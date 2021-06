Haus über den Wolken – Persönlicher und informativ geschriebener Bericht über die Realisierung eines Traums

Uta Mazzei-Karl berichtet in „Haus über den Wolken“, wie sie sich einen Lebenstraum verwirklichte.

Mittersill ist im Herbst unter einer dichten Nebelschicht verborgen. Vom höher gelegenen Schloss ragen nur die Turmspitzen heraus, doch Schederlehen, auf 1.000 Meter Höhe, liegt in praller Sonne. Es ist eine Stimmung, wie wenn man im Flugzeug über Wolken fliegt – deshalb entschloss sich die Autorin für den Titel „Haus über den Wolken“. Ende der sechziger Jahre nannte man den Trend, der viele veranlasste, etwas am Land zu erwerben „Zurück zur Natur“. Die Autorin, eine im Münchner Filmsektor arbeitende Tirolerin, erzählt in diesem persönlichen, spannend und informativ geschriebenen Bericht, wie sie diesen Traum verwirklichte – und hält viele Inspiratinen bereit für ihre Leser.

Wie auch in den anderen Büchern aus der Feder von Uta Mazzei-Karl werden die Leser in „Haus über den Wolken“ auf die Abenteuer und Erlebnisse der Autorin mitgenommen. Die in 1934 geborene Autorin lebt heute teils auf der Insel Elba, teils in Österreich. Schon 1962 begleitete sie ihren Partner auf ausgedehnten Asienreisen, dabei entstanden zahlreiche Filme für das deutsche Fernsehen. Wer mehr über diese spannenden Abenteuer lernen will, kann via tredition die Titel „Wo, bitte, ist Belutschistan“, „Zehn Monate mit dem Auto nach Afghanistan, Pakistan und Indien“ und „Kisil Ayak“ bestellen.

„Haus über den Wolken“ von Uta Mazzei-Karl ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27241-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Von Ziegen, vom Fliegen, vom Scheitern und vom Siegen – Kurze und längere, immer heitere Geschichten