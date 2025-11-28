Heute weiss ich, es war Liebe – das erkennt musikalisch Ronny Berg

Eine Hommage an die Liebste

Mit seiner neuen Single „Heute weiss ich – es war Liebe“ kehrt Ronny Berg zu dem Thema zurück, das ihn und seine Fans seit Jahren verbindet: echte Gefühle, klar erzählt – nah am Leben. Der Song ist eine gefühlvolle Schlager-Ballade mit moderner Produktion, die sofort ins Ohr geht und mit einer Story, die im Herzen bleibt.

Worum es im Song geht

„Heute weiss ich – es war Liebe“ blickt auf eine Beziehung zurück, die zu früh endete. Aus heutiger Sicht wird klar: Es war Liebe und sie wirkt nach. Die Zeilen zeigen Reue und Sehnsucht, aber auch Reife. Wer je an eine verpasste Chance gedacht hat, findet sich hier wieder. Der Refrain bringt es auf den Punkt:

„Heute weiss ich – es war Liebe, zwischen dir und mir, weil ich es noch immer tief im Herzen spür‘.“

Sound & Produktion

Musikalisch setzt der Titel auf eine eingängige Melodie, die klare Stimme von Ronny und einem Discofox-Beat

– im typisch modernen Schlagersound, der im Radio funktioniert und auf Playlists überzeugt. Produziert wurde die Single von Hannes Marold – radio-tauglich, modern, ohne den emotionalen Kern zu verlieren.

Interpret Ronny Berg, Titel Heute weiss ich, es war Liebe

Länge 03:24 Minuten

Musik Hannes Marold, Christoph Königsberger

Text Heiner Graf

Verlag Berton Musikverlag

Label Schlagerhimmel (LC 92267)

Produktion, Arrangement & Programming Hannes Marold

Chor Helmut Hirner, Roland Krainz & Hannes Marold

Gitarren Bernd Kofler

Mix & Master Roland Krainz

Coverfoto Foto-Reder, Ravensburg

Covergestaltung Markus Bulinski, MB CREATIVE

ISRC ATKC82500015

EAN 9008798729524

VÖ 28.11.2025

Quelle: Büro Ronny Berg

