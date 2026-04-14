  • Grenzenlose Freiheit in der Wüste: Allradcamper-Routen durch Namibia

    Allradcamper statt Pauschalreise: TMC Reisen zeigt neue 4×4-Routen durch Namibia und ermöglicht maximale Freiheit abseits klassischer Wege – kombiniert mit Sicherheit und Expertenplanung.

    BildGroßkarolinenfeld, 14. April 2026 – Staubige Pisten, endlose Horizonte und das Brüllen der Löwen in der Ferne: Der Fernreise-Spezialist TMC Reisen präsentiert pünktlich zur neuen Saison sein erweitertes Programm für Allradcamper-Reisen durch Namibia. Damit reagiert der Experte für das südliche Afrika auf den Trend zu maximaler Unabhängigkeit und bietet Selbstfahrern ein Sicherheitsnetz aus jahrelanger Destinationserfahrung.

    Während herkömmliche Overland-Safaris in Namibia oft an die Hauptrouten gebunden sind, ermöglicht das neue Portfolio von TMC Reisen den Vorstoß in die unberührten Winkel des Landes – vom entlegenen Kaokoveld im Nordwesten bis hin zu den einsamen Dünenlandschaften der Kalahari.

    Das Abenteuer-Paket im Detail:

    * Hochwertige 4×4-Flotte: Zum Einsatz kommen ausschließlich geländegängige Allradfahrzeuge mit Doppelkabine, die speziell für die anspruchsvollen Pistenverhältnisse Namibias konzipiert sind. Mit verstärkten Fahrwerken und All-Terrain-Bereifung bieten sie höchste Zuverlässigkeit in jeder Geländesituation.
    * Innovatives Camping-System: Die Fahrzeuge verfügen über hochwertige Dachzelte, die sich durch ihre einfache Handhabung auszeichnen und in weniger als fünf Minuten einsatzbereit sind. Dies ermöglicht komfortables Übernachten inmitten der Wildnis, sicher erhöht über dem Boden.
    * Vollständige Expeditionsausstattung: Von der leistungsstarken Kühlbox über ein integriertes Wassertanksystem bis hin zur kompletten Küchenausrüstung ist alles an Bord, was für eine autarke Reise notwendig ist. Auch wichtiges Bergungsequipment für Sandpassagen gehört zum Standard.
    * Kuratiertes Routing & Sicherheit: Die Fernreise-Spezialisten erstellen individuelle Roadbooks inklusive GPS-Daten für die schönsten Stellplätze. Jede Reise beinhaltet zudem ein umfassendes Technik-Briefing vor Ort sowie eine 24-Stunden-Erreichbarkeit für maximale Sicherheit.

    „_Namibia im Allradcamper zu bereisen, ist die wohl intensivste Art, dieses Land zu spüren. Es geht darum, dort anzuhalten, wo der Horizont am schönsten ist – ohne den Zeitdruck starrer Hotelbuchungen_“, erklärt das Expertenteam von TMC Reisen. „_Wir kombinieren das Gefühl von absoluter Freiheit mit der Präzision einer professionell geplanten Fernreise._“

    Mit TMC Reisen wird Ihr Wüsten-Abenteuer im Allradcamper in Namibia zur Reise Ihres Lebens – perfekt geplant vom Experten für alle, die ihre eigenen Wege abseits der Straßen suchen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    TMC Reisen
    Herr Ulrich Edelmann
    Nelkenweg 15
    83109 Großkarolinenfeld
    Deutschland

    fon ..: 08031-9019833
    fax ..: 08031-9019834
    web ..: https://www.tmc-reisen.de/
    email : info@tmc-reisen.de

    Die TMC Reisen | The Travel & Marketing Company GmbH mit Sitz in Großkarolinenfeld ist ein spezialisierter Reiseveranstalter für individuelle Fernreisen. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Reiseerlebnisse mit Fokus auf Nordamerika, Australien, Neuseeland, die Südsee sowie das südliche und östliche Afrika. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Selbstfahrerreisen, Wohnmobil- und Allradcamper-Touren sowie außergewöhnlichen Routen abseits klassischer Touristenpfade.

    TMC Reisen kombiniert persönliche Beratung mit einem internationalen Partnernetzwerk und langjähriger Destinationserfahrung. Kunden profitieren von individuell ausgearbeiteten Reisevorschlägen, fundierten Empfehlungen aus erster Hand sowie einer zuverlässigen Betreuung vor und während der Reise. Ziel ist es, jede Reise optimal auf die Wünsche der Kunden abzustimmen und gleichzeitig besondere Erlebnisse jenseits des Mainstreams zu ermöglichen.

    Pressekontakt:

    TMC Reisen
    Herr Ulrich Edelmann
    Nelkenweg 15
    83109 Großkarolinenfeld

    fon ..: 08031-9019833
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