-
Hallstein Wasser lud zum Austauschen, Backen und Gutes tun zugunsten der „Clarissa & Michael Käfer Stiftung“
3. Hallstein Wasser Christmas Cookie Exchange-Benefizaktion bei Käfer
Hallstein Wasser-Mitgründerin Dipl. Ing. Elisabeth Muhr, eine austro-amerikanische
Verfechterin der Verbesserung der weltweiten Wasserqualität, lud bei Feinkost Käfer zur „3.
Christmas Cookie Exchange“ zugunsten der „Clarissa & Michael Käfer Stiftung“. Bei den
traditionellen, amerikanischen Cookie Exchange Events werden selbstgemachte
Weihnachtsplätzchen und Rezepte getauscht, dies sorgt daheim für Abwechslung und für viel
Spaß bei geselligen Events. Und den gab es jetzt auf Einladung von Hallstein Wasser bei Käfer:
Feinkost Käfer-Patissière Theresa Schopf gab beim Hallstein Wasser Cookie Exchange im
„Atelier“ von Feinkost Käfer passend zum gesunden Wasser, Tipps wie man köstliche Plätzchenohne bzw. wenig Zucker und ungebleichtem Mehl backt. Cathy Hummels kam als TV-Reporterin für München TV und unter den Gästen waren die Moderatorinnen Alexandra Polzin und Carolin Henseler, Influencer Julia Haupt, Schauspieler Frances Fulton-Smith, die Künstlerin Alexandra Kordes und Nathalie Braun Barends, die Galeristinnen Sarah Kronsbein und Rebecca Niehues-Paas, die Modedesignerin Kinga Mathe, Hermine Prinzessin zu Salm, Katrin Gräfin GoessEnzenberg, Unternehmensberaterin Nathalie Ziegler und viele weitere Powerfrauen spendeten, tauschten emsig Rezepte und backten fleißig ein Blech Plätzchen nach dem anderen- alles für den guten Zweck. Die Geld- und Back-Spenden im Rahmen des Charity-Backens kommen zu 100 % der „Clarissa & Michael Käfer Stiftung“ zugute, die sich vor allem um sozial benachteiligte Senioren kümmert. Die profitieren auch von den vielen gebacken Plätzchen, die ihnen die Adventszeit etwas versüßen sollen.
Elisabeth Muhr, Hallstein Wasser, kommentierte: „Nach den großen Erfolgen der letzten 2
Jahre, freut es uns nun das 3. Mal die Cookie Exchange mit unserem Produkt Hallstein Wasser zu
veranstalten. Alle hatten großen Spaß daran, fast Kunstwerke für die oft vergessenen Senioren
und -innen in den Altersheimen zu backen und zu dekorieren. Ein kleiner Weihnachtsgruß, um
den Senioren zu zeigen, dass sie nicht vergessen sind.“
Clarissa Käfer, Clarissa & Michael Käfer Stiftung, sagte: „Herzlichen Dank an Hallstein Wasser
und die vielen engagierten Ladies, die uns durch diese tolle Aktion so tatkräftig unter die Arme
greifen. Den bedürftigen Senioren, denen wir mit unserer Stiftungsarbeit helfen, zaubern wir mit
den selbstgebackenen Plätzchen ein Lächeln ins Gesicht, und die Geldspenden ermöglichen es
uns, wichtige Projekte und Einrichtungen zu unterstützen.“
Serviert wurde natürlich Hallstein, das wohl reinste Wasser der Welt. Aus einer artesischen
Quelle unter dem Dachsteinmassiv sprudelt Hallstein und wird ohne Pumpen oder jegliche
andere Behandlung abgefüllt: Direkt aus der Bergquelle in die Flasche und auf den Tisch. Auf
seiner über 8-jährigen Reise durch die Gesteinsschichten des Dachsteins wird Hallstein einfach
von der Natur perfektioniert und erfüllt als einziges Wasser alle 8 Parameter, die ein ideales
Wasser für die Gesundheit ausmachen, u. a. durch seinen perfekten pH-Wert, einen hohen
Sauerstoffgehalt sowie niedrige Natrium- und Kohlenstoffwerte.
Wohltätigkeit ist Elisabeth Muhr und Hallstein Wasser, das als philanthropisches Unternehmen
geführt wird, eine Herzensangelegenheit. So unterstützt Hallstein regelmäßig „Operation
Water“, die sich für die weltweite Verfügbarkeit von Wasser speziell in Afrika einsetzt.
