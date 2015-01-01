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Hamburger Atelier Fellery verewigt Haustiere als persönliche Wandkunst
Vom Aquarell bis zum Alte-Meister-Portrait: Das Hamburger Atelier
Fellery verewigt Haustiere als persönliche Wandkunst und zeigt das
fertige Werk vor der Zahlung.
Hamburg “ Tierhalter, die ihrem Hund oder ihrer Katze einen festen Platz
an der Wand verschaffen möchten, finden im Hamburger Atelier Fellery ein
Sortiment, das in der deutschsprachigen Tierportrait-Szene Maßstäbe setzt.
Das Atelier verbindet eine breite Palette an Kunststilen mit einem
ungewöhnlichen Bestellprozess: Kundinnen und Kunden sehen ihr fertiges
Portrait, bevor sie bezahlen.
Stilvielfalt statt Standard-Filter
Während viele Anbieter drei oder vier vorgefertigte Optiken zur Wahl
stellen, hat das Hamburger Atelier eine eigene Kollektion kuratiert.
Sie reicht vom feinen Aquarell über das opulente Alte-Meister-Portrait
bis hin zu modernen Handschriften wie Graffiti-Stencil, Risograph oder
Collage. Jeder Stil hat einen eigenen Charakter und ist nicht austauschbar.
Ergänzt wird die Stil-Kollektion durch frei kombinierbare Motive “ vom
König über den Biker bis zum Knacki. Aus Stil und Motiv ergibt sich für
jeden Hund und jede Katze ein individuelles Wandkunstwerk.
Vorschau vor der Zahlung
Im Bestellprozess geht das Atelier einen eigenen Weg: Wer ein Portrait
anfragt, erhält innerhalb von 24 Stunden eine Vorschau seines Motivs.
Erst wenn das Ergebnis überzeugt, wird die Rechnung gestellt. Niemand
soll für ein Bild bezahlen, das er nicht zuvor gesehen hat “ so lautet
die Maxime des Hauses. Änderungswünsche bleiben kostenfrei, bis das
Portrait wirklich passt.
Premium-Druck auf Poster, Leinwand und als Digital-Datei
Die fertigen Arbeiten werden auf hochwertigem Fine-Art-Papier oder als
Galerie-Leinwand gedruckt. Auf Wunsch erhalten Kunden zusätzlich eine
hochauflösende Digital-Datei. Der Versand innerhalb Deutschlands,
Österreichs und der Schweiz ist kostenfrei “ ein Service, den nicht
alle Anbieter im Premium-Segment bieten.
Eine eigene Linie für die Erinnerung
Eine separate Rubrik widmet sich Tierhaltern, die ihren verstorbenen
Begleiter würdevoll in Erinnerung behalten möchten. Sie umfasst eine
ruhigere Bildsprache und sorgfältig gewählte Stile. Das Segment trägt
der Tatsache Rechnung, dass das Haustier für viele Menschen ein
vollwertiges Familienmitglied ist “ und dass der Verlust Raum für ein
bleibendes Andenken schafft.
Über Fellery
Fellery ist eine Marke der visouls GmbH mit Sitz in Hamburg. Das Atelier
hat sich auf personalisierte Tierportraits im Premium-Segment spezialisiert
und beliefert Kundinnen und Kunden in Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Weitere Informationen unter https://www.fellery.de
Pressekontakt:
visouls GmbH
Stormsweg 3
22085 Hamburg
E-Mail: presse@fellery.de
Web: https://www.fellery.de
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
visouls GmbH
Herr Max Reisener
Stormsweg 3
22085 Hamburg
Deutschland
fon ..: 040 29996504
web ..: https://www.fellery.de
email : presse@fellery.de
Die visouls GmbH mit Sitz in Hamburg betreibt das Atelier Fellery,
eine Premium-Marke für personalisierte Tierportraits im deutschsprachigen
Raum. Unter fellery.de entstehen für Hund und Katze individuelle
Wandkunstwerke in einer breiten Auswahl an Kunststilen “ vom feinen
Aquarell bis zum opulenten Alte-Meister-Portrait. Charakteristisch für
das Atelier ist die Vorschau vor der Zahlung: Kundinnen und Kunden
sehen ihr fertiges Portrait, bevor sie sich für eine Bestellung
entscheiden. Versendet wird kostenfrei in alle DACH-Länder.
Pressekontakt:
visouls GmbH
Herr Max Reisener
Stormsweg 3
22085 Hamburg
fon ..: 040 29996504
email : presse@fellery.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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