Gold über 4.700 US-Dollar: Weltwirtschaftsforum sieht „geökonomische Konfrontation“ als Top-Risiko 2026

Rekordpreis vor Davos: Warum Gold im Umfeld von Handelskonflikten und wachsender Unsicherheit weiter an Bedeutung gewinnt.

Der Goldpreis hat in Tagen eine weitere Marke überschritten: In einem von politischen Spannungen und Handelskonflikten geprägten Umfeld kletterte der Kurs zeitweise über 4.700 US-Dollar je Unze. Marktbeobachter führen die anhaltend hohe Nachfrage nach dem Edelmetall vor allem auf die Suche vieler Investoren nach Absicherung gegen geopolitische und wirtschaftspolitische Unsicherheit zurück. Zusätzlichen Rückenwind erhält die Debatte durch den kurz vor dem Jahrestreffen in Davos veröffentlichten „Global Risks Report 2026“ des World Economic Forum (WEF), der eine deutlich erhöhte Risikowahrnehmung unter Entscheidungsträgern dokumentiert.

Zum Auftakt der Konferenz in der Schweiz treffen sich ab Montag Vertreter aus Politik und Wirtschaft in Davos. Das WEF stellt in seinem Bericht heraus, dass „geökonomische Konfrontation“ für das Jahr 2026 als größtes Risiko gesehen wird. Danach folgen nach Einschätzung der Befragten zwischenstaatliche Konflikte, extremes Wetter, gesellschaftliche Polarisierung sowie Fehl- und Desinformation. In dieser Gemengelage bleibt Gold als klassischer „Sicherer Hafen“ gefragt – und der Sprung über 4.700 US-Dollar wird von vielen Marktteilnehmern als Signal gewertet, dass sich die Risikoprämie im Preis weiter verfestigt.

Goldpreis-Rekord trifft auf Davos-Bericht: Unsicherheit wird als Dauerzustand erwartet

Der „Global Risks Report 2026“ basiert auf einer Befragung von WEF-Mitgliedern und spiegelt deren Erwartungen für die kommenden Jahre wider. Demnach rechnen rund 50% der Befragten….

Lesen Sie den kompletten Artikel:

