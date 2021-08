Glücksträgerin – Romantische Urlaubslektüre mit Fantasy-Elementen

Anne Winters Protagonisten kämpfen in „Glücksträgerin“ nicht nur für ihr eigenes Glück, sondern das der gesamten Menschheit.

Nur noch wenige Wochen trennen Rita von der Zukunft, von der sie seit Jahren träumt. Dann endlich kann sie sich zu dem Mann bekennen, dem ihr Herz gehört und sich ihrer großen Leidenschaft, dem Schreiben, hingeben. Sie vertraut darauf, dass sie es schaffen wird, eine erfolgreiche Journalistin zu werden, denn das Glück scheint in ihr zu stecken bei allem, was sie anfängt. Tom lebt währenddessen im Innerquell Lodega, einem Ort, an dem das Glück der Menschen über allem anderen steht. Sich zwischen Lodega und der uns bekannten Welt hin und her zu bewegen ist für ihn so natürlich wie zu atmen. Als Bote des Glücks wird er ausgesandt, um die Geschicke der Menschen in die richtigen Bahnen zu lenken. Das Schicksal will es, dass die Leben der beiden jungen Menschen miteinander verwoben werden. Nicht nur ihr eigenes Glück, sondern das aller Menschen, die ihnen wichtig sind, hängt mit einem Mal von ihrem Handeln ab.

Womit keiner der beiden Protagonisten in dem kreativen Roman „Glücksträgerin“ von Anne Winter rechnet ist, dass ihre eigenen Gefühle den Lauf der Dinge entscheidend beeinflussen. Die Autorin verbindet in diesem Roman Elemente aus Liebesromanen, Abenteuergeschichten und Fantasy gekonnt miteinander, um den Lesern eine kurzweilige und spannende Lektüre zu bieten. Die Autorin wurde im Jahr 1981 in Lienz geboren. Sie liest, hört und rezensiert seit vielen Jahren Geschichten rund um Liebe, Abenteuer und aus der Welt der Fantasie. Darüber hinaus schreibt die Diplompädagogin und Deutschlehrerin selbst Romane und Kurzgeschichten. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern lebt sie in Innsbruck.

„Glücksträgerin“ von Anne Winter ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-07233-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

