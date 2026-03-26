  • Gesundes Abnehmen ganzheitlich gedacht – Cortisol und Stoffwechselprozesse unterschätzt

    Obwohl viele Menschen regelmäßig Diäten ausprobieren, bleibt der langfristige Erfolg häufig aus.

    BildKalorien zählen, Kohlenhydrate reduzieren, Mahlzeiten auslassen: Obwohl viele Menschen regelmäßig Diäten ausprobieren, bleibt der langfristige Erfolg häufig aus. Laut Studien nimmt ein Großteil der Abnehmwilligen verlorenes Gewicht innerhalb weniger Jahre wieder zu. Gleichzeitig wächst das Interesse an einem ganzheitlicheren Verständnis von Stoffwechsel, Darmgesundheit und hormonellen Prozessen.

    „Die Vorstellung, dass Abnehmen allein eine Frage von Disziplin ist, greift oft zu kurz“, erklärt Corinna Steiger von Steiger Naturals. Mit ihrem Unternehmen beschäftigt sie sich seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema – und damit, wie man mit natürlichen Supplementen sinnvoll unterstützen kann. „Viele Menschen leben dauerhaft unter Stress, schlafen schlecht und haben einen stark schwankenden Blutzuckerspiegel. Das kann Heißhungerattacken fördern und Stoffwechselprozesse negativ beeinflussen.“

    Tatsächlich rückt insbesondere das Stresshormon Cortisol zunehmend in den Fokus. Dauerstress kann dazu führen, dass der Körper mehr Fett einlagert und gleichzeitig verstärkt nach schnell verfügbarer Energie verlangt – oft in Form von Zucker oder stark verarbeiteten Lebensmitteln. Parallel diskutieren Ernährungsexperten immer häufiger die Rolle eines stabilen Blutzuckerspiegels beim Gewichtsmanagement.

    Vor diesem Hintergrund gewinnen Nahrungsergänzungsmittel immer mehr an Bedeutung, die gezielt Stoffwechselprozesse unterstützen sollen. Kombinationsansätze wie eine Unterstützung der Leberfunktion sowie eine möglichst konstante Glukose-Regulation werden dabei zunehmend nachgefragt. Pflanzliche Inhaltsstoffe wie Mariendistel, Artischocke oder Bitterstoffe sollen den Stoffwechsel unterstützen, während andere Präparate darauf abzielen, starke Blutzuckerschwankungen und damit verbundene Heißhungerattacken zu reduzieren.

    Auch die Darmgesundheit spielt aus Sicht vieler Experten eine immer größere Rolle. Wiederholte Crashdiäten, stark verarbeitete Lebensmittel oder dauerhaft unausgewogene Ernährung können das Gleichgewicht im Verdauungssystem beeinträchtigen. „Viele Menschen haben über Jahre unterschiedlichste Ernährungsformen ausprobiert. Dabei gerät häufig auch der Körper selbst aus der Balance“, so Steiger. Ihr Tipp: Die Steiger Naturals GLP-1 Formel [CS1] (www.steiger-naturals.de) und die Leberkur von Steiger Naturals als Kombi-Kur. „Oftmals geht es darum, Dinge im Körper wieder in Einklang zu bringen, die aufgrund unseres Lebenswandels aus dem Gleichgewicht geraten sind. Das schaffen wir nur mit gesünderem Essen in der Form nicht.“

    Längst werden Nahrungsergänzungsmittel nicht mehr als Lifestyle-Produkt gesehen, sondern als gezielte Unterstützung in einem Alltag, der häufig wenig Raum für optimale Ernährung und Regeneration lässt. Eine Unterstützung, die eine gleichwertige Rolle neben Dingen wie Ernährung, Stressmanagement, Schlaf und Bewegung spielt.

    Über Steiger Naturals

    Steiger Naturals entwickelt natürliche Nahrungsergänzungsmittel mit Fokus auf ganzheitliches Wohlbefinden, Stoffwechsel und hormonelle Balance. Das Unternehmen setzt auf sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe und natürliche Rezepturen zur Unterstützung verschiedener Lebensphasen und Gesundheitsziele.

    www.steiger-naturals.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Steiger Naturals
    Steiger Naturals
    Buchäckerring 30 4b
    74906 Bad Rappenau
    Deutschland

    fon ..: 0 70 66 – 18 43 100
    web ..: https://www.steiger-naturals.de
    email : info@steiger-naturals.de

    Steiger Naturals entwickelt natürliche Nahrungsergänzungsmittel mit Fokus auf ganzheitliches Wohlbefinden, Stoffwechsel und hormonelle Balance. Das Unternehmen setzt auf sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe und natürliche Rezepturen zur Unterstützung verschiedener Lebensphasen und Gesundheitsziele.

    Pressekontakt:

    See PR
    Sandra Eichner
    Besengassl 4b
    82346 Andechs

    fon ..: 0172-8184667
    email : sandra@see-pr.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Backkompetenz ganzheitlich gedacht: WACHTEL und WIESHEU zeigen Systemlösungen für Handwerk und Filiale
      Die WIESHEU Group zeigt auf der Sachsenback (18. bis 20. April) ihre gebündelte Beratungs- und Lösungskompetenz für das moderne Bäckerhandwerk - von der Backstube und Produktion bis in die Filiale....

    2. Digitale Fuhrparklösungen ganzheitlich gedacht: Fleethouse präsentiert sich mit Carwise und Autodisk
      Fleethouse, die von Carano Software Solutions entwickelte Fuhrparklösung, präsentiert sich am 25. und 26. März 2026 erstmals auf der Flotte! als Teil der Carwise Group einem breiten Fachpublikum....

    3. Gesundes Schlafen, gesundes Wohnen: Betten Ritter in Karlsruhe sorgt für höchste Schlafqualität
      Schlafqualität und Wohngesundheit stehen im Fokus von Betten Ritter in Karlsruhe. Individuelle Bettsysteme, allergieverträgliche Systeme, luxuriöse Schlafstätten gehören zum umfangreichen Angebot....

    4. Mit Supplements abnehmen – Die neumodischen Abnehmtipps
      Früher konnten die Menschen nur mit einer kalorienreduzierten Ernährung abnehmen. Heute ist das zwar immer noch so, nur gibt es einig kleine Helfer die beispielsweise den Hunger etwas unterdrücken....

    5. Besondere Wirkstoffe, die beim schnellen Abnehmen hilfreich sind
      Gibt es natürliche und gesunde Wirkstoffe, die den Körper beim Abnehmen unterstützen? Redix Vital, die aus den USA bekannten Diätkapseln haben die patentierte 9-fach Formel gefunden....

    6. Neue Erkenntnisse zu NMN: Bedeutung für zelluläre Energie und gesundes Altern.
      Neue Studien rücken NMN (Nicotinamid-Mononukleotid) als wichtigen Faktor für zelluläre Energie, NAD+-Stoffwechsel und gesundes Altern in den Fokus der Forschung....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.