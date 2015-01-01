  • Old but Gold – Freude an kraftfahrzeugtechnischem Kulturgut

    Mehr als nur ein Kennzeichen: Das H-Kennzeichen macht Ihren Oldtimer zum anerkannten Kulturgut. Erfahren Sie, welche Voraussetzungen gelten und welche Vorteile Klassiker-Besitzer genießen.

    Für Oldtimer-Besitzer ist ihr Klassiker weit mehr als ein Fortbewegungsmittel. Historische Fahrzeuge stehen für Technikgeschichte, Individualität und Leidenschaft. Das H-Kennzeichen macht diesen besonderen Status offiziell und weist Ihr Fahrzeug als kraftfahrzeugtechnisches Kulturgut aus.

    Voraussetzungen für das H-Kennzeichen

    Das H-Kennzeichen wird gemäß § 23 StVZO vergeben. Voraussetzung ist ein Mindestalter von 30 Jahren ab Erstzulassung, ein insgesamt erhaltenswerter Zustand sowie die weitgehende Originalität der wesentlichen Bauteile. Im Rahmen der Begutachtung prüfen die GTÜ-Prüfingenieure der Dipl.-Ing. Winfried Lütz GmbH unter anderem Antrieb, Bremsanlage, Fahrwerk, Lenkung sowie die Übereinstimmung mit dem historischen Original.

    Originalität und Pflege im Fokus

    Auch der Zustand von Lack und Innenraum fließt in die Bewertung ein. Zeitgenössisches Zubehör oder fachgerecht ausgeführte Umbauten sind zulässig, sofern sie dem Stil der jeweiligen Epoche entsprechen. Jedes Fahrzeug wird individuell beurteilt, um seinen erhaltenswerten Charakter zu bestätigen.

    Persönliche Beratung vor Ort

    Die Oldtimer-Experten der Dipl.-Ing. Winfried Lütz GmbH beraten Sie persönlich an den Standorten Bergisch Gladbach, Waldbröl, Rösrath und Overath und begleiten Sie kompetent durch den gesamten Begutachtungsprozess.

    Vorteile des H-Kennzeichens

    Mit dem H-Kennzeichen profitieren Halter von einer pauschalen Kfz-Steuer, freier Fahrt in Umweltzonen sowie oft attraktiven Versicherungskonditionen. Zudem unterstreicht es den sorgfältigen Umgang mit dem Fahrzeug und unterstützt dessen langfristigen Werterhalt.

    Wachsende Bedeutung klassischer Fahrzeuge

    Der steigende Oldtimerbestand in nahezu allen Fahrzeugklassen bestätigt die zunehmende Bedeutung historischer Fahrzeuge. Umso wichtiger ist eine fachgerechte Begutachtung, die Originalität, Zustand und zeitgenössische Technik sorgfältig dokumentiert.

