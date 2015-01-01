  • Ihr Sachverständiger im Kreis Overath: Dipl. Ing. Lütz GmbH

    Kompetent im Schadensfall: Die Dipl.-Ing. Lütz GmbH in Overath erstellt unabhängige Kfz-Gutachten, Oldtimerbewertungen und technische Prüfungen – zuverlässig, anerkannt und erfahren.

    Kommt es im Straßenverkehr zu einem Unfall, ist fachkundige Unterstützung besonders wichtig. Ab einer Schadenhöhe von mehr als 750 Euro haben Geschädigte das Recht, einen unabhängigen Kfz-Sachverständigen zu beauftragen. Die Dipl.-Ing. Lütz GmbH steht Kunden im Kreis Overath dabei zuverlässig zur Seite und erstellt präzise, objektive und anerkannte Gutachten.

    Breites Leistungsspektrum und starke Präsenz

    Das Angebot reicht von Unfall- und Motorgutachten über Beweissicherungen bis hin zu Leasing-Rücknahmen. Mit Standorten in Köln, Waldbröl, Overath, Rösrath und Gummersbach sowie über 40 qualifizierten Mitarbeitenden zählt das Unternehmen zu den größten Sachverständigenbüros Deutschlands.

    Erfahrung und amtliche Anerkennung

    Gegründet 1983 und seit 1990 GTÜ-Vertragspartner, bietet die Dipl.-Ing. Lütz GmbH neben Gutachten auch Hauptuntersuchungen, Eintragungen und Änderungsabnahmen an. Diese langjährige Erfahrung sorgt für Sicherheit und Qualität auf konstant hohem Niveau.

    Fachkompetenz über das Übliche hinaus

    Neben klassischen Schadengutachten liegt ein Schwerpunkt auf Oldtimerbewertungen, die marktorientiert und versicherungsanerkannt durchgeführt werden. Darüber hinaus unterstützen die Sachverständigen bei technischen Gutachten, Kausalitätsprüfungen, Rekonstruktionen und UVV-Prüfungen.

    Qualifikation als Qualitätsgarantie

    Alle Mitarbeitenden sind Diplom-Ingenieure oder Kfz-Meister und bilden sich regelmäßig weiter. So wird sichergestellt, dass jede Begutachtung technisch fundiert, rechtlich korrekt und nachvollziehbar erfolgt.

    Unfallanalyse mit Blick fürs Detail

    Unfälle unterscheiden sich je nach Ort deutlich in ihren Folgen. Ob innerorts, auf Landstraßen oder Autobahnen – die Dipl.-Ing. Lütz GmbH berücksichtigt bei ihren Gutachten stets Unfallumstände, Geschwindigkeiten und Kausalitäten, um eine vollständige und faire Schadenregulierung zu ermöglichen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sachverständigenbüro Dipl. Ing. Winfried Lütz GmbH
    Herr Swen Niedecker
    Friedrich-Engels-Str. 3
    51545 Waldbröl
    Deutschland

    fon ..: 02291 6066
    fax ..: 02291 6662
    web ..: http://www.luetz.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Sachverständigenbüro Dipl. Ing. Winfried Lütz GmbH
    Herr Swen Niedecker
    Friedrich-Engels-Str. 3
    51545 Waldbröl

    fon ..: 02291 6066
    web ..: http://www.luetz.de
    email : pr@dsa-marketing.ag


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Dipl.-Ing. Lütz GmbH – Kfz-Sachverständige Waldbröl
      Fahrzeugbewertung in Waldbröl: Die Kfz-Sachverständigen der Dipl.-Ing. Lütz GmbH ermitteln Marktwerte realistisch und unabhängig - für Sicherheit beim Kauf, Verkauf und im Schadensfall....

    2. Ihr schneller Weg zum H-Kennzeichen: Sachverständigenbüro Dipl. Ing. Winfried Lütz Gmbh aus Bergisch Gladbach
      Sicher zum H-Kennzeichen: Das Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Winfried Lütz GmbH in Bergisch Gladbach begleitet Oldtimer-Besitzer mit Erfahrung, Fachwissen und persönlicher Beratung zuverlässig zum be...

    3. Oldtimerbegutachtung in Rösrath: Die Dipl.- Ing. Lütz GmbH begleitet Sie vom alten Schätzchen zum Klassiker
      Vom Liebhaberstück zum anerkannten Klassiker: Die Dipl.-Ing. Lütz GmbH in Rösrath unterstützt Oldtimer-Besitzer kompetent bei der Begutachtung und auf dem Weg zum begehrten H-Kennzeichen....

    4. Ihre Spezialisten für Oldtimerbewertung in Rösrath, Waldbröl und Overath
      Unabhängige Oldtimerbewertung: Die Dipl.-Ing. Lütz GmbH ermittelt in Rösrath, Waldbröl und Overath den Marktwert Ihres Klassikers nach anerkanntem Classic-Data-Standard....

    5. LUTZ ROGALLA GmbH und CeramicSpeed Bearings A/S besiegeln Zusammenarbeit
      Verringerung von Reibung und Energieverbrauch für messbare Steigerung in fast allen Anwendungen!!!...

    6. Haus7 Immobilien GmbH: Ihr Immobilienmaklerin Kerpen, Bergheim, Frechen und dem gesamten Rhein-Erft-Kreis
      Die HAUS7 Immobilien GmbH ist ein inhabergeführtes Maklerunternehmen aus Kerpen und begleitet Eigentümer sowie Käufer im gesamten Rhein-Erft-Kreis und darüber hinaus....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.