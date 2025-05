Goldpreis – Zeit für einen Einstieg

Die USA und China haben sich bezüglich ihrer Handelsstreitigkeiten angenähert, der Goldpreis ging nach unten.

Aber so ein Kursrutsch sollte nicht verunsichern, denn auf längere Frist sollte es wieder nach oben gehen. Und niedrige Kurse sind Einstiegskurse. 2024 brachte preislich ein Plus von rund 30 Prozent. Die weltweiten Gegebenheiten haben sich nicht verändert. Russlands Invasion, sinkende Zinsen und das große Interesse der Zentralbanken bestehen weiter, ebenso wie die Handelstaktiken des US-Präsidenten.

Goldproduzenten profitieren vom hohen Goldpreis, daher ein Blick auf die großen Produzentenländer. Das meiste des begehrten Goldes kommt aus China, Russland und Australien, dort wird das meiste Gold produziert. Gemäß den neuesten Zahlen des US Geological Survey belief sich die Goldproduktion in 2024 insgesamt weltweit auf 3.300 Tonnen, damit 50 Tonnen mehr als in 2023.

An der Spitze der das Gold produzierenden Länder und auch der Länder, die das meiste Gold verbrauchen, steht China mit 380 Tonnen. Seit mehr als zehn Jahren liegt dort die Produktionsmenge immer über 300 Tonnen Gold. Die meisten Goldminenbetreiber dort sind staatlich. An zweiter Stelle steht Russland mit 310 Tonnen Gold. Die größten Goldreserven befinden sich übrigens in Australien, gefolgt von Russland. Australien produzierte in 2024 rund 290 Tonnen des edlen Metalls und liegt damit auf Platz drei. Der Viertplatzierte ist Kanada mit 200 Tonnen Gold, wobei das meiste aus den Provinzen Ontario und Quebec kommt.

Ein Goldminenbetreiber in Ontario ist beispielsweise Goldshore Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldshore-resources-inc/ – mit seinem fortgeschrittenen Moss Goldprojekt. In der Hitliste folgen die USA, wobei aus Nevada das meiste Gold kam, sowie Kasachstan, Mexiko, Ghana, Usbekistan, Indonesien, Südafrika und Peru.

In British Columbia gefällt Skeena Gold & Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-gold-silver-ltd/ -. Das Unternehmen entwickelt das früher produzierende Gold-Silber-Projekt Eskay Creek in British Columbia sowie die ehemals produzierenden Snip Projekte.

