coaching und Kommunikationstraining

Herr Sebastian Hümbert-Schnurr

Goethestraße 34

42327 Wuppertal

Deutschland

fon ..: 0202/29534971

web ..: http://www.huembertschnurr.de

email : kontakt@huembertschnurr.de

Dr. Sebastian Hümbert-Schnurr unterstützt Führungskräfte, pädagogische Fachkräfte, Teams sowie neurodivergente Menschen und deren Angehörige mit Coaching, Kommunikationstraining, ADHS-Coaching, Workshops und Mediation. Seine Arbeit verbindet fundierte Didaktik, systemische Methoden, Psychologie und theaterpädagogische Ansätze zu wirksamen, erfahrungsorientierten Lern- und Entwicklungsprozessen für Kopf und Seele. Er schafft Räume, in denen Menschen Klarheit gewinnen, Selbstfürsorge stärken, Konflikte konstruktiv bearbeiten, Souveränität entwickeln und nachhaltige Veränderung gestalten – individuell, bedarfsorientiert und neurodiversitätssensibel.

Pressekontakt:

Intrag Internet Regional GmbH

Herr Hartmut Wehrmeyer

Sophienblatt 82 – 86

24114 Kiel

fon ..: 043167070100

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

C5 Typ 2 testiert: Insiders Technologies schafft messbare Compliance-Entlastung für Cloud-Kunden Professionelle Unterstützung bei der Existenzgründung – Steuerberaterin Roswitha von Ehr