Gesundheit sollte bezahlbar sein

Gesundheit ist kein Zufall. Die Kronenberg Group bietet schon seit vielen Jahren Produkte zur Verbesserung der Gesundheit an, ganz neu im Programm sind jetzt verschiedene Ayurveda Produkte.

Paderborn, 13.04.2023 – Ayurvedische Gesundheitsprodukte mit erstaunlicher Wirkung

Hättest du gewusst, dass die Graf von Kronenberg(TM) Group Ltd. weltweit das einzige Unternehmen ist, welches ein Rentner-Fürsorge-Programm anbietet und somit dafür sorgt, dass Gesundheit auch für sozial Schwächere bezahlbar ist.

Aber nicht nur Das! Das wachsende Unternehmen hat neben bioaktiven Nahrungsergänzungen und Vitaminpräparaten zudem das größte Sortiment an Artemisia annua Produkten.

Der Chef, Frank Graf von Kronenberg betont, dass die Gesundheit und Gesunderhaltung eine der größten Motivationen sei und ihn antreibt, ständig neue Produkte und Rezepturen zu finden, die frei von negativen Begleiterscheinungen, wie der Profitgier, dem Lobbyismus oder der Kontrolle sind.

Im vergangenen Jahr war das GvK-Team in Sri Lanka, um den Einheimischen vor Ort zu zeigen, wie sie sich CDL selbst herstellen können. Außerdem konnten sie vielen Einheimischen helfen, indem sie mit den innovativen GvK-Produkten behandelt wurden.

Auf der Insel lernten sie den berühmten Ayurveda Arzt Dr. K.A. Wijerathna kennen. Die Patienten des Ayurveda-Meisters kommen aus aller Welt nach Sri Lanka gereist, um sich von ihm therapieren zu lassen. Auch die „Graf von Kronenberg Group“ ließ sich von der Begeisterung anstecken. Kurzerhand haben sie gemeinsam an neuen Ayurveda-Produkten gearbeitet. Aus dieser Zeit konnte das Paderborner Unternehmen nun die eigene Ayurveda Serie um vier neue Produkte erweitern:

o Organisches Swastha Churnaya Ayurveda Pulver

o Organisches Patadi Churnaya Ayurveda Pulver

o Organisches Agnimantha Churnaya Ayurveda Pulver

o Schamblumenblüten blau / Clitoria ternatea flores

Swastha Churna ist ein ausgezeichnetes ayurvedisches Gesundheitsgetränk für den täglichen Gebrauch für Kinder und Erwachsene. Swasthya Choorna ist ein Superfood-Pulver auf Pflanzenbasis, welches eine perfekte Mischung aus Kräutern ist, die im Ayurveda sehr nützlich sind. Dies bedeutet, dass die Inhaltsstoffe immense Eigenschaften haben, die den Stoffwechsel verbessern, die Langlebigkeit fördern und natürliche Immunitätsverstärker enthalten.

Besonders bemerkenswert ist die Wirkung bei einer Coronainfektion. Bereits 1000ende wurden erfolgreich mit dem Ayurvedischen Produkt behandelt. Generell kann das Heilmittel auch bei viralem Fieber, Diabetes oder Husten angewendet werden.

Bei dem zweiten ayurvedischen Getränk handelt es sich um Patadi Churnaya. Das ayurvedische Pulver beruhigt die Nerven und entfernt überschüssiges Vata aus dem System. Es stärkt und nährt den Körper, fördert eine gesunde Beseitigung von natürlichen Giftstoffen. Die spezielle Mischung der verschiedenen Kräuter wird in Sri Lanka und Indien bei Lähmungen, Schlaganfall, Herzklappenproblemen, Arterienverkalkung, zur Cholesterinsenkung, bei einer Fettleber oder auch bei einer Bronchitis eingenommen.

Weiterhin reiht sich organisches Agnimantha Churnaya Ayurveda Pulver in die Riege der Ayurveda-Produktpalette ein. Agnimantha wirkt antirheumatisch, entzündungshemmend und schmerzlindernd, und das macht sie zu einer sehr begehrten Pflanze. Die Wurzeln und die Rinde werden verwendet um Störungen der Nerven und des Muskelapparates zu lindern, während die Blätter gegen Fieber und Infektionen helfen. Agnimantha Wasser, das sind pulverisierte Wurzeln in Wasser gelöst, hilft zur Appetitanregung. Dieses ayurvedische Getränk wird in Sri Lanka und Indien bei sämtlichen Verdauungsbeschwerden, bei Hämorrhoiden, Rückenschmerzen (unterer Rücken) eingenommen und fördert den Appetit. Es reinigt die Nieren und soll Nierenstein Bildung vorbeugen.

Und zu guter Letzt ist noch ein Stresskiller im Grafen-Shop zu finden. Es handelt sich hierbei um Schamblumenblüten (blau). Die blaue Schmetterlings -Erbsblume ist eine außergewöhnliche tropische Kletterpflanze. Während die Blüten zum Blaufärben von Speisen (beispielsweise Reis in Indien sowie Kuba) und Getränken verwendet werden, kann aus den getrockneten Blütenblättern blauer Tee aufgegossen werden. Dieser soll sich positiv auf das Nervensystem auswirken, Stress und Depressionen lindern. Ihm wird außerdem nachgesagt, Hautalterung und das Ergrauen der Haare zu verzögern. Ebenso soll die Pflanze Gedächtnisstörungen vorbeugen und helfen, nachlassende Sehkraft und hohen Blutdruck zu vermeiden.

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität der Ayurveda Neuheiten und stellen Sie ihr Gleichgewicht auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene her. Weitere Neuerungen sind bereits in Planung, denn:

Die mit dem Wappen

Die machen das schon…

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Graf von Kronenberg UG

Herr Frank Graf v. Kronenberg

Halberstädter Str. 14

33106 Paderborn

Deutschland

fon ..: +49-5251-184366

web ..: https://grafvonkronenberg.group/

email : info@grafvonkronenberg.group

Die Graf von Kronenberg(TM) Group ist Hersteller hochwertiger und bioaktiver Nahrungsergänzungen, die sich durch eine hohe, hervorragende Qualität sowie innovative Rezepturen auszeichnen. In Bezug auf CDL (Chlordioxid-Lösungen) sind wir einer der Pioniere und konzipieren aus Leidenschaft weitere, innovative Produkte für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden, von denen viele ein Alleinstellungsmerkmal aufweisen und weltweit nur bei uns zu beziehen sind.

