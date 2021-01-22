Seniorpferde suchen Paten und Helfer!

Lange haben die Seniorpferde ein neues Zuhause gesucht. Nun sind sie umgezogen. Wo leben sie jetzt? Wie geht es ihnen? Und wie geht es mit dem kleinen Düsseldorfer Verein weiter?

Liebe Seniorpferde-Paten, -Unterstützer und -Freunde und alle, die es noch werden wollen!

Die meisten von Euch wissen es ja längst: unsere zermürbenden Suche nach einem neuen Zuhause für die 12 Seniorpferde hat dieses Jahr endlich ein Ende gefunden – die Seniorpferde sind im August 2025 von Gut Rodeberg in Düsseldorf zum BuscherHof in Ratingen gezogen. Wir sind sehr dankbar, dass Bio-Landwirt Michael Buscher unserem Verein, vor allem aber natürlich den zwölf Pferden und Ponys, diesen Neuanfang ermöglicht.

Für die Tiere ist hier natürlich alles neu: Neue Umgebung, fremde Gerüche und Geräusche, Kühe (!), fremde Pferde und einige neue Menschen. Auch der Platz ist – zumindest jetzt in der Winterzeit – deutlich beengter als früher im alten Zuhause.

Die Eingewöhnungsphase dauert daher immer noch an. Soziale Projekte und Aktionen mit den Pferden werden wir voraussichtlich erst im Frühjahr 2026 wieder aufnehmen können. Neben projektbezogenen Spenden sind hierfür Trainingseinheiten nötig, in denen (neue) Ehrenamtler und Tiere (wieder) lernen, sich aufeinander einzustellen und zu vertrauen. Das sind dringende Voraussetzungen, um u.a. auch benachteiligten Personengruppen wieder erholsame Auszeiten mit den Oldies zu ermöglichen und die Tiere altersgerecht zu bewegen und zu beschäftigen.

Außerdem möchten wir die Fläche für den Winterauslauf vergrößern und dafür neue Bereiche mit Sand und Paddock-Platten ausstatten – damit die Pferde wieder ein bisschen mehr Platz zum Toben und Zusammenspielen haben.

Gesundheitlich hatten wir in den vergangenen Monate mit mehreren kleinen und auch größeren Problemen zu kämpfen: Nach Walaikas großer Zahn-OP noch auf Gut Rodeberg haben uns in den letzten Wochen gleich mehrere Koliken (darunter eine bei Goldi, die sogar einen mehrtägigen Klinikaufenthalt erforderlich machte) und schwere Arthrose bei einem der ältesten Ponys, die spezielle Medikamente und behutsame physiotherapeutische Betreuung verlangt, auf Trab gehalten.

All das hat uns große Sorgen bereitet und ein immenses Loch in die Vereinskasse gerissen. Und schon in Kürze steht erneut ein Zahnarzttermin an. Nur dank Eurer Spenden konnten und können wir den Tieren in solchen Fällen die Behandlung ermöglichen, die sie brauchen. So habt Ihr letztlich alle dazu beigetragen, dem kleinen Goldi das Leben zu retten.

Wir hoffen und vertrauen darauf, dass Ihr, liebe Seniorpferde-Fans, uns auch 2026 wieder mit Eurem Engagement dabei unterstützt, die Versorgung und Gesundheit der Pferde zu sichern und unsere wertvolle Arbeit für Mensch und Tier trotz gestiegener Fixkosten am neuen Standort fortzuführen.

Für Eure Unterstützung danken wir Euch von Herzen.

Eure

Seniorpferde aktiv mit Kindern e.V.

********************

Lest hier mehr von uns:

1. Ehrenamt und (Mini) Social Days

Da einige der 12 Seniorpferde inzwischen bis zu 5 x täglich eingeweichte Heucobs und Zusatzfutter benötigen, ist von früh bis spät immer einiges auf dem Hof zu tun: Futter vorbereiten, Pferde separieren und Füttern, Unterstände und Paddocks abäppeln, ggf. kleine medizinische/pflegerische Versorgung der Pferde u.v.m. Dabei sind wir für jede helfende Hand dankbar, denn wir alle arbeiten rein ehrenamtlich für die Tiere. Insbesondere in den Morgen-/Mittagstunden brauchen wir noch dringend weitere Teammitglieder.

Über weitere pferdeerfahrene Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler freuen wir uns daher sehr.

Gerne könnt Ihr auch mit Euren Kolleginnen und Kollegen Eure Social Days bei uns auf dem Hof verbringen, zum Beispiel auch im Rahmen von Mini Social Days, wenn Ihr uns in kleinen Teams unterstützen möchtet.

Schreibt uns dazu einfach eine Anfrage per Mail!

********************

2. Adventsaktion: Macht mit – helft mit Eurer Spende am Sonntag!

Auch am letzten Adventssonntag, 21.12.2025, erhöht die Spendenplattform Betterplace Spenden bis max. 100 Euro um 25 % – allerdings nur, wenn die möglichst ganz früh um 9:00 Uhr (offiziell 9:00 – 23:59 Uhr) bei Betterplace eingehen. Da pro Adventssonntag insgesamt nur 10.000 Euro Aktionsbudget für alle Organisationen zur Verfügung stehen, bedeutet das, nur wenn Eure Spenden zu den ersten zählen, gibt’s für die Seniorpferde 25 % oben drauf.

Spenden könnt Ihr dort für unsere Projekte Lernen für den Neuanfang und Ein neues Zuhause für Seniorpferde. Vielen lieben Dank!

