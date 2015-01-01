  • Ganzheitliche Selfcare in den Wechseljahren

    Die Wechseljahre sind für viele Frauen eine herausfordernde Zeit. Mit einer ganzheitlichen Selfcare-Routine kann der Körper in der Lebensphase gut unterstützt werden.

    BildRechtzeitig eine clevere Selfcare-Routine zu etablieren, lautet die Devise! Expertin Corinna Schack von Steiger Naturals rät dazu, auf eine ausgewogene Kombination aus innerer und äußerer Pflege zu setzen.

    Ihr Tipp : Die „Hormon Balance“ von Steiger Naturals – ein natürlicher Wechseljahre-Komplex, der ganz ohne Hormone auskommt. Die sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffe wie Mönchspfeffer, Maca und Dong Quai können helfen, den weiblichen Körper sanft zu unterstützen. „Immer noch wird vielen Frauen viel zu schnell ein hormonhaltiges Präparat von Ärzten verschrieben“, weiß die Expertin. „Dabei ist das nicht für jede Frau geeignet und birgt Risiken – für bestimmte Krebsarten oder auch Blutdruck.“

    Ergänzend dazu: Das Steiger Naturals Kollagen Serum. Angereichert mit hochdosiertem Kollagen und Hyaluronsäure spendet es intensiv Feuchtigkeit und sorgt für ein frisches, aufgepolstertes Hautgefühl. Oder die Naturhof Leberkur mit Mariendistel, Artischocke und Zinnkraut für ein allgemeines gesundheitliches Wohlbefinden.

    „Es geht hier viel um unser Wohlbefinden“, so die Expertin. „Nicht selten ist es vor allem das Grundgefühl, das viele Frauen in den Wechseljahren so zu schaffen macht. Ein Selfcare-Ritual kann daher auch dem Kopf helfen – man fühlt sich gesünder, frischer und irgendwie „aufgepeppter“.

    Steiger Naturals steht für hochwertige, natürliche Produkte, die speziell auf die Bedürfnisse von Frauen in den Wechseljahren abgestimmt sind. Mit sorgfältig formulierten Rezepturen und einem ganzheitlichen Ansatz unterstützt das Unternehmen Frauen dabei, ihre Balance zu finden – ganz ohne künstliche Hormone.

    www.steiger-naturals.de

