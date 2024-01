Gold hält sich tapfer

Die Meinungen, wann erstmals in den USA der Leitzins gesenkt wird, was dem Goldpreis Auftrieb verleihen wird, gehen auseinander.

Ob März, Mai oder später, jedenfalls wird der Goldpreis profitieren, wenn die erste Zinssenkung kommt. Bis es so weit ist, ist mit großen Preissprüngen beim Gold wohl eher nicht zu rechnen. Weiterhin bestehen Ängste vor einer Eskalation des Nahostkonfliktes, was dem Goldpreis zuträglich sein sollte. Wichtig für die Entwicklung des Goldpreises ist die Konjunktur in China. Und dort ist im Jahr 2023 das BIP um 5,2 Prozent gewachsen, damit sogar mehr als von der Regierung angenommen. Zum Vergleich, im Jahr 2022 lag das Wirtschaftswachstum bei nur drei Prozent. So wie die Wirtschaftsentwicklung, ist auch die Weltpolitik ein Faktor, der den Preis des Edelmetalls beeinflusst.

Dass der Goldpreis schwankt, ist nichts Neues. Sind die Zeiten unsicher und von geopolitischen Krisen bestimmt, dann greifen Anleger und Notenbanken vermehrt bei Gold zu. Das zeigte sich etwa in der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine. Der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie der Brexit schoben 2019 den Preis des edlen Metalls an, er erreichte damals mehr als 1.500 US-Dollar je Unze. In den letzten zwei Jahren ließ die stark angestiegene Inflationsrate Gold attraktiver und teurer werden.

Doch die Inflation schwächt sich ab, zum Beispiel in Großbritannien (wenn sie auch im Dezember auf vier Prozent nach 3,9 Prozent im November gestiegen ist). Und so rechnet man auch dort mit einer Beendigung des Zinserhöhungszyklus durch die Bank of England. Ähnlich ist es auch in Frankreich, in den USA und hierzulande. Der Inflationsrückgang geht eben nicht geradlinig vor sich. Viele Goldgesellschaften haben heute den Sprung des Goldpreises noch nicht mitgemacht. Da könnten sich Investments etwa in GoldMining oder Fury Gold Mines lohnen.

GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – besitzt ein großes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Liegenschaften in den USA, ein Uranprojekt sowie Aktienbeteiligungen an Gold Royalty, U.S. GoldMining und NevGold.

Fury Gold Mines – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ – ist sehr gut finanziert, verfügt über Projekte in Quebec und Nunavut. Das Unternehmen kann mit einer Goldplattform von mehreren Millionen Unzen Gold punkten.

