  • GARANT Industrie startet mit neuem Onlineshop in die nächste Phase

    GARANT Industrie aus Iserlohn präsentiert seinen neuen Onlineshop und stärkt damit den digitalen Vertrieb für Arbeitsschutz, Arbeitskleidung und Industriebedarf.

    BildDie GARANT Industrieservice GmbH aus Iserlohn präsentiert ihren neu aufgestellten Onlineshop unter garant-industrie.de und baut damit ihren digitalen Vertrieb für Arbeitsschutz, Arbeitskleidung, Arbeitsschuhe und Industriekleber gezielt weiter aus. Der Relaunch steht für einen modernen Zugang zu einem Sortiment, das auf die Anforderungen von Handwerk, Industrie und gewerblichen Betrieben ausgerichtet ist.

    Mit dem neuen Shop bündelt GARANT Industrie seine Leistungsbereiche noch klarer und nutzerfreundlicher. Unternehmen finden online ein erweitertes Angebot in zentralen Produktfeldern wie Arbeitskleidung, Arbeitsschuhe, Arbeitshandschuhe, PSA, Zunftbekleidung und Industriekleber. Ergänzt wird das digitale Angebot durch den Anspruch, Kunden nicht nur mit Produkten, sondern auch mit persönlicher Beratung und praxisnahen Lösungen zu unterstützen.

    GARANT Industrie versteht sich als Partner für Arbeitsschutz und Industriebedarf aus einer Hand. Auf der Website stellt das Unternehmen neben dem Shop auch seine weiteren Leistungen vor. Dazu zählen unter anderem Firmenkleidung, Branding und Industrieservice. Diese Verbindung aus digitalem Einkauf und persönlicher Betreuung soll den Zugang zu passgenauen Lösungen für gewerbliche Kunden deutlich vereinfachen.

    Der neue Webauftritt unterstreicht zugleich die Weiterentwicklung des Unternehmens am Standort Iserlohn. Mit der klaren Struktur, einer stärkeren inhaltlichen Ausrichtung auf Produktbereiche und Service sowie aktuellen Inhalten im News Bereich schafft GARANT Industrie eine moderne Plattform, die Information, Beratung und Einkauf enger miteinander verbindet.

    Für Kunden aus Industrie, Handwerk und Gewerbe bedeutet der Relaunch vor allem kürzere Wege, mehr Übersicht und einen schnelleren Zugriff auf relevante Produkte und Leistungen. GARANT Industrie setzt damit ein klares Zeichen für Kundennähe, digitale Sichtbarkeit und eine zeitgemäße Weiterentwicklung des eigenen Geschäftsmodells.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GARANt Industrie
    Herr Matthias Meier
    Echelnteichweg 3
    58640 Iserlohn
    Deutschland

    fon ..: 023712193060
    web ..: https://garant-industrie.de/
    email : gi@apawis.de

    GARANT Industrie aus Iserlohn ist ein spezialisierter Anbieter für Arbeitsschutz, Arbeitskleidung, Arbeitsschuhe, Arbeitshandschuhe, PSA, Industriekleber und ergänzende Industriedienstleistungen. Das Unternehmen firmiert als GARANT Industrieservice GmbH und steht nach eigener Darstellung seit fast zehn Jahren für persönliche Beratung, maßgeschneiderte Lösungen und das Prinzip, Kunden alles aus einer Hand zu bieten. Neben dem stationären Angebot am Standort Echelnteichweg 3 in 58640 Iserlohn betreibt GARANT Industrie mit garant-industrie.de einen Onlineshop für gewerbliche Kunden aus Handwerk, Industrie und weiteren Branchen. Ansprechpartner des Unternehmens ist Daniel Paproth.

    Pressekontakt:

    APAWiS
    Herr Matthias Meier
    Friedhofstr. 13
    58642 Iserlohn

    fon ..: 02374167764


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