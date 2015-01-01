Hauptuntersuchung fällig?

HU fällig? Die Dipl.-Ing. Winfried Lütz GmbH prüft Ihr Fahrzeug als GTÜ-Vertragspartner gründlich und zuverlässig – inklusive AU, transparenter Abläufe und schneller Vergabe der neuen HU-Plakette.

Die Hauptuntersuchung ist ein zentraler Baustein für mehr Verkehrssicherheit. Um sicherzustellen, dass Ihr Fahrzeug den gesetzlichen Anforderungen entspricht, führt die Dipl.-Ing. Winfried Lütz GmbH als GTÜ-Vertragspartner die HU gemäß § 29 StVZO inklusive Abgasuntersuchung fachgerecht durch.

Gründliche Prüfung durch erfahrene Prüfingenieure

Die qualifizierten Prüfingenieure der Dipl.-Ing. Winfried Lütz GmbH prüfen Ihr Fahrzeug nach den geltenden gesetzlichen Vorgaben. Bei einem positiven Prüfergebnis erhalten Sie direkt die neue HU-Plakette. Effiziente Abläufe sorgen dafür, dass die Untersuchung transparent, sorgfältig und zügig erfolgt.

Gut vorbereitet zur HU

Eine gute Vorbereitung kann helfen, unnötige Nachprüfungen zu vermeiden. Mit praxisnahen Checklisten unterstützt die Dipl.-Ing. Winfried Lütz GmbH Fahrzeughalter dabei, mögliche Mängel bereits im Vorfeld zu erkennen und zu beheben.

Checklisten für unterschiedliche Fahrzeugtypen

Für Pkw werden unter anderem Beleuchtung, Bremsen und Batterie geprüft. Bei Caravans und Wohnmobilen stehen zusätzlich Flüssigkeitsstände, Bereifung und Korrosion im Fokus. Motorräder werden gezielt in den Bereichen Lenkung, Räder, Bremsen und Antrieb kontrolliert. Auch land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen lassen sich mit übersichtlichen Prüfpunkten optimal vorbereiten.

Weitere Leistungen rund ums Fahrzeug

Neben der Hauptuntersuchung bietet die Dipl.-Ing. Winfried Lütz GmbH ein breites Leistungsspektrum: Änderungsabnahmen, Begutachtungen für das H-Kennzeichen, Oldtimerbewertungen, Kfz-Gutachten sowie den Zugang zum GTÜ-Werkstattportal. Als ADAC-Vertragspartner steht das Unternehmen zudem beratend zur Seite.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sachverständigenbüro Dipl. Ing. Winfried Lütz GmbH

Herr Swen Niedecker

Friedrich-Engels-Str. 3

51545 Waldbröl

Deutschland

fon ..: 02291 6066

fax ..: 02291 6662

web ..: http://www.luetz.de

email : pr@dsa-marketing.ag

