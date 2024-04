Gold ist eine liquide Anlage mit Werterhaltungsfunktion

Gold gilt als der sichere Hafen und Gold glänzt unter anderem mit Liquidität.

In der Regel können Goldbarren ohne Probleme gegen Bargeld getauscht werden. Knapp 90 Prozent der globalen jährlichen Goldproduktion wechselt sogar täglich den Besitzer. Laut Daten des World Gold Council steht Gold für den zweitliquidesten Wert überhaupt.

Aktuell sind auch der US-Dollar und zehnjährige Staatsanleihen gefragt. So stieg in den vergangenen drei Monaten der US-Dollar-Index DXY um 2,7 Prozent und die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen um rund 14 Prozent. Privatanleger verkaufen Münzen, Goldbarren und Schmuck, denn es locken die rekordhohen Goldpreise. Dies ist verständlich, aber vielleicht nicht der richtige Weg, denn wer weiß wo die Reise beim Goldpreis noch hin geht. Bei den Gold-ETFs ist es so, dass Gold abfließt und nicht hineinfließt. Absolut ungewöhnlich, aber in letzter Zeit sind Gold und US-Dollar parallel nach oben gegangen. Anders war es etwa zwischen 1998 und 2008, als der US-Dollar sich stark verbilligte. Damals verdreifachte sich der Goldpreis fast.

Gold ist seit Jahrzehnten im Finanzsystem verankert. In der Geschichte der Menschheit reicht Gold etwa 5.000 Jahre zurück. Gold galt und gilt auch heute noch als Symbol für Reichtum. Gold wird heute noch in zahlreichen Kulturen verehrt und hat seine Bedeutung nie verloren. Und Gold ist immer noch ein seltenes Gut, so kommen auf eine Milliarde Kilogramm Erdkruste nur zirka vier Kilogramm Gold. Gold im Boden besitzen die Goldunternehmen wie Tudor Gold oder Revival Gold.

In British Columbia verfügt Tudor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/ – über das Treaty Creek-Projekt. Es enthält Gold, Silber und Kupfer. Laut einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung sind 16 Prozent mehr Gold, 14 Prozent mehr Silber und 32 Prozent mehr Kupfer enthalten.

Revival Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/ – besitzt in Idaho, USA die größte dort früher produzierende Goldmine. Das Explorationsgebiet wurde gerade erweitert.

