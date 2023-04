Gehörlos und trotzdem sehr erfolgreich Matthias Knebel zeigt den Weg zur Führungsstufe

Matthias Knebel, ein gehörloser, fleißiger und erfahrener Networker, hat innerhalb kurzer Zeit bei Yanoli die Führungsstufe Leader erreicht.

Gestern wurde er noch am Eröffnungsevent zum Junior Leader geehrt, und keine 24 Stunden später hat er bis spät in die Nacht mit seinem Team gearbeitet und die Stufe Leader erreicht. Mit seiner Fähigkeit, die Zeichensprache IGS und DGS zu beherrschen, ist er in der Lage, ein internationales Team aufzubauen.

Als einer der wenigen hat Matthias sich die einmalige Möglichkeit im Founder Club zugleich gesichert. Er ist auch der erste Leader im Teamleader 24 Team, was Simeon Wilhelm und Dennis Isermann sehr stolz macht. Matthias ist eine absolute Führungskraft, und sein Ziel ist es, in der nächsten Zeit Bronze Leader zu werden und Yanoli groß zu machen.

Matthias‘ Erfolg bei Yanoli zeigt, dass Gehörlosigkeit kein Hindernis sein muss, um in der Welt des Network-Marketings erfolgreich zu sein. Yanoli unterstützt seine offiziellen Zooms und Events grundsätzlich mit ausgebildeten Dolmetschern, um auch in Zukunft das Team von Matthias und anderen gehörlosen Personen zu erweitern.

Yanoli hat am Wochenende bewiesen, dass sie eine Firma sind, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht und dass jeder Mensch willkommen ist. Menschen mit Behinderungen werden gerne unterstützt, was zeigt, dass Yanoli eine inklusive Kultur hat.

Matthias‘ Erfolgsgeschichte ist ein Beispiel dafür, dass mit harter Arbeit und der Unterstützung eines inklusiven Unternehmens wie Yanoli, jeder seine Ziele erreichen kann. Wir gratulieren Matthias zu seinem Erfolg und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Ziele.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Herr Matthias & Nicole Knebel

Am Festplatz 33

76709 Kronau

Deutschland

fon ..: 017684894480

web ..: http://kebel-lifestyle.com

email : Matthias@knebel-lifestyle.com

Matthias & Nicole Knebel

Am Festplatz 33

76709 Kronau

https://knebel-lifestyle.com/

Pressekontakt:

Knebel Lifestyle

Herr Matthias & Nicole Knebel

Am Festplatz 33

76709 Kronau

fon ..: 017684894480

