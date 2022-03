Wo steht der Goldpreis am Ende des Jahres?

Sieht man sich die Prognosen großer Finanzinstitute an, so reichen die Prognosen von 1.500 bis 2.500 US-Dollar.

Vorhersagen zum Goldpreis sind nicht einfach, das sieht man an den sehr unterschiedlichen Prognosen. Aktuell hat der Preis des Edelmetalls nach dem Allzeithoch im August 2020 das zweite Mal die Marke von 2.000 US-Dollar überschritten. Positiv ist dies auch für die Aktien von Goldgesellschaften, vor allem wenn die Rally weitergehen sollte. Das im Boden der Projekte liegende Gold ist nun mal deutlich wertvoller geworden. Die Inflation wirkt auf die Anleihemärkte, der echte sichere Hafen bleibt das Gold. Ein Rekordhoch konnte der Goldpreis im Jahr 1980 verzeichnen, damals stieg der Preis für eine Feinunze Gold auf rund 850 US-Dollar. Dies erscheint nicht so viel, aber wenn man die Summe um die Inflation bereinigt, so lag der wahre Goldpreis bei fast 3.000 US-Dollar je Unze. Damals stützten Investoren durch Anleihen den US-Dollar und der Goldpreis stürzte in der Folge um mehr als 60 Prozent ab.

Heute sind die Zeiten alles andere als normal, damit gelten auch andere Regeln. Gold ist begehrt, denn es ist ein greifbares Gut, das erhalten bleibt, anders als Geld, wenn Banken nicht mehr auszahlen. Gold kann auch jederzeit eingetauscht werden. Oder wenn Konten eingefroren werden, so bleibt das physische Gold im eigenen Besitz ein wertvolles Gut, auf das Fremde keinen Einfluss besitzen. Auch wenn die Fed die Zinsen anhebt, so wird dies die Zeiten der negativen Realzinsen bei weitem nicht beenden können. Damit bleibt Gold das Mittel der Wahl, um Vermögen zu erhalten und auf der sicheren Seite zu sein. Und so sollten im Portfolio auch ein paar Goldaktien enthalten sein. Zum Beispiel Trillium Gold Mines oder Torq Resources.

Trillium Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=-pxKgZZEOtE – kontrolliert rund 55.000 Hektar Land im Red Lake Mining District in Ontario, wo bereits große Goldentdeckungen gemacht wurden.

Torq Resources – https://www.youtube.com/watch?v=u8nO99QlMUE – kümmert sich in Chile um Kupfer- und Goldgebiete, nämlich um die Projekte Santa Cecilia, Margarita und Andrea.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Trillium Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-inc/ -) und Torq Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/torq-resources-inc/ -).

