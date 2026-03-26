Gesundes Abnehmen ganzheitlich gedacht – Cortisol und Stoffwechselprozesse unterschätzt

Obwohl viele Menschen regelmäßig Diäten ausprobieren, bleibt der langfristige Erfolg häufig aus.

Kalorien zählen, Kohlenhydrate reduzieren, Mahlzeiten auslassen: Obwohl viele Menschen regelmäßig Diäten ausprobieren, bleibt der langfristige Erfolg häufig aus. Laut Studien nimmt ein Großteil der Abnehmwilligen verlorenes Gewicht innerhalb weniger Jahre wieder zu. Gleichzeitig wächst das Interesse an einem ganzheitlicheren Verständnis von Stoffwechsel, Darmgesundheit und hormonellen Prozessen.

„Die Vorstellung, dass Abnehmen allein eine Frage von Disziplin ist, greift oft zu kurz“, erklärt Corinna Steiger von Steiger Naturals. Mit ihrem Unternehmen beschäftigt sie sich seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema – und damit, wie man mit natürlichen Supplementen sinnvoll unterstützen kann. „Viele Menschen leben dauerhaft unter Stress, schlafen schlecht und haben einen stark schwankenden Blutzuckerspiegel. Das kann Heißhungerattacken fördern und Stoffwechselprozesse negativ beeinflussen.“

Tatsächlich rückt insbesondere das Stresshormon Cortisol zunehmend in den Fokus. Dauerstress kann dazu führen, dass der Körper mehr Fett einlagert und gleichzeitig verstärkt nach schnell verfügbarer Energie verlangt – oft in Form von Zucker oder stark verarbeiteten Lebensmitteln. Parallel diskutieren Ernährungsexperten immer häufiger die Rolle eines stabilen Blutzuckerspiegels beim Gewichtsmanagement.

Vor diesem Hintergrund gewinnen Nahrungsergänzungsmittel immer mehr an Bedeutung, die gezielt Stoffwechselprozesse unterstützen sollen. Kombinationsansätze wie eine Unterstützung der Leberfunktion sowie eine möglichst konstante Glukose-Regulation werden dabei zunehmend nachgefragt. Pflanzliche Inhaltsstoffe wie Mariendistel, Artischocke oder Bitterstoffe sollen den Stoffwechsel unterstützen, während andere Präparate darauf abzielen, starke Blutzuckerschwankungen und damit verbundene Heißhungerattacken zu reduzieren.

Auch die Darmgesundheit spielt aus Sicht vieler Experten eine immer größere Rolle. Wiederholte Crashdiäten, stark verarbeitete Lebensmittel oder dauerhaft unausgewogene Ernährung können das Gleichgewicht im Verdauungssystem beeinträchtigen. „Viele Menschen haben über Jahre unterschiedlichste Ernährungsformen ausprobiert. Dabei gerät häufig auch der Körper selbst aus der Balance“, so Steiger. Ihr Tipp: Die Steiger Naturals GLP-1 Formel [CS1] (www.steiger-naturals.de) und die Leberkur von Steiger Naturals als Kombi-Kur. „Oftmals geht es darum, Dinge im Körper wieder in Einklang zu bringen, die aufgrund unseres Lebenswandels aus dem Gleichgewicht geraten sind. Das schaffen wir nur mit gesünderem Essen in der Form nicht.“

Längst werden Nahrungsergänzungsmittel nicht mehr als Lifestyle-Produkt gesehen, sondern als gezielte Unterstützung in einem Alltag, der häufig wenig Raum für optimale Ernährung und Regeneration lässt. Eine Unterstützung, die eine gleichwertige Rolle neben Dingen wie Ernährung, Stressmanagement, Schlaf und Bewegung spielt.

Über Steiger Naturals

Steiger Naturals entwickelt natürliche Nahrungsergänzungsmittel mit Fokus auf ganzheitliches Wohlbefinden, Stoffwechsel und hormonelle Balance. Das Unternehmen setzt auf sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe und natürliche Rezepturen zur Unterstützung verschiedener Lebensphasen und Gesundheitsziele.

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Steiger Naturals entwickelt natürliche Nahrungsergänzungsmittel mit Fokus auf ganzheitliches Wohlbefinden, Stoffwechsel und hormonelle Balance. Das Unternehmen setzt auf sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe und natürliche Rezepturen zur Unterstützung verschiedener Lebensphasen und Gesundheitsziele.

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