Heute weiss ich, es war Liebe – das erkennt musikalisch Ronny Berg
Eine Hommage an die Liebste
Mit seiner neuen Single „Heute weiss ich – es war Liebe“ kehrt Ronny Berg zu dem Thema zurück, das ihn und seine Fans seit Jahren verbindet: echte Gefühle, klar erzählt – nah am Leben. Der Song ist eine gefühlvolle Schlager-Ballade mit moderner Produktion, die sofort ins Ohr geht und mit einer Story, die im Herzen bleibt.
Worum es im Song geht
„Heute weiss ich – es war Liebe“ blickt auf eine Beziehung zurück, die zu früh endete. Aus heutiger Sicht wird klar: Es war Liebe und sie wirkt nach. Die Zeilen zeigen Reue und Sehnsucht, aber auch Reife. Wer je an eine verpasste Chance gedacht hat, findet sich hier wieder. Der Refrain bringt es auf den Punkt:
„Heute weiss ich – es war Liebe, zwischen dir und mir, weil ich es noch immer tief im Herzen spür‘.“
Sound & Produktion
Musikalisch setzt der Titel auf eine eingängige Melodie, die klare Stimme von Ronny und einem Discofox-Beat
– im typisch modernen Schlagersound, der im Radio funktioniert und auf Playlists überzeugt. Produziert wurde die Single von Hannes Marold – radio-tauglich, modern, ohne den emotionalen Kern zu verlieren.
Interpret Ronny Berg, Titel Heute weiss ich, es war Liebe
Länge 03:24 Minuten
Musik Hannes Marold, Christoph Königsberger
Text Heiner Graf
Verlag Berton Musikverlag
Label Schlagerhimmel (LC 92267)
Produktion, Arrangement & Programming Hannes Marold
Chor Helmut Hirner, Roland Krainz & Hannes Marold
Gitarren Bernd Kofler
Mix & Master Roland Krainz
Coverfoto Foto-Reder, Ravensburg
Covergestaltung Markus Bulinski, MB CREATIVE
ISRC ATKC82500015
EAN 9008798729524
VÖ 28.11.2025
Quelle: Büro Ronny Berg
Heute weiss ich, es war Liebe – das erkennt musikalisch Ronny Berg
