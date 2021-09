hajoona – Erfolg mit gesundem Lifestyle

Diana Waidners Erfolgsfirma 1A Gesundheit bietet Einstieg in eine boomende Branche

„Endlich angekommen und wieder Du selbst sein!“ Dieses Gefühl lebt und erlebt Diana Waidner täglich, sowohl beruflich als auch privat. „Freiheit, Selbstbestimmung und Glück“ – das möchte die jugendlich wirkende 56-Jährige Powerfrau, inzwischen vierfache Großmutter, jetzt auch anderen Menschen weitergeben: Mit ihrer erfolgreichen Firma 1A Gesundheit bietet sie als unabhängige Teampartnerin der hajoona GmbH jetzt Interessierten Menschen einen Weg, gesunden Lifestyle nicht nur selbst zu leben, sondern auch davon leben zu können. Ihre Formel ist simpel: „Freude bereiten ist Fun“. Oder anders gesagt: „Was gibt es Schöneres, als gesund zu sein und andere zu einem gesunden Leben zu animieren?“

Als Diana Waidner die hajoona GmbH kennenlernte, kämpfte sie selber noch gegen eine schwere Krankheit. Aber nicht das bewegte sie, einmal zu einer Veranstaltung zu gehen, sondern die Bitte einer befreundeten Heilpraktikerin, die hajoona Produkte, doch einmal zu testen. Damals noch als Datenschutzbeauftragte und Auditorin tätig, stand Diana sowohl der Firma als auch ihren Produkten sehr skeptisch gegenüber. „Wieder so ein unnötiges Nahrungsergänzungszeugs“, dachte sie zunächst. Was sie endgültig zum testen bewegte, war der so einfache wie kraftvolle Satz des hajoona Gründers und Geschäftsführers Dirk Jakob.: „Probiere es doch einfach einmal aus, denn du hast nichts zu verlieren.“

So wurde Diana erst selbst überzeugte Produktnutzerin. Nachdem sie von den Produkten überzeugt war beschloss sie, unabhängige Teampartnerin der hajoona GmbH zu werden. Flugs hat sie ihre eigene Firma gegründet und diese wächst und gedeiht: Mit eins 1A Gesundheit hat Diana Waidner als hajoona Teampartnerin eine neue Heimat gefunden und wird in der hajoona Community angenommen, wie sie ist. „Ich hatte die maximale persönliche Freiheit beim eigenen Geschäftsaufbau“, erinnert sie sich. Mittlerweile ist sie in den Status einer „Gold Presidentin“ aufgestiegen. Und dieses Glück und das Freiheitsempfinden möchte die passionierte Networkerin nun auch anderen weitergeben:

„Es ist ein super Gefühl, Menschen eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie sie sich selbst ihre Wünsche, Ziele und Visionen erfüllen können. Es gibt für mich nichts Schöneres, als mit Menschen für Menschen zu arbeiten.“

Und dazu gehören natürlich die richtigen Produkte. „Ich brenne für hajoona Produkte. Sämtliche Produkte unterstützen, bei nachhaltiger Lebensweise, mit besten Zutaten aus der Natur und einzigartigen Rezepturen unsere höchsten Güter: die Gesundheit und das persönliche Wohlempfinden. Und das mit wissenschaftlichem Background: So arbeitet die hajoona GmbH als Spezialistin für natürliche Nahrungsergänzung mit Experten der Universität Heidelberg an revolutionären Rezepturen, die den Körper ganzheitlich unterstützen. Diana Waidner: „Sie können sich positiv auf das Immunsystem, Gewichtsmanagement und Vitalität auswirken und vor allem: Sie machen einfach gute Laune.“

Die stolze und herzliche 4-fache Oma jedenfalls hat als erfolgreiche hajoona Teampartnerin ihre Mitte und ihre Erfüllung gefunden. Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit und Erfolg stehen im Fokus. Denn: „Die Werte von hajoona stimmen mit meinen vollkommen überein, deshalb bin ich sehr glücklich und erfüllt.“

Diese Werte möchte sie weiteren Menschen vermitteln und so sucht sie Interessenten für eine unabhängige Teampartnerschaft mit attraktiven Verdienstmöglichkeiten. Gerade jetzt ist die richtige Zeit – denn die Branche boomt wie nie zuvor! Das schöne: Als unabhängiger Teampartner gibt es kein Risiko und keine Notwendigkeit für ein hohes Startkapital. Jeder ist sein eigener Chef und kann ortsunabhängig arbeiten. Ein Einstieg ist ohne bestimmte Qualifikation möglich, da der hajoona Campus viele Angebote für die Persönlichkeitsentwicklung und die Ausbildung der hajoona Teampartner bereithält. Das Beste: Es eröffnet jedem die Möglichkeit eines Sofortverdienstes, sowohl haupt- als auch nebenberuflich.

Interessenten können sich an Diana Waidner wenden – die gerne mit Rat und Tat zur Seite steht und eine optimale Unterstützung zur Erreichung der gesteckten Ziele bietet.

Das Credo Diana Waidners, der agilen hajoona – Gold Presidentin ist simpel: „Menschen Freiheit geben sie selbst zu sein!“. Denn: „Jeder ist wertvoll und hat ein gutes, glückliches und gesundes Leben verdient.“

Mehr Informationen gibt es unter:

https://1a-gesundheit.com/de

Diana Waidner

diana@waidner.info

0152 33 818 223

