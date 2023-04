Gold mit enormen Aufwärtspotenzial

Nach einem fulminanten März für den Goldpreis, steigt die Spannung wie es weitergeht.

Rund 150 US-Dollar hat sich im März die Feinunze Gold verteuert. Der April könnte weiteres Aufwärtspotenzial und vielleicht neue Rekordhochs bringen. Ob die gerade von den Ölförderländern angekündigten Förderkürzungen zu neuen Ängsten vor Zinserhöhungen führen und so dem Anstieg des Goldpreises nicht zuträglich sind, wird sich zeigen. Jedenfalls dürften die für den Goldpreis positiven Aspekte überwiegen. Die Bankenkrise hat gezeigt, dass sogar nachlassende Bankenängste der Stärke des Goldpreises kaum etwas anhaben können. Auch die allmähliche Einpreisung von Zinssenkungen spricht für einen weiter hohen Goldpreis. Die Inflation, wenn auch noch hoch, weist nach unten. Auch das scheint dem Preis des Edelmetalls nicht zu schaden. Und der wieder steigende Ölpreis könnte die Inflation mittelfristig durchaus wieder anheizen. Sollten in der nächsten Zeit Daten kommen, die schwächer als erwartet sind, so kann dies die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im laufenden Jahr nur erhöhen.

Laut den Prognosen von TD Securities wird der Preis des Edelmetalls im zweiten Quartal bei 1.975 US-Dollar, im dritten Quartal bei 2.050 und im vierten Quartal bei 2.100 US-Dollar erwartet. Manche Marktanalysten gehen von einem Goldpreis zwischen 2.500 und sogar 4.000 US-Dollar aus. Einige gehen von 1.900 US-Dollar je Unze aus. Eine mögliche Rezession und weiter präsente geopolitische Querelen können den Preis unterstützen. Gold ist ebenso wie die Werte von Goldunternehmen vielleicht gerade jetzt ein Muss für jeden Anleger. Da empfehlen sich Gesellschaften wie beispielsweise Caledonia Mining oder Fury Gold Mines.

Fury Gold Mines – https://www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-well-cashed-up-after-recent-financing-drill-program-for-2023-to-be-announced-soon/ – hat drei Liegenschaften in Quebec und in Nunavut im Portfolio. Hervorragende Bohrergebnisse gab es bereits. Finanziell gut aufgestellt verfügt die Gesellschaft über mehrere Millionen Unzen Gold in den Projekten.

Caledonia Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/caledonia-mining-corporation-plc/ – produziert erfolgreich in seiner Blanket-Mine in Simbabwe und zahlt Dividenden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Caledonia Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/ -) und Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -).

