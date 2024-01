Gold in Indien und Japan und anderswo

Indien ist der zweitgrößte Goldverbraucher weltweit. Auch Japan hat den Wert des Goldes erkannt.

Laut Schätzungen des IWF wird das BIP-Wachstum pro Kopf in Indien zwischen 2022 und 2026 um gewaltige 23 Prozent nach oben gehen. Inder schätzen Gold nicht nur bei Festen und Hochzeiten, auch führen ein höherer Lebensstandard und Unsicherheiten wirtschaftlicher Art zu mehr Nachfrage nach dem Edelmetall. Allein aus traditionellen Gründen ist Gold für die indische Bevölkerung ein äußerst wichtiges Gut.

Gold dient nun mal zur Diversifizierung eines Portfolios und es wird als Absicherung gegen Inflation und Wertverlust betrachtet. Ein Blick auf die Zentralbanken zeigt, dass diese ihre Goldreserven stark vermehrt haben, nicht zuletzt, um die Abhängigkeit vom US-Dollar zu vermindern. Besonders China, die Türkei oder Polen waren dabei besonders emsig. In Polen, so der Präsident der Polnischen Nationalbank, wird darauf hingearbeitet, dass Gold 20 Prozent der gesamten Währungsreserven ausmacht. Derzeit macht Gold etwa 12 Prozent aus.

Interessant ist auch Japan, ein Land, das anscheinend einen Sinneswandel in Sachen Gold durchmacht. Lange war Gold nicht sonderlich beliebt in Japan, doch inzwischen hat eine starke Nachfrage zu einem neuen Allzeithoch geführt. Der Yen verlor gegenüber dem US-Dollar, als Absicherung wandten sich viele dem gelben Metall zu. Auf Gold als Absicherung gegen Inflation hat sich auch beispielsweise die Türkei gestürzt, die mit einer besonders hohen Inflation zu kämpfen hat. Im Dezember haben sich dort die Verbraucherpreise um mehr als 64 Prozent im Vergleich zum Dezember 2022 erhöht. Zu den Goldinvestments gehören auch Engagements in Goldgesellschaften wie Victoria Gold oder Caledonia Mining.

Seit Jahren produziert Caledonia Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/ – erfolgreich in seiner Blanket-Goldmine in Simbabwe.

Victoria Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/victoria-gold-corp/ – ist ebenfalls ein gut aufgestellter Produzent dank seiner Dublin Gulch-Liegenschaft im Yukon.