Hallstein Wasser ist in München nur im Käfer-Geschäft erhältlich sowie im Käfer-Restaurant und
im Mandarin Oriental Munich auf der Karte. Damit reiht sich Feinkost Käfer in eine illustre Reihe
von Locations ein, die das von Natur aus streng limitierte und perfektionierte Wasser bereits
anbieten. Hallstein Wasser schätzen bereits wie Starköche Gabriel Kreuther (Gabriel Kreuther,
New York), Heinz Reitbauer (Steirereck, Wien) oder Andreas Senn (Senns Salzburg). Aber auch
legendäre Restaurants wie der Grill on the Alley in Los Angeles, Members Clubs wie Mosimann’s
in London und der Kitzbühel Country Club, Hotels wie das Peninsula Hotel Hongkong oder der
Gesundheitstempel Mayrlife Altaussee wollen auf Hallstein Wasser nicht mehr verzichten.
Michael Käfer, Feinkost Käfer München, über die Kooperation: „Wir freuen uns sehr, dass
wir unseren Kunden mit Hallstein Wasser anbieten können. Uns überzeugt hierbei nicht nur die
außergewöhnliche Reinheit, die die Natur hier bereitstellt, sondern uns gefällt auch der
Gedanke, dass dieses weltweit von Gourmetexperten geschätzte Wasser aus der Region kommt
und zusätzlich durch die Abfüllung in recycelte Glasflaschen unseren Anspruch an
Nachhaltigkeit erfüllt.“
Über Hallstein Artesian Water:
Im Frühjahr 1999 beschloss der austro-amerikanische Unternehmer Karlheinz Muhr mit seiner
Frau Elisabeth und den drei Kindern Alexander, Phillip und Stephanie, keine zuckerhaltigen
Getränke mehr zu trinken. Mit dem Beschluss begann die Suche nach dem „idealen Wasser“ und
welche Parameter so ein reines Wasser haben müsste. Nachdem die Familie Muhr über mehrere
Jahre mit einem Team von Wissenschaftlern und Wasserexperten ihre acht Parameter erarbeitet
hat, testeten und tranken sie jedes im Handel erhältliche Wasser und stellten fest, dass fast jedes Wasser auf irgendeine Weise behandelt worden war. Daher starteten sie mit Hilfe von
Hydrogeologen eine globale Suche, um das Terrain zu identifizieren, in dem ein natürlich reines Wasser entstehen kann, das ihren acht Faktoren für „Perfektion“ entspricht. Sechs Jahre später
wurde ihre ideale Quelle in ihrer Heimat, in den österreichischen Alpen, entdeckt: Völlig
unbehandelt sprudelt dort in der Dachsteinregion bei Hallstatt das natürliche Mineralwasser von
Hallstein artesisch aus der Quelle und wird nachhaltig in recycelten Glasflaschen oder Gallonen
aus Tritan abgefüllt.
Alpine Water GmbH
Zentrale: Ried Ecking 12A, 6370 Kitzbühel
Produktion: Obertraun 311, 4831 Obertraun
Telefon: +43 720 880 885
contact@hallsteinwater.com
www.hallsteinwater.com
Honorarfreie Pressefotos für Print, Online und Social Media:
Hallstein 3. Christmas Cookie Exchange
Copyright: ABR Pictures GmbH
Für weitere Presseinformationen:
Annette Zierer
ziererCOMMUNICATIONS
Telefon: +49-89-356 124-88
Mobil: +49-176-23 40 40 40
E-Mail: annette.zierer@zierercom.com
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Alpine Water GmbH
Frau Annette Zierer
Effnerstr. 44-46
81925 München
Deutschland
fon ..: 0893561248883
web ..: https://www.hallsteinwater.com/de
email : annette.zierer@zierercom.com
–
Pressekontakt:
ziererCOMMUNICATIONS GmbH
Frau Annette Zierer
Effnerstr. 44-46
81925 München
fon ..: 0893561248883Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Kobrea erweitert Porphyrziel bei El Destino – Bergbaugebiet Western Malargüe – Provinz Mendoza, Argentinien Mega-Potenzial dank Multi-Metalle-Strategie
Hallstein Wasser lud zum Austauschen, Backen und Gutes tun zugunsten der „Clarissa & Michael Käfer Stiftung“
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Festplattenvernichtung in Düsseldorf: ProCoReX Europe GmbH maximiert Datenschutz durch zertifizierung
- Wehrpflicht betrifft nicht nur junge Generation – sondern Unternehmen
- Mega-Potenzial dank Multi-Metalle-Strategie
- Hallstein Wasser lud zum Austauschen, Backen und Gutes tun zugunsten der „Clarissa & Michael Käfer Stiftung“
- Kobrea erweitert Porphyrziel bei El Destino – Bergbaugebiet Western Malargüe – Provinz Mendoza, Argentinien
- International Energy Partners investiert $5 Millionen CAD in Kanadas Energiezukunft
- UniDoc stellt Installation des H3 Health Cube in Italien fertig
- Champagner und Verantwortung – wer ist Philipp Garcia wirklich?
- Wachstum mit Leichtigkeit in herausfordernden Zeiten
- Brief des CEOs an die Aktionäre
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.