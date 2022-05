HAVN Life sichert sich Liefervereinbarung mit Atman Retreats

Diese neue Partnerschaft sieht den Vertrieb der vom Unternehmen produzierten standardisierten, psilocybinhaltigen Pilze natürlichen Ursprungs für den therapeutischen Einsatz bei Atman Retreats in Jamaika vor

11. Mai 2022 – Vancouver, British Columbia – HAVN Life Sciences Inc. (CSE: HAVN) (OTC: HAVLF) (FWB: 5NP) (das Unternehmen oder HAVN Life), ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen und der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten widmet, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Lieferpartnerschaft (die Lieferpartnerschaft) mit Atman Retreat, einem Retreat-Zentrum, das Menschen die Erfahrung des therapeutischen Nutzens von Psychedelika näherbringt, eingegangen ist. Ziel ist, das Potenzial von Heilung, Transformation und transzendentaler Erfahrung nutzbar zu machen.

Im Rahmen der Lieferpartnerschaft beliefert HAVN Life Atman mit natürlich gewonnenem Psilocybin, das während der von Atman Retreat im Einklang mit der örtlichen und internationalen Behandlungspraxis durchgeführten Programme zum Einsatz kommt. HAVN Life wird Atman von seinem Betrieb in Jamaika aus beliefern, wo die Pilze nach den GACP-Kriterien angebaut und in einer GMP-konformen Anlage im Einklang mit der guten Herstellungspraxis verarbeitet werden. Das gelieferte Produkt garantiert im Vergleich zu alternativen heimischen Anbietern eine größere Konsistenz und eine exaktere Dosierung sowie eine bessere Qualitätskontrolle.

Die ersten Lieferungen an Atman sind für Mai 2022 geplant, um bereits geplante Retreats zu unterstützen.

Unsere Lieferpartnerschaft mit Atman Retreat ist ein logisches Zusammenspiel, sagt Dr. Ivan Casselman, Chief Psychedelic Officer von HAVN Life. Seit einem Jahr arbeitet HAVN Labs an der Entwicklung eines Systems zur weltweiten Versorgung mit Psilocybin-Pilzen und verwandten Produkten. Zusätzlich zu unseren heimischen Partnerschaften mit Hypha Wellness und dem GMP-konformen Hersteller P.A. Benjamin sind wir auch sehr an einer Förderung von und Zusammenarbeit mit anderen Psychedelika-Unternehmen in Jamaika interessiert, denn wir glauben, dass dieser Bereich großes Potenzial hat, fügt er hinzu.

Wir schätzen uns glücklich, gemeinsam mit HAVN Life als Partner eine zuverlässige Versorgung mit hochwertigen Psilocybin-Pilzen für unsere Retreats sicherstellen zu können, sagt Aaron Nesmith-Beck, der Gründer von Atman Retreat. Nachdem der Zugang zum heilenden und transformativen Potenzial von Psilocybin weltweit nach wie vor begrenzt ist, ist es für uns eine große Freude und Ehre, auch weiterhin sichere psychedelische Erfahrungen bei unseren Retreats in Jamaika anbieten zu können.

Der Geschäftsbetrieb von HAVN Life in Jamaika wird über strategische Partnerschaften mit Hypha Wellness (havnlife.com/havn-life-sciences-signs-loi-to-research-and-develop-medical-psilocybin-with-jamaican-company-hypha-wellness/) und P.A. Benjamin Manufacturing Company (havnlife.com/havn-life-signs-agreement-to-enable-export-of-psilocybin-into-canada-the-us-and-europe/) bewerkstelligt. Diese Firmen stellen die Anbau- und Verarbeitungsanlagen für psilocybinhaltige Pilze zur Verfügung und festigen die Beziehungen zu den Partnern vor Ort.

Für das Board of Directors:

Tim Moore

Chief Executive Officer

Über HAVN Life Sciences Inc.

HAVN Life Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychedelischen Substanzen für die Herstellung von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen, der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen Therapien zur Unterstützung der Gesundheit des Gehirns und Verbesserung der geistigen Fähigkeiten widmet.

Über seine Forschungsabteilung, HAVN Labs, hat das Unternehmen eine End-to-End-Lieferkette für psychedelische GMP-Wirkstoffe natürlichen Ursprungs für die Forschung errichtet, welche die Zukunft der modernen Medizin bestimmen wird. Mit seiner neuen Linie von natürlichen Gesundheitsprodukten bietet HAVN Life ein umfassendes Angebot an hochwertigen Pilz- und Pflanzenextrakten, welche die Immunfunktion stärken, Entzündungen reduzieren und einen gesunden Lebensstil unterstützen.

Entdecken Sie unsere Produkte and erfahren Sie mehr unter yourhavnlife.com, oder auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube.

Über Atman Retreat

Atman Retreat hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen dabei zu helfen, das volle Potenzial von psychedelischen Erfahrungen mit all ihren heilenden, transformativen und transzendenten Eigenschaften auszuschöpfen. Atman Retreats hat seinen Betrieb in Jamaika, wo der Konsum von Psilocybin-Pilzen legal ist. Die Teilnehmer wohnen in einer geräumigen Villa mit komfortablen Zimmern und einem malerischen Privatstrand. Atmans Team aus erfahrenen Prozessbegleitern setzt sich leidenschaftlich dafür ein, Raum für innere Transformation, Erkenntnis und Entwicklungserfolg zu schaffen. Atman Retreat ist ein viertägiges ganzheitliches Erlebnis, das es den Teilnehmern ermöglicht, Psychedelika auf sichere und legale Weise in einem optimal nutzenstiftenden Rahmen zu erforschen.

Ansprechpartner:

Investor Relations: ir@havnlife.com

Medienkontakt: savi@emergence-creative.com

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, welche sich auf Aussagen in Bezug auf die Lieferpartnerschaft, die Produktspezifikationen sowie die Geschäftstätigkeit, die Produkte und die Zukunftspläne des Unternehmens beziehen. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen wurden. Unter anderem zählen dazu auch das Risiko, dass die erwarteten Vorteile der Lieferpartnerschaft nicht wie beabsichtigt oder überhaupt realisiert werden können; das Risiko, dass die in den Anlagen des Unternehmens hergestellten Produkten nicht den Produktspezifikationen entsprechen, und das Risiko, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den Ausführungen in dieser Pressemeldung abweichen bzw. dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

