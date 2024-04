Goldpreis und Goldminen

Der Goldpreis kennt kein Halten. Private Anleger sollten einen kleinen Goldschatz haben. Auch die Werte von Goldunternehmen sind eine gute Option.

Was den Goldpreis derzeit so antreibt, da gibt es diverse Faktoren. Gier und Unsicherheit dürften auch dazugehören. Ob dies so weitergeht oder es zu Korrekturen kommt – verbilligt sich Gold, so sind dies jedenfalls Kaufgelegenheiten. Der hohe Goldpreis treibt auch die Goldunternehmen an, unterstützt die Abbautätigkeiten. Aber die Fördermenge soll dieses und nächstes Jahr nur geschätzte 2,3 Prozent zulegen. Neue Goldprojekte werden produktionsreif. Was zählt, sind Qualität, Langlebigkeit, Projekte in bergbaufreundlichen Regionen und ein gutes Management.

Die große Attraktivität des Edelmetalls wird Übernahmen und Fusionen antreiben. Gerade Unternehmen, die ihre Projekte ausbauen oder neue bald zur Produktionsreife bringen, sollten auf der richtigen Seite stehen. Für Anleger ist dabei von Interesse, dass dies oft noch keinen Eingang in den Aktienkurs gefunden hat. Dabei ist zu beachten, dass Zeit und immense Investitionen bei den Minenbetreibern liegen, um neue Projekte an den Start zu bringen. Und es gibt nicht wenige Goldminen, die bereits deutlich in die Jahre gekommen sind.

Ein interessanter Wert bei produzierenden Goldminen sind die durchschnittlichen All-In-Sustaining-Kosten (AISC). Sie belaufen sich zurzeit auf rund 1.350 US-Dollar. Neue Projekte punkten sogar oft mit AISC unter 1.000 US-Dollar. Da kann der Goldpreis aus heutiger Sicht auch mal nach unten gehen, ohne dass Minenbetreiber Probleme bekommen.

Zu den wachsenden Goldproduzenten gehört beispielsweise OceanaGold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/oceanagold-corp/ -. Die vier Goldminen befinden sich in den USA, auf den Philippinen und in Neuseeland. Zudem verfügt OceanaGold über strategische Investitionen und Beteiligungen an zwei Explorationsunternehmen.

Brauchen Minenbetreiber Kapital, können sich an das Finanzierungsunternehmen Queen´s Road Capital Investment – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/queens-road-capital-investment-ltd/ – wenden. Auch eine Möglichkeit für Anleger im Goldbereich, die sich lohnen kann. Denn die Gesellschaft setzt auf Minenbetriebe, die kurz vor der Produktionsreife sind oder bereits produzieren.

