Kfz-Sachverständige der Dipl.-Ing. Lütz GmbH in Rösrath

Sicherheit durch Kompetenz: Die Kfz-Sachverständigen der Dipl.-Ing. Lütz GmbH in Rösrath stehen seit über 30 Jahren für präzise Prüfungen, unabhängige Beratung und fundierte Oldtimerbewertungen.

Verkehrssicherheit entsteht nicht zufällig. Millionen von Unfällen auf deutschen Straßen zeigen, dass technische Mängel und fehlende Wartung erhebliche Risiken darstellen. Viele Schäden ließen sich durch regelmäßige Prüfungen und eine fachgerechte Beurteilung frühzeitig erkennen und vermeiden.

Seit über 30 Jahren für Sicherheit im Einsatz

Genau an diesem Punkt setzen die Kfz-Sachverständigen der Dipl.-Ing. Lütz GmbH in Rösrath an. Seit mehr als drei Jahrzehnten engagiert sich das Unternehmen für die Sicherheit von Fahrzeugen und Fahrern – mit präzisen Prüfungen, fundierter Beratung und einem breiten Leistungsangebot.

Regional stark und verlässlich

Mit Standorten in Rösrath, Overath und Waldbröl ist die Dipl.-Ing. Lütz GmbH seit 2017 regional gut aufgestellt. Moderne technische Ausstattung, hohe Fachkompetenz und eine persönliche, transparente Beratung machen das Unternehmen zu einem verlässlichen Partner rund ums Fahrzeug.

Kompetenz für Klassiker und Kulturgut

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Oldtimerbewertung. Ob VW Käfer, Mercedes W116 oder Jaguar E-Type – klassische Fahrzeuge werden mit Fachwissen und Sorgfalt begutachtet. Als zertifizierter Classic-Data-Partner erstellt die Dipl.-Ing. Lütz GmbH anerkannte Bewertungen mit Classic-Data-Zertifikat, die eine sichere Grundlage für Versicherung, Kauf, Verkauf und Werterhalt bieten.

Technische Mängel frühzeitig erkennen

Der TÜV-Report 2024 zeigt deutliche regionale Unterschiede bei erheblichen Fahrzeugmängeln. Diese Zahlen unterstreichen, wie wichtig unabhängige und regelmäßige Prüfungen sind. Die Sachverständigen der Dipl.-Ing. Lütz GmbH erkennen Mängel frühzeitig, erklären diese verständlich und helfen so, Sicherheitsrisiken und teure Folgeschäden zu vermeiden.

