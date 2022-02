Grundstück vermieten, verpachten oder verkaufen?

Die Makler von Marquardt Immobilien aus Herrenberg beraten Eigentümer zu ihren Optionen

Besitzen Eigentümer ein Grundstück, das sie selbst nicht benötigen, haben sie verschiedene Möglichkeiten wie die Vermietung, die Verpachtung oder den Verkauf. Doch auf den ersten Blick ist nicht immer ersichtlich, welche Option die beste ist. Vertriebsleiterin Sylvia Gairing und ihre Kollegen von Marquardt Immobilien aus Herrenberg unterstützen Eigentümer bei der Entscheidungsfindung.

„Manche Eigentümer können sich von ihrem Grundstück einfach nicht trennen“, weiß Sylvia Gairing, „dann bringt es nichts, sie zu einem Verkauf zu überreden“. Besser sei in diesem Fall die Verpachtung oder Vermietung des Grundstücks. Der Unterschied besteht hierbei in den Nutzungsmöglichkeiten. „Während der Eigentümer einem Pächter die Möglichkeit zur Nutzung des Grundstücks einräumt, zum Beispiel zum Anbau von Obst und Gemüse, ist das bei der Vermietung nicht der Fall“, erklärt die Vertriebsleiterin.

Haben sich Eigentümer zur Verpachtung oder Vermietung entschlossen, stehen ihnen die erfahrenen Immobilienmakler aus Herrnberg selbstverständlich zur Seite. „Gerne helfen wir Eigentümern in Herrenberg, Böblingen und in der Umgebung bei der Suche nach einem geeigneten Pächter oder Mieter weiter“, so Sylvia Gairing.

Neben den unentschlossenen Eigentümern gibt es aber auch diejenigen, die sogleich wissen, dass sie ihr Grundstück verkaufen wollen. „Der Grund dafür ist häufig, dass sie keine Last mehr mit diesem haben möchten“, weiß die Vertriebsleiterin.

Für diese Eigentümer bietet Marquardt Immobilien ebenfalls ein umfangreiches Leistungsspektrum an – angefangen von der Wertermittlung über die Vermarktung bis hin zur Objektübergabe. Das oberste Ziel der Makler ist dabei eine Generierung eines angemessenen Erlöses bei schnellem Verkauf.

Als Projektentwickler ist Marquardt Immobilien zuweilen auch selbst am Kauf von Grundstücken in der Region interessiert.

Grundstückseigentümer, die sich über ihre Optionen informieren oder mehr zum Grundstücksverkauf mit den Maklern aus Herrenberg erfahren möchten, können sich unter der Rufnummer (07032) 955 75 60 kostenlos und unverbindlich beraten lassen.

Weitere Informationen zum Thema oder zu Wohnung verkaufen Makler Böblingen, Haus verkaufen Maichingen und mehr sind auf https://www.immobilien-marquardt.de zu finden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marquardt Immobilien GmbH + Co.KG

Frau Sylvia Gairing

Spitalgasse 4

71083 Herrenberg

Deutschland

fon ..: 07032 95575-60

fax ..: 07032 95575-61

web ..: https://www.immobilien-marquardt.de/

email : willkommen@immobilien-marquardt.de

Seit 1993 bietet Marquardt BPI Projektentwicklung, Baudienstleistungen und Immobilien in Herrenberg und der gesamten Region Böblingen an und blickt damit auf eine langjährige Erfolgsgeschichte zurück. Auf dieser Grundlage setzt sich der Geschäftsbereich von Marquardt Immobilien für den Verkauf von attraktiven Neubau- und Bestandsimmobilien ein.

Die Experten von Marquardt Immobilien unterstützen ihre Kunden mit großem Know-How und einem Rundum-Sorglos-Service vom Erstkontakt bis zum erfolgreichen Abschluss, also dem Verkauf einer Immobilie. Dazu stehen die Mitarbeiter von Marquardt Immobilien immer in engem Kontakt mit ihren Kunden und gehen sensibel auf die individuellen Bedürfnisse ein.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Maren Tönisen

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kingman Minerals: Historische Ressourcen von über 600.000 Unzen Gold im Visier