Großes Sortiment an Boden- und Bereichskennzeichnungen

Bodenmarkierungen und Bereichskennzeichnungen sind erforderliche Mittel, um Stellflächen, Lauf- und Fahrwege deutlich zu kennzeichnen. Sie sind ein unerlässliches Hilfsmittel zur Arbeitssicherheit.

MAKRO IDENT verfügt über verschiedene Materialien für die Boden- und Bereichsmarkierung. Diese können temporär oder dauerhaft angebracht werden. Entwickelt wurden die verschiedenen Materialien für Industrieumgebungen, für Lagerplätze, Packplätze, Anfahrts- und Ladezonen, für die Markierung bestimmter Waren zur Eingrenzung oder zur Kennzeichnungen von Standplätzen und vieles mehr.

Das Economy Band B-726 ist eines der kostengünstigsten Möglichkeiten der Boden- und Bereichsmarkierung. Dieses kann auch für Lean/5S-Kennzeichnungen verwendet werden. Das Material ist in sechs Farben auf 33 Meter-Rollen erhältlich und als temporäre Markierung gedacht. Das Band haftet sehr gut und ist auch langlebig. Es ist für sich verändernde Lagerorte, Arbeitszellen und andere sich verändernde Bereiche sehr gut geeignet.

GuideStripe B-3 ist ebenfalls ein temporär aufzubringendes Klebeband. Allerdings ist dies eher als Bodenstreifen gedacht. Dieses Band besteht aus einem stabilem Vinyl, dass das Aufkleben in geraden Linien sehr erleichtert. Dies kann zum Kennzeichnen von Gängen, Durchgängen, Lagerorten, Ausgängen, zur Kennzeichnung von Fußgängerzonen oder Verkehrszonen sowie auch zur Bodenkennzeichnung in Lebensmittelläden, in Einkaufszentren, Ladenstraßen usw. verwendet werden. Das Bodenmarkierungsband GuideStripe B-3 ist in 10 Farben und auch in transparent erhältlich.

Eine längere Anwendungsdauer in Industrieumgebungen verspricht das Polyestermaterial ToughStripe B-514. Dies wird zur Kennzeichnung von Fahrstraßen, Gängen, Fußwegen usw. verwendet. ToughStripe wurde speziell für den Industrieeinsatz entwickelt und ist für eine längere Anwendungsdauer in Hallen gedacht. Gabelstapler können ohne Probleme darüber fahren, ohne dass sich die Markierung löst. Die ToughStripe Serie enthält neben einfarbigen Bändern auch zweifarbige Bänder, Fußabdrücke, Punkte, Pfeile, Ecken, T-Stücke und Plus-Formen. Ebenso erhältlich sind einzelne Großbuchstaben und Zahlen in den Farben Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Blau und Gelb.

ToughStripe MAX B-543 ist ein Bodenmarkierungsband mit besonders hoher Beständigkeit. Entwickelt wurde es für den sehr starken Betrieb von Gabelstaplern und Industriefahrzeugen. Der Anspruch an dieses Material ist, dass das Material auch über lange Zeit noch auf dem Boden kleben bleiben soll. ToughStripe MAX ist dicker als ToughStripe (B-514). Die Klebstoffschicht ist dicker, da das Band auf Böden sehr gut haften und einen starken Fahrbetrieb aushalten muss.

MAKRO IDENT verfügt außerdem noch über selbstklebende zweifarbige PVC-Warnbänder zur Markierung von Betonsäulen, Pylonen, stoßgefährdeten Kanten, Türbogen, Aufzügen usw. Diese Warnbänder sind farbversiegelt, stark haftend und sehr einfach anzubringen.

Reflekierende Bänder – gestreift oder vollfarbig – sind ebenfalls im Sortiment zu finden. Mit diesen Bändern erzielt man eine zusätzliche Sicherheit bei Stromausfall, in der Nacht oder bei schwacher Beleuchtung. Das Material B-957 gibt es nur in den Rollenlängen von 4,5 Metern.

Verschiedene Bodenmarkierungsfarben mit dem dazu passenden Markierungssystem sind erhältlich, wie auch PaintStripe Schablonen für das einfache Aufmalen von Bodenmarkierungen. Die PaintStripe Schablonen gibt es als durchgehende Linie oder gestrichelte Linie. Die Schablonen sind mit einem leichten Klebstoffen versehen. Sie kleben zwar auf dem Boden, können aber nach dem Aufmalen leicht wieder entfernt werden. So wird eine präzise Bodenmarkierung zum Kinderspiel.

Die PaintStripe Schablonen sind für den Innen- und Außenbereich und deshalb auch mit zwei verschiedenen Klebstoffen erhältlich. Die B-518 Schablone ist für saubere, polierte Böden wie zum Beispiel in Hallen und die B-519 Schablone ist für matte, abgenutzte Oberflächen, raue und strukturierte Böden.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Boden- und Bereichsmarkierungen sind unter folgendem Link zu finden: www.makroident.de/schilder-markierer/markieren_toughstripe.html

