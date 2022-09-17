  • gartenzaun.org – Dein neuer Ratgeber für alles rund um den Gartenzaun

    gartenzaun.org ist ein unabhängiges Online-Portal mit Tipps, Ideen und Ratgebern rund um Gartenzäune, Sichtschutz und Grundstücksgestaltung.

    BildErmatingen, 15. September 2025 – Ein schöner Gartenzaun ist weit mehr als nur eine Grenze zum Nachbargrundstück: Er schützt die Privatsphäre, setzt gestalterische Akzente und verleiht dem eigenen Zuhause einen individuellen Rahmen. Mit gartenzaun.org gibt es jetzt ein neues Online-Portal, das sich voll und ganz diesem Thema widmet – praxisnah, verständlich und mit einer guten Portion Inspiration.

    Auf der Seite finden Gartenliebhaber und Hausbesitzer alles, was sie über Zäune wissen müssen: Von klassischen Holzzäunen über elegante Metallvarianten bis hin zu modernen WPC-Lösungen. Wer sich einen Überblick verschaffen möchte, startet am besten direkt hier: Zaunarten im Überblick.

    Neben umfangreichen Ratgeberartikeln gibt es auch Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die den Zaunbau leicht verständlich erklären – ideal für alle, die gerne selbst anpacken. Auch Fragen zur richtigen Pflege oder zu rechtlichen Themen wie Grundstücksgrenzen werden auf gartenzaun.org beantwortet.

    Besonders spannend für alle, die regelmäßig neue Ideen suchen: Der Gartenzaun-Blog. Dort finden Leserinnen und Leser aktuelle Trends, kreative Gestaltungstipps und Hintergrundwissen – von nachhaltigen Materialien bis hin zu cleveren DIY-Lösungen.

    „Ein Gartenzaun ist kein Nebenthema, sondern ein echter Blickfang und wichtiger Teil der Gartengestaltung“, so die Redaktion von gartenzaun.org. „Mit unserem Portal möchten wir alle abholen – egal, ob jemand nach Inspiration sucht, praktische Hilfe braucht oder sich einfach informieren möchte.“

    Über gartenzaun.org
    Kontakt für Rückfragen:
    gartenzaun.org
    E-Mail: maik@gartenzaun.org
    Ort: Ermatingen
    Web: www.gartenzaun.org

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Maik Möhring Media
    Herr Maik Möhring
    Schöntalweg 1
    8272 Ermatingen
    Schweiz

    fon ..: +41 79 132 43 78
    web ..: https://gartenzaun.org
    email : mm@maik-moehring.ch

    Pressekontakt:

    Maik Möhring Media
    Maik Möhring
    Schöntalweg 1
    Ermatingen 8272

    fon ..: +41 79 132 43 78
    email : mm@maik-moehring.ch


