Großzügige Terrassenüberdachungen bringen mehr Gastronomiefläche

Zwei neue Terrassenüberdachungen schaffen auf insgesamt 300 qm zusätzlich Platz für bis zu 160 Gäste – und das an 365 Tagen im Jahr

Großzügige Gastronomie-Terrassen glänzen auch bei schlechtem Wetter als attraktive Außenbereiche – dank flexibler Terrassenüberdachungen von Palmiye Deutschland. In der Nähe des größten Vogelparks der Welt, im niedersächsischen Walsrode, bietet das renommierte Hotel & Restaurant Forellenhof seinen Gästen jetzt zwei attraktive und naturnahe Aufenthaltsmöglichkeiten in der wunderschönen Heide-Landschaft.

Eine neue SKYROOF PRESTIGE-Anlage erweitert den Gästebereich des Hünzinger Brauhauses und schafft so einen 365 Tage nutzbaren zusätzlichen Terrassenbereich als Kaltwintergarten für etwa 60 Gäste. Gleichzeitig wurde der angrenzende Biergarten für ca. 100 Gäste mit einer Pergola SILVER PLUS (als Sonderkonstruktion) komplett überdacht.

In unmittelbarer Nähe zum weltgrößten Vogelpark liegt das traditionsreiche Vier-Sterne-Hotel „Forellenhof“ in Walsrode. Hier finden Gäste gepflegte Übernachtungsmöglichkeiten und können die zahlreichen Tagungs- und Event-Möglichkeiten in Bankett-Räumen und -Sälen, einer Scheune sowie dem „Schafstall“ nutzen. Dazu bieten die Inhaber in einem traumhaften naturnahen Ambiente köstliche regionale Küche mit Fisch aus eigenen Teichen sowie Welsh Black-Rindfleisch aus der ebenfalls eigenen Waliser Schwarzviehherde. Selbstgebrautes Bier, das „Schnuckenbräu“, ergänzt das umfangreiche Angebot.

Einen der Schwerpunkte des umfangreichen gastronomischen Angebots setzen die vielen Feste und Tagungen, die traditionell in dem Walsroder Hotel stattfinden. Daher wünschten sich die Besitzer des Forellenhofs eine maßgebliche Vergrößerung der gastronomischen Eventbereiche. Die Anbindung von Terrasse und Biergarten sollte stilvoll einen alljährlich nutzbaren und großzügigen Außenbereich schaffen.

Die geschmackvolle, architektonische Verbindung der Terrassenüberdachungen Pergola SILVER PLUS mit den gekoppelten Lammellendächern SKYROOF PRESTIGE schufen neu eine zusätzliche 300 qm überdachte Fläche für bis zu 160 Gästen, die an 365 Tagen im Jahr nutzbar ist.

Dabei steht einerseits die luxuriöse Terrassenüberdachung SKYROOF PRESTIGE für ein Lamellendach, das auffahrbar ist – wie bei einem Cabrio. Je nach Sonneneinstrahlung oder auch in lauen Sommernächten kann das Cabrio-Dach per Fernbedienung gesteuert werden und sorgt so für eine perfekte Luftzirkulation und atemberaubende Blicke in den Sternenhimmel. Die seitlichen Glasschließungen machen die zusätzlichen Terrassenflächen, je nach Wetterlage, zu einem Kaltwintergarten und die warme dimmbare umlaufenden LED-Beleuchtung der SKYROOF PRESTIGE Überdachung schafft ein gemütliches Ambiente.

Rustikaler ist es im Biergarten des Hotels Forellenhof. Die 240 qm große Biergarten-Fläche wurde mit einer Pergola SILVER PLUS überdacht – als konstruktive Sonderlösung. In der Regel empfehlen die PALMIYE GASTRO-Fachpartner für Biergartenflächen die bewährte Pergola MARINE – in diesem Fall wollte sich der Inhaber jedoch die optionale Nachrüstung von seitlichen Glasschließungen, die nur bei der PERGOLA PLUS möglich ist, offenlassen.

Ob Pergola MARINE oder diese Sonderkonstruktion mit der Pergola SILVER PLUS – beide Pergola-Systeme bieten ein Dach, das nach beiden Seiten auf- bzw. zufahrbar ist und per Fernbedienung oder Handy gesteuert wird. Stimmungsvolle LED-Beleuchtung ist optional lieferbar.

Gemütliche Stunden für zusätzlich ca. 160 Gäste sind im Hotel- und Restaurant Forellenhof bei Sonne, Regen oder festlichen Events im Winter jetzt dank der zwei funktionalen Terrassenüberdachungen gesichert.

https://palmiye.de/terrassenuberdachung-gastronomie-palmiye-forellenhof/