Bitte beachtet, dass Betterplace Gebühren einbehält! Außerhalb der Aktionszeiträume macht es mehr Sinn, gebührenfrei über unser Spendenkonto zu spenden. Dann kommt jeder Euro den Seniorpferden zugute.

Spendenkonto:

Kreissparkasse Düsseldorf

IBAN: DE54 3015 0200 0002 1489 63

BIC: WELADED1KSD

********************

3. Weihnachtsgeschenkidee Nr. 1: Pferdepatenschaft

Euch fehlt noch ein Weihnachtsgeschenk? Mit einer Patenschaft für eines – oder mehrere – der Seniorpferde verschenkt Ihr gleich doppelt Freude: dem Beschenkten und den vierbeinigen Senioren. Auch Monty und Goldi suchen noch Patinnen und Paten. Wenn Euer Patenschaftsantrag spätestens am 23.12.2025 um 10:00 Uhr in unserem Mail-Account ist, können wir Euch noch rechtzeitig zu Heiligabend eine individuelle Patenschaftsurkunde ausstellen, versprochen!

Jeder Euro Eures Patenschaftsbeitrags trägt dazu bei, Futter, Unterkunft, Hufpflege und tierärztliche Behandlungen für die Seniorpferde sicherzustellen.

********************

4. Weihnachtsgeschenkidee Nr. 2: Seniorpferde-Wandkalender

Ein weiteres schönes Geschenk ist unser Seniorpferde-Wandkalender 2026, indem Ihr auch die Geburtstage aller 12 Ponys und Pferde findet. Einen Kalender gibt es für eine Mindestspende von 15 Euro zzgl. 2 Euro Versand.

Schreibt uns dazu eine Mail mit

– der Anzahl der Kalender, die Ihr bestellen wollt,

– Eurem Namen und

– der Adresse, an die die Kalender versendet werden sollen.

********************

5. Geschenke für die Seniorpferde: Wunschbaum und Amazon-Wunschzettel

Ihr möchtet den Seniorpferden etwas zu Weihnachten schenken? Das ist eine tolle Idee! Darüber freuen die Oldies sich sehr. Im Raiffeisen-Markt in Erkrath-Unterfeldhaus haben sie ihre Wünsche an den Weihnachtswunschbaum gehängt: Meistens ihr Lieblingsfutter bzw. das, was sie täglich dringend brauchen.

Adresse Raiffeisen-Markt Erkrath: Am Tönisberg 10, 40699 Erkrath-Unterfeldhaus

Ihr wohnt nicht in der Nähe und möchtet die Geschenke anderswo kaufen? Dann schaut doch mal hier auf unserer Amazon-Wunschliste! Vielen lieben Dank.

Frohe Weihnachten wünschen Euch

Eure Seniorpferde aktiv mit Kindern e.V.

********************

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Seniorpferde aktiv mit Kindern e.V.

Lydia Pache

Rathelbeckstraße 276

40627 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 01723430094

web ..: https://www.seniorpferde-kinder.de

email : info@seniorpferde-kinder.de

Alt, wertlos, nutzlos und letztlich abgeschoben? Nicht mit uns!

Seniorpferde aktiv mit Kindern e.V. (www.seniorpferde-kinder.de) sichert ehemaligen Reitschul- und Therapiepferden ihren wohlverdienten Ruhestand und vermittelt Jung und Alt (u.a. in sozialen Projekten) einen wertschätzenden Umgang mit den betagten Tieren, die nicht mehr geritten oder in Therapien eingesetzt werden können. Denn das haben sie verdient. Schließlich haben die Ponys und Pferde lange Jahre viele Menschen glücklich gemacht und als Therapiepferde so manchem Kind zurück ins Leben geholfen.

Auch jetzt im hohen Alter wollen die Tiere weiterhin viele Herzen glücklich machen, doch dafür brauchen sie unsere Hilfe.

Nach 15, z.T. sogar 20 Jahren auf Gut Rodeberg in Düsseldorf mussten die Seniorpferde im August 2025 noch einmal umziehen, da der Eigentümer des Grundstücks Eigenbedarf angemeldet hatte. Drei Jahre haben wir gesucht, bis wir endlich in Ratingen ein neues gemeinsames Zuhause für die gesamte Herde gefunden haben. Hier sollen alle Zwölf auch künftig weiterhin zusammenbleiben dürfen.

Doch auch im neuen Zuhause fallen weiter Kosten für

– Heu

– Seniorfutter wie Heucobs, Riceline und Seniorfasern

– Pacht für Weiden, Paddocks und Unterstände

– Medikamente

– Hufpfleger

– Tierarzt und

– Pferdezahnarzt

an.

Pro Pferd muss man (je nach Größe und Rasse) monatl. durchschnittlich 350 Euro einkalkulieren, plus Tierarzt- und Pferdezahnarzt bei Bedarf. Die Fixkosten sind im Vergleich zum alten Standort gestiegen.

Jede Spende trägt dazu bei, die Versorgung der Seniorpferde dauerhaft sicherzustellen. Dafür danken wir Euch ganz herzlich.

www.seniorpferde-kinder.de

www.facebook.com/seniorpferde.kinder

www.instagram.com/seniorpferde

Pressekontakt:

Seniorpferde aktiv mit Kindern e.V.

Frau Lydia Pache

Rathelbeckstraße 276

40627 Düsseldorf

fon ..: 0211 2295300

email : info@seniorpferde-kinder.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Digitalisierung für jedes Unternehmen. MR.KNOW bringt kostenfreie Community Edition auf den Markt Brief des CEOs an die Aktionäre