Goldpreis im September

Der September ist in der Regel kein so guter Goldmonat aus saisonaler Sicht. In der Jahresrangliste ist er auf Platz sechs.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Fury Gold Mines Ltd. und Fortuna Mining Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 08.09.2025, 16:50 Europa/Berlin

In Euro gerechnet konnte der Goldpreis in den vergangenen zwölf Monaten ein Plus von zirka 30 Prozent für sich verbuchen. In Gold Investierte konnten so der Inflation ein Schnippchen schlagen. Im September 2024 verteuerte sich Gold um 3,8 Prozent. Wie der September 2025 preislich auch ausgehen wird, die Vorzeichen sind gut. Beim Thema Goldpreis und September erinnern sich sicher viele an die Lehman-Pleite aus dem Jahr 2008. Damals führte ein einziger Tag zu einem Preisanstieg beim Gold von rund 100 US-Dollar. Nicht umsonst wird Gold als sicherer Hafen bezeichnet.

Wie Gold die Zeit überdauert, konnte man vor kurzem in Bulgarien sehen, als ein 2.100 Jahre altes Skelett entdeckt wurde. Es war der reichste Grabhügel, der je in Bulgarien gefunden wurde. Das Skelett trug einen einzigartigen vergoldeten Silber-Kranz auf dem Kopf, weiterer Gold- und Silberschmuck war vorhanden. Bei der Konstruktion eines Solarparks wurde dieser Grabhügel zufällig entdeckt. Gold, Silber, Münzen oder Juwelen als Grabbeigaben sind nichts Ungewöhnliches. Gold und andere Schätze zu vergraben, das geht auch heute. Allerdings muss es eine Tiefe von rund 150 cm sein, sonst können Metalldetektoren es finden. Aber oft wurden versteckte Preziosen aus Versehen entsorgt, etwa eingenäht in einem alten Mantel, und so waren sie für die Nachkommen verloren. Ob im Gefrierschrank, vergraben, eingemauert oder anderweitig versteckt, immer besteht das Risiko, dass der Schatz verloren ist. Investitionen in die Werte von Goldunternehmen haben kein Lagerungsproblem. Zudem besitzen sie einen Hebel auf den Goldpreis.

Fury Gold Mines – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ – verfügt über ein Gold- und Mineralexplorationsportfolio von insgesamt über 157.000 Hektar in Québec. Zudem besitzt das Unternehmen Stammaktien von Dolly Varden Silver Corp. Gute Nachrichten gibt es gerade vom Bohrprogramm beim Goldprojekt Sakami in Quebec.

Fortuna Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ – ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Minen in Westafrika und Lateinamerika. Im zweiten Quartal 2025 konnten mehr als 71.600 Unzen Gold produziert werden. Die Mine in der Elfenbeinküste punktet gerade mit sehr guten Bohrergebnissen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -) und Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -).

Quellen:

https://www.livescience.com/archaeology/2-100-year-old-skeleton-of-warrior-nicknamed-lord-of-sakar-buried-in-a-stunning-gold-wreath-unearthed-in-bulgaria

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

