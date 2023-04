Girls´Day: Mädchen erleben bei Gasnetz Hamburg die Energiewende hautnah

o Mädchen-Zukunftstag für Berufsorientierung in der Technik

o Zwölf Schülerinnen bauen Rennautos mit erneuerbarem Antrieb

o Freie Ausbildungsplätze im Bereich Anlagenmechanik und Rohrleitungsbau

Hamburg. Schülerinnen aus Hamburgs Gesamt- und Stadtteilschulen haben heute miterlebt, wie Gasnetz Hamburg die Energiewende gestaltet. Die zehn- bis 13-Jährigen haben in der Ausbildungswerkstatt des städtischen Netzbetreibers kleine Rennwagen aus Holz gebaut. Das Besondere: Die Autos haben einen erneuerbaren Antrieb, ein Solarmodul bringt sie in Fahrt. „Mit unserer Teilnahme am Girls´ Day geben wir Schülerinnen die Möglichkeit, unsere handwerklichen Berufe kennenzulernen“, erläutert Lena Kühl von Gasnetz Hamburg. Die Ausbildungskoordinatorin für kaufmännische Berufe ist gemeinsam mit der technischen Ausbilderin Rebecca Salomo ein Parade-Beispiel dafür, wie Frauen in dem Unternehmen Karriere machen können.

Für die Berufsorientierung am Mädchen-Zukunftstag war für die zwölf Teilnehmerinnen neben den handwerklichen Tätigkeiten der Erfahrungsaustausch mit Mitarbeiterinnen von Gasnetz Hamburg sehr wertvoll. Eine Anlagemechanikerin, die gerade ihre Ausbildung abgeschlossen hat, sowie eine Duale Studentin im Bereich Maschinenbau gaben den Schülerinnen Einblicke in ihren technischen Berufsalltag. So erfuhren die Schülerinnen, wie die Belegschaft die Transformation des Energienetzes hin zu grünen Gasen und Wasserstoff vorantreibt – eine spannende Perspektive für die potenziellen Auszubildenden der Zukunft.

„Unsere Teilnehmerinnen von heute können die Fachkräfte von morgen sein“, sagt die kaufmännische Geschäftsführerin Gabriele Eggers von Gasnetz Hamburg. „Egal, welches Geschlecht – wir freuen uns über motivierte Auszubildende, die bei der Transformation des Gasnetzes anpacken möchten und dabei ihre eigenen Sichtweisen einbringen.“ Mit dieser Aussage fordert sie weibliche Nachwuchskräfte explizit dazu auf, sich bei Gasnetz Hamburg zu bewerben und die Energiewende mitzugestalten. Für das kommende Lehrjahr gibt es noch freie Ausbildungsplätze in den Bereichen Anlagenmechanik und Rohrleitungsbau. Interessierte finden alle Informationen unter www.gasnetz-hamburg.de/ausbildung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gasnetz Hamburg GmbH

Herr Bernd Eilitz

Ausschläger Elbdeich 127

20539 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 – 23 66 -35 07

web ..: http://www.gasnetz-hamburg.de

email : presse@gasnetz-hamburg.de

Gasnetz Hamburg – hundert Prozent Hamburg

Die Gasnetz Hamburg GmbH ist ein hundertprozentiges Unternehmen der Stadt und betreibt das Erdgasnetz in der Freien und Hansestadt Hamburg mit circa 7.900 Kilometern Länge, rund 160.000 Hausanschlüssen und fast 230.000 Netzkunden. Das Netz umfasst Hoch-, Mittel-, Niederdruck- und Hausanschlussleitungen sowie rund 600 Gasdruckregelanlagen. Die Steuerung und Überwachung des Netzes erfolgt über eine zentrale Leitstelle. Gasnetz Hamburg bereitet die Infrastruktur auf steigende Einspeisungen von grünem Gas wie Bio-Methan und Wasserstoff vor. Damit kann das Gasnetz einen noch größeren Beitrag für den Klimaschutz in Hamburg leisten.

365 Tage rund um die Uhr

Rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für einen zuverlässigen und sicheren Betrieb des Hamburger Gasnetzes. Die langjährige technische Erfahrung ermöglicht ein Höchstmaß an Versorgungssicherheit. Dies belegen Zahlen der Bundesnetzagentur: Im Durchschnitt hatte 2021 jeder Netzkunde in Hamburg eine störungsbedingte Versorgungsunterbrechung von weniger als sieben Sekunden. Dagegen lag der Bundesdurchschnitt mit rund zwei Minuten deutlich höher.

