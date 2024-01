Alles spricht für Gold

In 2023 zeigte sich Gold als krisensichere Anlage. Auch oder gerade 2024 sollte Gold glänzen.

Im vergangenen Jahr legte der Preis für eine Feinunze Gold um rund 14 Prozent zu. 2053 US-Dollar mussten Ende des Jahres für eine Unze Gold berappt werden. Aktuell sind es zirka 2045 US-Dollar. Für Gewinne bei Goldinvestments im laufenden Jahr sprechen zum einen die diversen geopolitischen Risiken. Zudem könnten große anstehende Wahlen wie in den USA, in Indien und in der EU Gold als Absicherung stärken. Zum anderen sollte sich die Zentralbanknachfrage auch im neuen Jahr als sehr robust erweisen. Laut Schätzungen haben die Käufe der Zentralbanken den Wert des Goldes um etwa zehn Prozent nach oben gehievt. Sollte sich diese Tendenz noch verstärken, sind höhere Goldpreise vorprogrammiert. Die Anleger werden auch 2024 genau auf die Entscheidungen der US-amerikanischen Zentralbank blicken. Das Wirtschaftswachstum sollte zwar gering, aber dennoch positiv sein. So rechnen die meisten Analysten nun mit einer sanften Landung.

Im Zuge dessen dürfte auch die Inflation weiter zurückgehen. Dann können die Zentralbanken anfangen die Zinsen zu senken, dies wiederum würde Anleger freuen. Dennoch ist die Gefahr einer Rezession noch nicht ganz verschwunden. Immerhin endeten sieben von neun Straffungszyklen in einer Rezession. Die zwei sanften Landungen der Vergangenheit sorgten beim Goldpreis für nicht so hohe Renditen. Insgesamt sind Risiko und Unsicherheiten aber positiv für Investitionen in Edelmetalle, vor allem Gold. Und sollte eine Rezession kommen, dann schwächt sich die Wirtschaft ab, die Inflation geht zurück und für den Goldpreis wäre dies positiv. Denn dann würde umso mehr die Erwartung auf sinkende Zinsen den Markt dominieren. Da schadet ein Blick auf Goldunternehmen wie U.S. GoldMining oder Calibre Mining nicht.

U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – besitzt das aussichtsreiche Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska.

Calibre Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/ – ist auf Nord- und Südamerika fokussiert. Projekte liegen in Nevada, Washington und in Nicaragua.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -) und Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ohne Lithium keine Elektromobilität Gold in Indien und Japan und anderswo