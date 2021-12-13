Gold und Antimon – steigende Preise

Die alten Ägypter verwendeten Gold als Schmuck. Bei weiten nicht so alt ist die Verwendung von Antimon, dennoch kommt beides teils zusammen vor.

Gold hat sich als weltweite Währung und Sicherheitsanker in Krisen etabliert. Anleger und Zentralbanken vertrauen auf die Werterhaltungsfunktion des Edelmetalls. Bereits investierte Anleger freuen sich über die enorme Preisentwicklung. Auch Antimon ist enorm im Preis gestiegen. Es wird in vielen Bereichen verwendet, ist ein wichtiger Bestandteil bei Flammschutzmitteln, in Munition und in modernen Militär-Systemen.

Denn Antimon sorgt als Legierungsbestandteil in der Munitionsherstellung für Formstabilität, Festigkeit und Härte. In der heutigen Zeit des Rüstungsbooms ist es ein bedeutender Rohstoff. Zudem China in 2024 scharfe Exportkontrollen ausgerufen hat. Und so haben Lieferengpässe und geopolitische Querelen Antimon extrem verteuert. Der Preis stieg vergangenes Jahr um rund 250 Prozent an.

Dass Gold die Anleger erfreut, ist angesichts der Preisentwicklung und des neuen Rekordhochs kein Wunder. Zollankündigungen, Angriffe auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank sowie ein schwacher US-Dollar verstärken den Drang in den sicheren Hafen Gold einzulaufen. Politische Risiken sind nach wie vor präsent und viele Analysten denken, dass die Reise beim Goldpreis weitergehen wird, nicht zuletzt, weil das Vertrauen in den US-Dollar sinkt.

So erwartet die Commerzbank einen Preis von bis zu 3.600 US-Dollar, die Morgan Stanley-Experten erachten 3.900 US-Dollar je Unze als möglich. Jedenfalls hat es der Goldpreis dieses Jahr bereits dreißigmal geschafft ein Rekordhoch zu überwinden. Vielleicht sollten Anleger Unternehmen, die Gold und das gefragte Antimon in ihren Projekten besitzen, näher unter die Lupe nehmen.

Southern Cross Gold Consolidated – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – besitzt in Australien das Sunday Creek-Projekt. Es enthält Gold sowie Antimon. Hervorragende Bohrergebnisse liegen bereits vor.

GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – verfügt über große Gold- und Kupferprojekte in Nord- und Südamerika, wobei sogar Antimon dabei ist.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -) und Southern Cross Gold Consolidated (- http://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -).

