  • Hamburger Atelier Fellery verewigt Haustiere als persönliche Wandkunst

    Vom Aquarell bis zum Alte-Meister-Portrait: Das Hamburger Atelier
    Fellery verewigt Haustiere als persönliche Wandkunst und zeigt das
    fertige Werk vor der Zahlung.

    Hamburg “ Tierhalter, die ihrem Hund oder ihrer Katze einen festen Platz
    an der Wand verschaffen möchten, finden im Hamburger Atelier Fellery ein
    Sortiment, das in der deutschsprachigen Tierportrait-Szene Maßstäbe setzt.
    Das Atelier verbindet eine breite Palette an Kunststilen mit einem
    ungewöhnlichen Bestellprozess: Kundinnen und Kunden sehen ihr fertiges
    Portrait, bevor sie bezahlen.

    Stilvielfalt statt Standard-Filter

    Während viele Anbieter drei oder vier vorgefertigte Optiken zur Wahl
    stellen, hat das Hamburger Atelier eine eigene Kollektion kuratiert.
    Sie reicht vom feinen Aquarell über das opulente Alte-Meister-Portrait
    bis hin zu modernen Handschriften wie Graffiti-Stencil, Risograph oder
    Collage. Jeder Stil hat einen eigenen Charakter und ist nicht austauschbar.
    Ergänzt wird die Stil-Kollektion durch frei kombinierbare Motive “ vom
    König über den Biker bis zum Knacki. Aus Stil und Motiv ergibt sich für
    jeden Hund und jede Katze ein individuelles Wandkunstwerk.

    Vorschau vor der Zahlung

    Im Bestellprozess geht das Atelier einen eigenen Weg: Wer ein Portrait
    anfragt, erhält innerhalb von 24 Stunden eine Vorschau seines Motivs.
    Erst wenn das Ergebnis überzeugt, wird die Rechnung gestellt. Niemand
    soll für ein Bild bezahlen, das er nicht zuvor gesehen hat “ so lautet
    die Maxime des Hauses. Änderungswünsche bleiben kostenfrei, bis das
    Portrait wirklich passt.

    Premium-Druck auf Poster, Leinwand und als Digital-Datei

    Die fertigen Arbeiten werden auf hochwertigem Fine-Art-Papier oder als
    Galerie-Leinwand gedruckt. Auf Wunsch erhalten Kunden zusätzlich eine
    hochauflösende Digital-Datei. Der Versand innerhalb Deutschlands,
    Österreichs und der Schweiz ist kostenfrei “ ein Service, den nicht
    alle Anbieter im Premium-Segment bieten.

    Eine eigene Linie für die Erinnerung

    Eine separate Rubrik widmet sich Tierhaltern, die ihren verstorbenen
    Begleiter würdevoll in Erinnerung behalten möchten. Sie umfasst eine
    ruhigere Bildsprache und sorgfältig gewählte Stile. Das Segment trägt
    der Tatsache Rechnung, dass das Haustier für viele Menschen ein
    vollwertiges Familienmitglied ist “ und dass der Verlust Raum für ein
    bleibendes Andenken schafft.

    Über Fellery

    Fellery ist eine Marke der visouls GmbH mit Sitz in Hamburg. Das Atelier
    hat sich auf personalisierte Tierportraits im Premium-Segment spezialisiert
    und beliefert Kundinnen und Kunden in Deutschland, Österreich und der
    Schweiz. Weitere Informationen unter https://www.fellery.de

    Pressekontakt:
    visouls GmbH
    Stormsweg 3
    22085 Hamburg
    E-Mail: presse@fellery.de
    Web: https://www.fellery.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    visouls GmbH
    Herr Max Reisener
    Stormsweg 3
    22085 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: 040 29996504
    web ..: https://www.fellery.de
    email : presse@fellery.de

    Die visouls GmbH mit Sitz in Hamburg betreibt das Atelier Fellery,
    eine Premium-Marke für personalisierte Tierportraits im deutschsprachigen
    Raum. Unter fellery.de entstehen für Hund und Katze individuelle
    Wandkunstwerke in einer breiten Auswahl an Kunststilen “ vom feinen
    Aquarell bis zum opulenten Alte-Meister-Portrait. Charakteristisch für
    das Atelier ist die Vorschau vor der Zahlung: Kundinnen und Kunden
    sehen ihr fertiges Portrait, bevor sie sich für eine Bestellung
    entscheiden. Versendet wird kostenfrei in alle DACH-Länder.

    Pressekontakt:

    visouls GmbH
    Herr Max Reisener
    Stormsweg 3
    22085 Hamburg

    fon ..: 040 29996504
    email : presse@fellery.de


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