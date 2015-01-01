Ganzheitliche Selfcare in den Wechseljahren

Die Wechseljahre sind für viele Frauen eine herausfordernde Zeit. Mit einer ganzheitlichen Selfcare-Routine kann der Körper in der Lebensphase gut unterstützt werden.

Rechtzeitig eine clevere Selfcare-Routine zu etablieren, lautet die Devise! Expertin Corinna Schack von Steiger Naturals rät dazu, auf eine ausgewogene Kombination aus innerer und äußerer Pflege zu setzen.

Ihr Tipp : Die „Hormon Balance“ von Steiger Naturals – ein natürlicher Wechseljahre-Komplex, der ganz ohne Hormone auskommt. Die sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffe wie Mönchspfeffer, Maca und Dong Quai können helfen, den weiblichen Körper sanft zu unterstützen. „Immer noch wird vielen Frauen viel zu schnell ein hormonhaltiges Präparat von Ärzten verschrieben“, weiß die Expertin. „Dabei ist das nicht für jede Frau geeignet und birgt Risiken – für bestimmte Krebsarten oder auch Blutdruck.“

Ergänzend dazu: Das Steiger Naturals Kollagen Serum. Angereichert mit hochdosiertem Kollagen und Hyaluronsäure spendet es intensiv Feuchtigkeit und sorgt für ein frisches, aufgepolstertes Hautgefühl. Oder die Naturhof Leberkur mit Mariendistel, Artischocke und Zinnkraut für ein allgemeines gesundheitliches Wohlbefinden.

„Es geht hier viel um unser Wohlbefinden“, so die Expertin. „Nicht selten ist es vor allem das Grundgefühl, das viele Frauen in den Wechseljahren so zu schaffen macht. Ein Selfcare-Ritual kann daher auch dem Kopf helfen – man fühlt sich gesünder, frischer und irgendwie „aufgepeppter“.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Steiger Naturals

Frau Sandra Eichner

Besengassl 4b

82346 Andechs

Deutschland

fon ..: 01728184667

web ..: http://www.steiger-naturals.de

email : se@rosenheim-rocks.de

Steiger Naturals steht für hochwertige, natürliche Produkte, die speziell auf die Bedürfnisse von Frauen in den Wechseljahren abgestimmt sind. Mit sorgfältig formulierten Rezepturen und einem ganzheitlichen Ansatz unterstützt das Unternehmen Frauen dabei, ihre Balance zu finden – ganz ohne künstliche Hormone.

www.steiger-naturals.de

Pressekontakt:

Steiger Naturals

Frau Sandra Eichner

Besengassl 4b

82346 Andechs

fon ..: 01728184667

web ..: http://www.steiger-naturals.de

email : se@rosenheim-rocks.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Andreas Klement moderiert Bürgerdialog „Politik mit Verantwortung“ in Iserlohn Gold und Kupfer sind die Stars