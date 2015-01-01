Ihr Sachverständiger im Kreis Overath: Dipl. Ing. Lütz GmbH

Kompetent im Schadensfall: Die Dipl.-Ing. Lütz GmbH in Overath erstellt unabhängige Kfz-Gutachten, Oldtimerbewertungen und technische Prüfungen – zuverlässig, anerkannt und erfahren.

Kommt es im Straßenverkehr zu einem Unfall, ist fachkundige Unterstützung besonders wichtig. Ab einer Schadenhöhe von mehr als 750 Euro haben Geschädigte das Recht, einen unabhängigen Kfz-Sachverständigen zu beauftragen. Die Dipl.-Ing. Lütz GmbH steht Kunden im Kreis Overath dabei zuverlässig zur Seite und erstellt präzise, objektive und anerkannte Gutachten.

Breites Leistungsspektrum und starke Präsenz

Das Angebot reicht von Unfall- und Motorgutachten über Beweissicherungen bis hin zu Leasing-Rücknahmen. Mit Standorten in Köln, Waldbröl, Overath, Rösrath und Gummersbach sowie über 40 qualifizierten Mitarbeitenden zählt das Unternehmen zu den größten Sachverständigenbüros Deutschlands.

Erfahrung und amtliche Anerkennung

Gegründet 1983 und seit 1990 GTÜ-Vertragspartner, bietet die Dipl.-Ing. Lütz GmbH neben Gutachten auch Hauptuntersuchungen, Eintragungen und Änderungsabnahmen an. Diese langjährige Erfahrung sorgt für Sicherheit und Qualität auf konstant hohem Niveau.

Fachkompetenz über das Übliche hinaus

Neben klassischen Schadengutachten liegt ein Schwerpunkt auf Oldtimerbewertungen, die marktorientiert und versicherungsanerkannt durchgeführt werden. Darüber hinaus unterstützen die Sachverständigen bei technischen Gutachten, Kausalitätsprüfungen, Rekonstruktionen und UVV-Prüfungen.

Qualifikation als Qualitätsgarantie

Alle Mitarbeitenden sind Diplom-Ingenieure oder Kfz-Meister und bilden sich regelmäßig weiter. So wird sichergestellt, dass jede Begutachtung technisch fundiert, rechtlich korrekt und nachvollziehbar erfolgt.

Unfallanalyse mit Blick fürs Detail

Unfälle unterscheiden sich je nach Ort deutlich in ihren Folgen. Ob innerorts, auf Landstraßen oder Autobahnen – die Dipl.-Ing. Lütz GmbH berücksichtigt bei ihren Gutachten stets Unfallumstände, Geschwindigkeiten und Kausalitäten, um eine vollständige und faire Schadenregulierung zu ermöglichen.

