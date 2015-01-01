  • Halbzeit im Sattel: Brix Schaumburg tritt für Vielfalt und sauberes Wasser weiter in die Pedale

    Deutschlands längste Fahrrad-Pride erreicht die Halbzeit: Brix Schaumburg sammelt weiter Spenden für FRND und Viva con Agua.

    BildEin Junge, ein Bike, etliche Kilometer und bereits jetzt unzählige wundervolle Begegnungen: Moderator, Autor und Aktivist Brix Schaumburg hat mit seiner diesjährigen Tour „Ride for Water, Ride for Life“ heute die Halbzeit erreicht und zieht ein erstes Resümee. _“Ich glaube, ich war noch nie so fit und gleichzeitig so emotional unterwegs wie in diesem Jahr. Das Schönste an dieser Tour sind definitiv die Menschen. Menschen, die spontan anhalten, ein Stück mitradeln, die Aktion teilen oder direkt spenden – genau dafür mache ich das Ganze. Und ich spüre deutlich, dass die Menschen Teil davon sein wollen. Dieser Spirit, dieses Miteinander – das ist einfach unbezahlbar“, _so Brix Schaumburg.

    Und so wurde auf der Strecke geredet, gelacht, geteilt, unterstützt “ und immer wieder spontan gemeinsam ein Stück Weg zurückgelegt. Auch Viva con Agua-Mitgründer Marius Jung war zeitweise mit im Sattel dabei. Das schweißt zusammen.

    Seit dem Start am 14. Mai in Berlin ging es entlang von Elbe und Rhein quer durch Deutschland “ mit Rückenwind, Gegenwind, Regen, Sonne und vor allem mit einer klaren Botschaft: mehr Sichtbarkeit, mehr Zusammenhalt und mehr Bewegung für Vielfalt, mentale Gesundheit und den Zugang zu sauberem Trinkwasser. Mit der Aktion „Ride for Water, Ride for Life“ hält Brix Schaumburg nicht nur den Rekord für Deutschlands längstem Fahrrad-Pride, sondern sammelt Spenden für die Organisationen FRND Freunde fürs Leben sowie Viva con Agua. Jeder gespendete Euro wird dabei von ihm persönlich verdoppelt.

    Und noch ist die Tour nicht vorbei: Die nächsten Etappen führen weiter Richtung Norden “ über Hannover, Nienburg und Lüneburg bis ins große Finale nach Hamburg am 28. Mai. Dort endet „Ride for Water, Ride for Life“ zwar offiziell im Reichshof Hamburg “ die Botschaft dahinter – und da sind sich alle Beteiligten sicher – rollt noch lange und weit über die Ziellinie hinaus.

    Viva Con Agua: https://vivaconagua.org/vision

    Freunde fürs Leben: www.frnd.de

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