Sicher heizen und Sanierungsbedarf erkennen: Gasnetz Hamburg überprüft innenliegende Anlagen

o Kostenlose Sicherheitsüberprüfung von Technik-Experten

o Inspektion in Kellern und Wirtschaftsräumen

o Einsatz für sichere Energieversorgung in Hamburg

Hamburg. Damit das Gas sicher zu den angeschlossenen Kundinnen und Kunden fließen kann, nimmt Gasnetz Hamburg nicht nur regelmäßig seine Gasleitungen unter die Lupe, sondern auch die innenliegenden Leitungsteile des Hamburger Gasnetzes. Die Fachkräfte sind bereits in zahlreichen Hamburger Stadtteilen unterwegs, um insgesamt rund 13.300 Gas-Hausanschlüsse bis zum Jahresende zu überprüfen.

„Die regelmäßige Überprüfung der innenliegenden Teile des Hausanschlusses ist Routine“, erläutert der zuständige Koordinator Michel Nielsen von Gasnetz Hamburg. „Mit dieser für die Kundschaft kostenlosen Überprüfung sorgen wir für eine sichere Gasversorgung.“ Diese wichtige Sicherheitsüberprüfung übernehmen Technik-Experten von Gasnetz Hamburg sowie von Partnerfirmen. Sie können sich entsprechend ausweisen. „Diese wichtige Insepektion ist vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) vorgeschrieben“, so Michel Nielsen. „So lässt sich ein Sanierungsbedarf der Anlagenteile von unseren Fachkräften rechtzeitig erkennen.“

Um die im Haus befindlichen Teile des Hausanschlusses in Augenschein zu nehmen, betreten die Mitarbeitenden den Keller oder Wirtschaftsraum. Die Hausanschlüsse verlaufen von der Kellerwand bis zur Absperreinrichtung und befinden sich in der Regel im selben Raum. Bei Mehrfamilienhäusern befindet sich der Hausanschluss erfahrungsgemäß im Keller oder Wirtschaftsraum, sodass die Experten die Wohnungen nicht betreten. Auch der Gaszähler und Gasdruckregler wird auf Dichtigkeit überprüft, sofern sich die Bauteile am Hausanschluss und nicht in den Wohnungen befinden. Die kostenlose Überprüfung der Leitunsteile des Hamburger Gasnetzes ersetzt jedoch nicht die regelmäßige Überprüfung der gesamten Innenanlage. Diese kann vom Eigentümer bei einem Vertragsinstallateursunternehmen in Auftrag gegeben werden.

In folgenden Stadteilen haben die Prüfungen der Hausanschlüsse von den Fachkräften bereits begonnen:

Altona-Altstadt

Bergedorf

Billstedt

Borgfelde

Bramfeld

Curslack

Farmsen-Berne

Harburg

Hausbruch

Hoheluft-Ost

Hohenfelde

Horn

Lohbrügge

Moorburg

Neuallermöhe

Neuengamme

Nienstedten

Poppenbüttel

Sasel

Schnelsen

Wilhelmsburg

Hausanschlüsse in weiteren Stadtteilen überprüfen die von Gasnetz Hamburg beauftragten Fachkräfte im Laufe des Jahres.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gasnetz Hamburg GmbH

Herr Bernd Eilitz

Ausschläger Elbdeich 127

20539 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 – 23 66 -35 07

web ..: http://www.gasnetz-hamburg.de

email : presse@gasnetz-hamburg.de

Gasnetz Hamburg – hundert Prozent Hamburg

Die Gasnetz Hamburg GmbH ist ein hundertprozentiges Unternehmen der Stadt und betreibt das Erdgasnetz in der Freien und Hansestadt Hamburg mit circa 7.900 Kilometern Länge, rund 160.000 Hausanschlüssen und fast 230.000 Netzkunden. Das Netz umfasst Hoch-, Mittel-, Niederdruck- und Hausanschlussleitungen sowie rund 600 Gasdruckregelanlagen. Die Steuerung und Überwachung des Netzes erfolgt über eine zentrale Leitstelle. Gasnetz Hamburg bereitet die Infrastruktur auf steigende Einspeisungen von grünem Gas wie Bio-Methan und Wasserstoff vor. Damit kann das Gasnetz einen noch größeren Beitrag für den Klimaschutz in Hamburg leisten.

365 Tage rund um die Uhr

Rund 540 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für einen zuverlässigen und sicheren Betrieb des Hamburger Gasnetzes. Die langjährige technische Erfahrung ermöglicht ein Höchstmaß an Versorgungssicherheit. Dies belegen Zahlen der Bundesnetzagentur: Im Durchschnitt hatte 2019 jeder Netzkunde in Hamburg eine störungsbedingte Versorgungsunterbrechung von sechs Sekunden. Dagegen lag der Bundesdurchschnitt mit knapp einer Minute deutlich höher.

