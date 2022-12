Goldpreis hat sich erholt

Der November war ein guter Monat für den Preis des Edelmetalls. Schließlich waren zuvor sieben Monatsrückgänge zu verzeichnen.

Auch der Dezember war bisher erfreulich für den Goldpreis, die 1.800-US-Dollar-Marke je Unze konnte geknackt werden. Bemerkbar gemacht haben sich da wohl ins Haus stehende verringerte Zinserhöhungen durch die Fed. Und man hofft auf das Ende der Zinserhöhungen. Denn das würde dem Goldpreis nochmal guttun. Jetzt wirkten für höhere Preise beim Edelmetall ein schwächerer US-Dollar sowie deutlich gefallene Anleiherenditen. So ganz kann noch keine Entwarnung gegeben werden, weil das Inflationsziel der Fed von zwei Prozent immer noch weit weg ist und die Fed ein gewisses Zinsniveau festmachen wird. Jedenfalls wird nach vier Erhöhungen um jeweils 75 Basispunkte der nächste Zinsschritt wohl nur 50 Basispunkte betragen. Die Abflüsse aus den Gold-ETFs halten zwar noch an, sind aber geringer geworden. Damit scheinen die spekulativen Finanzanleger noch nicht überzeugt zu sein vom Wiedereinstieg in das Gold.

Nächstes Jahr dürfen Goldanleger auf bessere Zeiten hoffen. Auch das World Gold Council erwartet für 2023 ein stabiles positives Umfeld für das Edelmetall. Dabei existieren allerdings mehr Unsicherheiten als sonst, Stichwort Rezession, Stagflation, Inflationsdruck. Auch geopolitische Spannungen könnten zunehmen. Manifestieren sich ungünstige Bedingungen, dann wären wirtschaftlich Folgen zu erwarten. Dies wiederum sollte dann dem sicheren Hafen Gold in die Hände spielen und den Goldpreis antreiben. So bleibt das Umfeld für Gold eine Herausforderung, aber wer an die Wertstabilität des Goldes glaubt und dies zu Recht wie die Geschichte zeigt, kann sich bei den Werten von Goldunternehmen umschauen.

Caledonia Mining – https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-canagold-resources-condor-gold-summa-silver-und-calibre-mining/ – produziert unter Beteiligung Einheimischer erfolgreich in seiner Blanket-Goldmine in Simbabwe. Eine neue Solaranlage sorgt seit kurzem für Strom.

Maple Gold Mines ist zusammen mit dem Partner Agnico Eagle Mines in Quebec im Abitibi-Grünsteingürtel aktiv. Zwei Goldprojekte werden dort vorangetrieben.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Caledonia Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/ -) und Maple Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/ -).

