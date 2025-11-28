  • Heute weiss ich, es war Liebe – das erkennt musikalisch Ronny Berg

    Eine Hommage an die Liebste

    BildMit seiner neuen Single „Heute weiss ich – es war Liebe“ kehrt Ronny Berg zu dem Thema zurück, das ihn und seine Fans seit Jahren verbindet: echte Gefühle, klar erzählt – nah am Leben. Der Song ist eine gefühlvolle Schlager-Ballade mit moderner Produktion, die sofort ins Ohr geht und mit einer Story, die im Herzen bleibt.

    Worum es im Song geht
    „Heute weiss ich – es war Liebe“ blickt auf eine Beziehung zurück, die zu früh endete. Aus heutiger Sicht wird klar: Es war Liebe und sie wirkt nach. Die Zeilen zeigen Reue und Sehnsucht, aber auch Reife. Wer je an eine verpasste Chance gedacht hat, findet sich hier wieder. Der Refrain bringt es auf den Punkt:
    „Heute weiss ich – es war Liebe, zwischen dir und mir, weil ich es noch immer tief im Herzen spür‘.“

    Sound & Produktion
    Musikalisch setzt der Titel auf eine eingängige Melodie, die klare Stimme von Ronny und einem Discofox-Beat
    – im typisch modernen Schlagersound, der im Radio funktioniert und auf Playlists überzeugt. Produziert wurde die Single von Hannes Marold – radio-tauglich, modern, ohne den emotionalen Kern zu verlieren.

    Interpret Ronny Berg, Titel Heute weiss ich, es war Liebe
    Länge 03:24 Minuten
    Musik Hannes Marold, Christoph Königsberger
    Text Heiner Graf
    Verlag Berton Musikverlag
    Label Schlagerhimmel (LC 92267)
    Produktion, Arrangement & Programming Hannes Marold
    Chor Helmut Hirner, Roland Krainz & Hannes Marold
    Gitarren Bernd Kofler
    Mix & Master Roland Krainz
    Coverfoto Foto-Reder, Ravensburg
    Covergestaltung Markus Bulinski, MB CREATIVE
    ISRC ATKC82500015
    EAN 9008798729524
    VÖ 28.11.2025
    Quelle: Büro Ronny Berg

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

    Presse- und Promotionagentur:

    Hans Peter Sperber
    Sperbys Musikplantage
    = Künstler- und Promotion-Service =
    Weisestr. 55 – 12049 Berlin
    kontakt@sperbys-musikplantage.de
    Telefon 0172 3832237
    https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
    https://www.sperbys-musikplantage.de/

    Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
    Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

    Pressekontakt:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de


