VANCOUVER, BC – 13. November 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5 | CSE: BFG.WT. A | CSE: BFG.WT.B) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich, eine Ausweitung seiner Zusammenarbeit mit Exploration Technologies, Inc. (ExploreTech) bekannt zu geben, um die Bohrzielerstellung auf dem Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Pershing County, Nevada, zu verbessern. Diese Initiative stärkt die laufende auf die Exploration und die Erweiterung der Lagerstätten ausgerichtete Strategie des Unternehmens für sein Vorzeigeprojekt.

Nach einer Reihe vielversprechender hochgradiger Kupferabschnitte aus den Kernbohrprogrammen 2024-2025 beginnt Giant Mining mit der nächsten Explorationsphase, um das Ausmaß des mineralisierten Systems Majuba Hill besser zu definieren. Majuba Hill weist weiterhin Merkmale auf, die für ein bedeutendes Kupfersystem des Porphyrtyps charakteristisch sind, das sich in einer der bergbaufreundlichsten Jurisdiktionen der Welt befindet.

Die KI-Plattformen Inverter und Driller von ExploreTech – dieselben Technologien, die die Bohrung MBH-036 in eine neu identifizierte mineralisierte Zone geführt haben – werden nun in den erweiterten nördlichen und östlichen Zielgebieten eingesetzt. Die KI-gestützten Methoden von ExploreTech integrieren geophysikalische, geochemische und geologische Datensätze, um die Vorhersagegenauigkeit zu verbessern, die Zielerstellung zu verfeinern und die Entdeckungseffizienz zu steigern.

Die jüngsten Bohrungen MBH-30 und MBH-32 lieferten eine hochgradige Kupfermineralisierung, die mit einem robusten Porphyrsystem übereinstimmt. In Kombination mit strukturellen Interpretationen und der laufenden KI-gestützten geologischen Modellierung haben diese Ergebnisse das Unternehmen dazu veranlasst, die Bohrungen auszuweiten und die erste Ressourcenschätzung voranzutreiben.

David Greenway, CEO von Giant Mining, erklärte: Die Dynamik bei Majuba Hill nimmt weiter zu. Mit einigen unserer bisher stärksten Abschnitte und einer fortschrittlichen KI-gestützten Zielerstellung sind wir zuversichtlich, dass die laufenden Arbeiten unser Verständnis des Systems verbessern und Majuba Hill in Richtung einer potenziellen Ressourcenabgrenzung voranbringen werden. Bei diesem Programm geht es darum, Werte freizusetzen – und wir glauben, dass wir gerade erst am Anfang stehen.

Die von mehreren Bohrungen durchteuften Porphyrbrekzien mit Turmalinmatrix und Kupfermineralisierung stützen das Arbeitsmodell eines lateral ausgedehnten Systems bei Majuba Hill. Laufende Bohrungen und eine 3D-Integration sind geplant, um die Kontinuität und das potenzielle Ausmaß zu bewerten, parallel zur steigenden Nachfrage nach kritischen Mineralien in den USA.

Dr. Tyler Hall, Mitbegründer und President von ExploreTech, kommentierte:

Inverter und Driller wurden entwickelt, um Klarheit und Präzision bei der gezielten Tiefenexploration zu gewährleisten. Die Ergebnisse bei Majuba Hill zeigen, wie Technologie das Verständnis komplexer Mineralsysteme beschleunigen und Unternehmen wie Giant Mining dabei helfen kann, intelligentere und schnellere Bohrentscheidungen zu treffen.

Brekzien und ihre Bedeutung verstehen

Eine Brekzie ist eine Gesteinsart, die aus gebrochenen Mineralfragmenten besteht, die durch eine feinkörnige Matrix zementiert sind – im Wesentlichen die natürliche Version von Beton -, die durch intensive geologische Prozesse wie Verwerfungen oder hydrothermale Aktivitäten entstanden ist. Bei Majuba Hill beherbergen diese Brekzienzonen hohe Konzentrationen an Kupfer und Silber, was sie für die Identifizierung und Priorisierung von Bohrzielen mit hohem Potenzial entscheidend macht.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81821/BFG_111325_DEPRcom.001.png

Wie bereits in der Pressemitteilung vom 15. Juli 2025 berichtet, hat Giant Mining bei Majuba Hill mächtige Abschnitte mit oberflächennaher oxidischer Kupfermineralisierung durchteuft und damit die mineralisierte Brekzienzone erheblich erweitert. Die Ergebnisse der Bohrungen MHB-33, MHB-34 und MHB-35 bestätigten hohe Kupfergehalte und Kontinuität innerhalb der Brekzienzonen. Diese Ergebnisse untermauerten das Potenzial des Projekts als strategische inländische Kupferquelle und legten den Grundstein für die aktuelle Brekzienuntersuchung, deren Ziel es ist, die Bohrziele zu verfeinern und den Übergang zu Phase 2 der Exploration zu beschleunigen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81821/BFG_111325_DEPRcom.002.png

Abbildung 1: MHB-34 – mineralisierte Brekzie: Chalkopyrit, Cuprit und gediegenes Kupfer in Brekzie. 1.540-1.545 Fuß/0,62 % Cu.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81821/BFG_111325_DEPRcom.003.png

Abbildung 2: Standorte der Bohrungen mit Lage der Profilschnitte.

Zu den wichtigsten Eigenschaften von Majuba Hill gehören:

Abbildung 2: Entnommen aus der Unternehmenspräsentation auf GiantMiningCorp.com

Standort: Nevada, USA – eine weltweit führende Bergbauregion, die in der jährlichen

Umfrage des Fraser-Instituts über Bergbauunternehmen im Jahr 2022 auf Platz 1

steht.

Projektfläche: 9.684 Acres

Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem

Straßenweg südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen)

nordöstlich von Reno. Es ist über gut ausgebaute Landstraßen von der Ausfahrt

Imlay, Nevada, auf der U.S. Interstate 80 und dann 23 Meilen in westlicher

Richtung erreichbar. Menschen, Straßen, Strom und Wasser sind die grundlegenden

Faktoren für die Infrastruktur, und Majuba Hill profitiert bereits von einer

starken Grundlage in all diesen Bereichen. Die bestehende Infrastruktur bietet

erhebliche Vorteile und ermöglicht im Vergleich zu abgelegeneren Projekten

erhebliche

Einsparungen.

Geschichte: Ehemaliger Produktionsbetrieb

Bohrungen: Bis heute wurden etwa 89.395 Fuß gebohrt. Der ungefähre Wiederbeschaffungswert

der Bohrungen beträgt unter Verwendung der aktuellen Kosten 12,1 Millionen

US-Dollar.

Mineralisierung: Das Projekt weist Merkmale eines großen Cu-Ag±Au-Mineralisierungssystems auf und

hat viele Gemeinsamkeiten mit großen Kupfer-Gold-Silber- Porphyr

Lagerstätten.

Erweiterbarkeit Die IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen deuten auf bedeutendes

: Erweiterungspotenzial hin, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen

ist.

Vollständig finanziert: Finanzierung für die nächste Bohrphase bei Majuba Hill ist gesichert

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill befindet sich in einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung mit vorteilhaften Vorschriften und hat das Potenzial, eine der nächsten großen Kupferlagerstätten zu werden, die für die Deckung des steigenden Bedarfs an diesem roten Metall entscheidend ist.

