Historischer Roman aus der Zeit Napoleon Bonapartes

Erstlingswerk der russischen Autorin Olga Gridneva im Herzsprung-Verlag erschienen

Langenargen. Der Roman „Korsika“ von Olga Gridneva gibt erst auf den zweiten Blick frei, dass es sich um einen Liebesroman handelt. „Verstecktes Feuer der Leidenschaft“ ist der Untertitel des Buches, das als historischer Roman in der Zeit der Französischen Revolution angesiedelt ist. Liebe und Leidenschaft sind das bestimmende Thema des Romans, der zwar historische Personen und Vorgänge einbezieht, aber in belletristischer Form fiktive Personen handeln lässt. Die Geschichte versetzt Leserinnen und Leser in eine spannende Zeit und an einen spannenden Ort.

Die elfengleiche, wunderschöne Letizia de Mormon wächst wohlbehütet in einem Adelshaus auf Korsika auf. Die Familie des jungen Mädchens ist gut befreundet mit der Familie Bonaparte, sodass die Kinder miteinander in Freundschaft aufwachsen. Schon seit Kindertagen liebt Letizia ihren vier Jahre älteren guten Freund und Beschützer Napoleon. Und auch er scheint dem schönen Mädchen durchaus zugetan. Doch auf einer Geburtstagsfeier Napoleons begegnet Letizia dessen Freund Eduard de Gamelin – und diese schicksalhafte Begegnung wird Letizias Leben von Grund auf verändern. Obwohl Eduard später eine andere Frau heiraten muss und auch Letizia eine Ehe mit ihrem Cousin eingeht, bleiben beide durch das Band der Leidenschaft verbunden.

Die Autorin Olga Gridneva, Jahrgang 1994, wurde in Russland geboren. Ihre Passion fürs Lesen kam schon sehr früh, denn sie verbrachte viel Zeit bei ihrer Großmutter, die über viele Bücher verfügte. Bereits als Zwölfjährige begann Olga Gridneva mit dem Schreiben eigener Romane. Auch eine erste Fassung von „Korsika“ war darunter, die endgültige Fassung wurde aber erst jetzt fertig. Die Autorin studierte Personalmanagement und war bei Gericht tätig. Aktuell befindet sie sich im Mutterschaftsurlaub. Neben dem Schreiben liebt sie das Zeichnen, Reisen und Schwimmen. Mit ihrem Liebesroman entführt Olga Gridneva in eine Zeit der Irrungen und Wirrungen – nicht nur der politischen, sondern vor allem auch der persönlichen ihrer jungen Protagonistin Letizia de Mormom.

Bibliografische Angaben:

Olga Gridneva: Korsika

Herzsprung-Verlag 2021, ISBN: 978-3-98627-003-2

Taschenbuch, 200 Seiten, 11,90 Euro

Das Buch ist über den Verlag, den Buchhandel oder Amazon zu beziehen. Es ist auch als E-Book erhältlich.

