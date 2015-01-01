Hallstein Wasser lud zum Austauschen, Backen und Gutes tun zugunsten der „Clarissa & Michael Käfer Stiftung“

3. Hallstein Wasser Christmas Cookie Exchange-Benefizaktion bei Käfer

Hallstein Wasser-Mitgründerin Dipl. Ing. Elisabeth Muhr, eine austro-amerikanische

Verfechterin der Verbesserung der weltweiten Wasserqualität, lud bei Feinkost Käfer zur „3.

Christmas Cookie Exchange“ zugunsten der „Clarissa & Michael Käfer Stiftung“. Bei den

traditionellen, amerikanischen Cookie Exchange Events werden selbstgemachte

Weihnachtsplätzchen und Rezepte getauscht, dies sorgt daheim für Abwechslung und für viel

Spaß bei geselligen Events. Und den gab es jetzt auf Einladung von Hallstein Wasser bei Käfer:

Feinkost Käfer-Patissière Theresa Schopf gab beim Hallstein Wasser Cookie Exchange im

„Atelier“ von Feinkost Käfer passend zum gesunden Wasser, Tipps wie man köstliche Plätzchenohne bzw. wenig Zucker und ungebleichtem Mehl backt. Cathy Hummels kam als TV-Reporterin für München TV und unter den Gästen waren die Moderatorinnen Alexandra Polzin und Carolin Henseler, Influencer Julia Haupt, Schauspieler Frances Fulton-Smith, die Künstlerin Alexandra Kordes und Nathalie Braun Barends, die Galeristinnen Sarah Kronsbein und Rebecca Niehues-Paas, die Modedesignerin Kinga Mathe, Hermine Prinzessin zu Salm, Katrin Gräfin GoessEnzenberg, Unternehmensberaterin Nathalie Ziegler und viele weitere Powerfrauen spendeten, tauschten emsig Rezepte und backten fleißig ein Blech Plätzchen nach dem anderen- alles für den guten Zweck. Die Geld- und Back-Spenden im Rahmen des Charity-Backens kommen zu 100 % der „Clarissa & Michael Käfer Stiftung“ zugute, die sich vor allem um sozial benachteiligte Senioren kümmert. Die profitieren auch von den vielen gebacken Plätzchen, die ihnen die Adventszeit etwas versüßen sollen.

Elisabeth Muhr, Hallstein Wasser, kommentierte: „Nach den großen Erfolgen der letzten 2

Jahre, freut es uns nun das 3. Mal die Cookie Exchange mit unserem Produkt Hallstein Wasser zu

veranstalten. Alle hatten großen Spaß daran, fast Kunstwerke für die oft vergessenen Senioren

und -innen in den Altersheimen zu backen und zu dekorieren. Ein kleiner Weihnachtsgruß, um

den Senioren zu zeigen, dass sie nicht vergessen sind.“

Clarissa Käfer, Clarissa & Michael Käfer Stiftung, sagte: „Herzlichen Dank an Hallstein Wasser

und die vielen engagierten Ladies, die uns durch diese tolle Aktion so tatkräftig unter die Arme

greifen. Den bedürftigen Senioren, denen wir mit unserer Stiftungsarbeit helfen, zaubern wir mit

den selbstgebackenen Plätzchen ein Lächeln ins Gesicht, und die Geldspenden ermöglichen es

uns, wichtige Projekte und Einrichtungen zu unterstützen.“

Serviert wurde natürlich Hallstein, das wohl reinste Wasser der Welt. Aus einer artesischen

Quelle unter dem Dachsteinmassiv sprudelt Hallstein und wird ohne Pumpen oder jegliche

andere Behandlung abgefüllt: Direkt aus der Bergquelle in die Flasche und auf den Tisch. Auf

seiner über 8-jährigen Reise durch die Gesteinsschichten des Dachsteins wird Hallstein einfach

von der Natur perfektioniert und erfüllt als einziges Wasser alle 8 Parameter, die ein ideales

Wasser für die Gesundheit ausmachen, u. a. durch seinen perfekten pH-Wert, einen hohen

Sauerstoffgehalt sowie niedrige Natrium- und Kohlenstoffwerte.

Wohltätigkeit ist Elisabeth Muhr und Hallstein Wasser, das als philanthropisches Unternehmen

geführt wird, eine Herzensangelegenheit. So unterstützt Hallstein regelmäßig „Operation

Water“, die sich für die weltweite Verfügbarkeit von Wasser speziell in Afrika einsetzt.

Hallstein Wasser ist in München nur im Käfer-Geschäft erhältlich sowie im Käfer-Restaurant und

im Mandarin Oriental Munich auf der Karte. Damit reiht sich Feinkost Käfer in eine illustre Reihe

von Locations ein, die das von Natur aus streng limitierte und perfektionierte Wasser bereits

anbieten. Hallstein Wasser schätzen bereits wie Starköche Gabriel Kreuther (Gabriel Kreuther,

New York), Heinz Reitbauer (Steirereck, Wien) oder Andreas Senn (Senns Salzburg). Aber auch

legendäre Restaurants wie der Grill on the Alley in Los Angeles, Members Clubs wie Mosimann’s

in London und der Kitzbühel Country Club, Hotels wie das Peninsula Hotel Hongkong oder der

Gesundheitstempel Mayrlife Altaussee wollen auf Hallstein Wasser nicht mehr verzichten.

Michael Käfer, Feinkost Käfer München, über die Kooperation: „Wir freuen uns sehr, dass

wir unseren Kunden mit Hallstein Wasser anbieten können. Uns überzeugt hierbei nicht nur die

außergewöhnliche Reinheit, die die Natur hier bereitstellt, sondern uns gefällt auch der

Gedanke, dass dieses weltweit von Gourmetexperten geschätzte Wasser aus der Region kommt

und zusätzlich durch die Abfüllung in recycelte Glasflaschen unseren Anspruch an

Nachhaltigkeit erfüllt.“

Über Hallstein Artesian Water:

Im Frühjahr 1999 beschloss der austro-amerikanische Unternehmer Karlheinz Muhr mit seiner

Frau Elisabeth und den drei Kindern Alexander, Phillip und Stephanie, keine zuckerhaltigen

Getränke mehr zu trinken. Mit dem Beschluss begann die Suche nach dem „idealen Wasser“ und

welche Parameter so ein reines Wasser haben müsste. Nachdem die Familie Muhr über mehrere

Jahre mit einem Team von Wissenschaftlern und Wasserexperten ihre acht Parameter erarbeitet

hat, testeten und tranken sie jedes im Handel erhältliche Wasser und stellten fest, dass fast jedes Wasser auf irgendeine Weise behandelt worden war. Daher starteten sie mit Hilfe von

Hydrogeologen eine globale Suche, um das Terrain zu identifizieren, in dem ein natürlich reines Wasser entstehen kann, das ihren acht Faktoren für „Perfektion“ entspricht. Sechs Jahre später

wurde ihre ideale Quelle in ihrer Heimat, in den österreichischen Alpen, entdeckt: Völlig

unbehandelt sprudelt dort in der Dachsteinregion bei Hallstatt das natürliche Mineralwasser von

Hallstein artesisch aus der Quelle und wird nachhaltig in recycelten Glasflaschen oder Gallonen

aus Tritan abgefüllt.

