SPEAKERS MATINEE zur „Zeitenwende“ in Münster am 7. Mai

Impulse für deinen Lebenserfolg – das verspricht das Wort-Ensemble DIE ZEITENWENDER, die

am 7. Mai um 11 Uhr in der studiobühne Münster zu einer Speakers Matinee zu Gast sind.

Jeder einzelne der professionellen Redner bringt seine Erfolgsgeschichte auf die Bühne, die oft erst aus dem

vorherigen Scheitern entsteht. Dabei ist auch der zweifache Rede-Europameister Klaus-Ulrich Moeller.

Zur Zeitenwende gehört seit kurzem auch der Umgang mit der neuen generativen Super-Intelligenz ChatGPT,

MidJourney und Stable Diffusion, die sich ganz hinterrücks ins Programm der Zeitenwender geschlichen haben. So

wird sich zeigen, ob der Mensch immer noch die besseren Redner stellt oder ihm die KÜnstliche Intelligenz

auch auf den Bühnen dieser Welt bald den Rang abläuft. Die ZEITENWENDER sind ein noch junges Wort-Ensemble,

das es sich zur Aufgabe gemacht hat, in spannenden Impulsvorträgen den Menschen mit der technologischen Zu-

kunft zu versöhnen und Lösungen zu finden, wie man auch in dieser schnellebigen Zeit gut und ausbalanciert

leben kann.

In der Interaktion mit dem Publikum wird sich herausstellen, ob die so viel beschworene Zeitenwende mehr ist als

eine Worthülse, die dem Kanzler irgendwelche Spin-Doktoren aufgeschrieben haben. Vielleicht hätte es das Wort

Umbruch auch getan, wer weiß. Die Impulsthemen der Zeitenwender reichen vom Scheitern als Erfolgsrezept, der

Intelligenz und der Wissenschaftskommunikation bis zur Resilienz und der Frage, ob und wie wir eigentlich mit un-

serer eigenen Vergänglichkeit umgehen.“ Jeder darf kommen wie er möchte, auch als sein eigener Avatar, sein eige-

ner virtueller Doppelgänger“, sagt das Ensemble hinterlistig. Und schweigt zur Frage, ob die ZEITENWENDER noch

als wirklichen Menschen auf der Bühne stehen oder doch als ihre holographisch hingezauberten Doppelgänger.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Klaus-Ulrich Moeller

Herr Klaus-Ulrich Moeller

Erlenbadstraße 73

77880 Sasbach

Deutschland

fon ..: 078416634315

web ..: http://www.top-global-speaking.com

email : moeller@top-global-speaking.net

Wenn Rede-Profis sich an die Zeitenwende machen, dann kommt ein grandioses Wortprogramm heraus. Das Bühnen-Ensemble „Die Zeitenwender“ nimmt in der heutigen Matinee eben diese so viel beschworene Zeitenwende auseinander und münzt sie um auf unser aller Alltag, in dem uns oft ganz andere Dinge plagen: Fruchtfliegen, Begräbnis der Oma, Anschiss vom Chef, die Winterreifen passen nicht – es ist immer was los und fast immer 5 vor 12. Kommt die Zeitenwende bei uns überhaupt an – oder wird sie von nicht funktionierenden Marder-Panzern schon vor dem Eintreffen an der Haustür einfach niedergewalzt? Die Tücken des Alltags zu versöhnen mit den großen Ideen der Politiker, die – im Gegensatz zu uns – meist nicht mehr verantworten müssen, was sie sich da so ausgedacht haben – das macht den Reiz dieser wortgewaltigen Rede-Show aus. Im Ensemble findet sich der zweimalige Rede-Europameister ebenso wie der Halb-Finalist beim Wettbewerb „Germanys Next Speaker Star“.

Pressekontakt:

Center for Innovative & Strategic Speaking (CISS)

Herr Klaus-Ulrich Moeller

Erlenbadstraße 73

77880 Sasbach

fon ..: 078416634315

email : moeller@top-global-speaking.net

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gehörlos und trotzdem sehr erfolgreich Matthias Knebel zeigt den Weg zur Führungsstufe