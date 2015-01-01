  • Kfz-Sachverständiger in Köln: Dipl.-Ing. W. Lütz GmbH

    Nach einem Unfall in Köln gut beraten: Die Dipl.-Ing. W. Lütz GmbH erstellt unabhängige Unfallgutachten und Wertermittlungen – kompetent, anerkannt und zuverlässig.

    Seit über vier Jahrzehnten ist die Dipl.-Ing. W. Lütz GmbH als Kfz-Sachverständigenbüro tätig. Besonders nach Verkehrsunfällen steht das Unternehmen für unabhängige, fachlich fundierte Begutachtungen, auf die sich Geschädigte verlassen können.

    Starke Präsenz im Raum Köln

    Mit Standorten in Köln, Overath, Waldbröl, Rösrath und Gummersbach sowie rund 40 qualifizierten Sachverständigen zählt die Lütz GmbH zu den größten Büros ihrer Art in Deutschland. Kunden in der Metropolregion Köln profitieren von kurzen Wegen, schneller Terminvergabe und langjähriger Erfahrung.

    Ihr Recht auf ein unabhängiges Gutachten

    Nach einem Unfall haben Geschädigte Anspruch auf einen unabhängigen Kfz-Sachverständigen. Die Kosten für das Gutachten sind Teil des Schadensersatzes und werden in der Regel direkt mit der Versicherung abgerechnet.

    Umfassende Leistungen in Köln

    Das Leistungsspektrum umfasst Haftpflicht- und Kaskogutachten, Beweissicherungen bei technischen Schäden sowie die Wertermittlung von Gebrauchtwagen und Oldtimern. Auch Hauptuntersuchungen, H-Kennzeichen-Begutachtungen und Oldtimerbewertungen nach Classic Data gehören zum Angebot.

    Klare Bewertung bei strittigen Schadenfragen

    Unstimmigkeiten zu Nutzungsausfall, Mietwagenkosten oder Schmerzensgeld sind nach Unfällen keine Seltenheit. Die Sachverständigen der Dipl.-Ing. W. Lütz GmbH analysieren Schadenumfang, Unfallhergang und Haftungsfragen neutral und nachvollziehbar.

    Unfallanalyse mit Weitblick

    Unfallfolgen unterscheiden sich je nach Ortslage und Verkehrsbeteiligung erheblich. Deshalb berücksichtigen die Gutachten nicht nur sichtbare Schäden, sondern auch Unfallumstände, Verkehrsart und typische Konstellationen – als sichere Grundlage für eine rechtssichere Schadenregulierung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sachverständigenbüro Dipl. Ing. Winfried Lütz GmbH
    Herr Swen Niedecker
    Friedrich-Engels-Str. 3
    51545 Waldbröl
    Deutschland

    fon ..: 02291 6066
    fax ..: 02291 6662
    web ..: http://www.luetz.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

