Hochzeitsmesse Tegernsee auf Gut Kaltenbrunn vom 07.-08.02.2026

Die Hochzeitsmesse Tegernsee kehrt am 7.-8. Februar 2026 nach Gut Kaltenbrunn zurück: Eine inspirierende Messe mit regionalen Ausstellern, Shows, Rahmenprogramm und vielen Highlights.

In einer der schönsten Regionen Deutschlands findet am 07. und 08. Februar 2026 bereits zum dritten Mal die Hochzeitsmesse „Herzerl-Tage“ auf Gut Kaltenbrunn direkt am Tegernsee statt. Das beliebte Event gilt als eines der stimmungsvollsten Hochzeitserlebnisse Süddeutschlands und bringt zukünftige Brautpaare mit ausgewählten regionalen Ausstellern zusammen.

Rund um die Themen Hochzeit und Events präsentieren zahlreiche Anbieter eine beeindruckende Vielfalt an Produkten und Dienstleistungen – von außergewöhnlichen Locations über individuelle Brautkleid-Maßschneider, aktuelle Trends der Hochzeitsmode, Konditoren, Floristik und Dekoration bis hin zu Fotografen, Juwelieren, Trauring-Spezialisten, Caterern und DJs.

Ein besonderes Highlight ist das abwechslungsreiche Rahmenprogramm, unter anderem mit:

* Große Brautmodenschau täglich um 14:00 Uhr und 16:00 Uhr

* Musikalischer Unterhaltung, DJs, Live-Künstler und Gastauftritten bekannter Sänger

* Zaubershow und weiteren künstlerischen Darbietungen

* Kinderbetreuung und Kinderunterhaltung

* Tombola mit Top Preisen von allen Ausstellern

* Messerabatt bei allen Ausstellern

* Goody-Bag mit vielen Überraschungen für jeden Besucher

* Kostenfreien Erinnerungsfotos in einem historischen Fotobus (Bulli T1)

* Food-Truck sowie Catering durch das Käfer Team Gut Kaltenbrunn

Tickets:

* Vorverkauf: 8,00 EUR

* Tageskasse: 10,00 EUR

* Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist der Eintritt frei.

Die Veranstalter laden zudem interessierte Unternehmen und Dienstleister der Hochzeitsbranche ein, sich als Aussteller für die „Herzerl-Tage“ anzumelden.

Weitere Informationen unter: www.hochzeitsmesse-tegernsee.de

Hochzeitsmesse Tegernsee vom 07.-08.02.2026 auf Gut Kaltenbrunn, Kaltenbrunn 1, 83703 Gmund am Tegernsee

Heiraten Tegernsee – Hochzeit Tegernsee – Hochzeitsmesse – Hochzeitsmesse München

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Event-AgenTour Starnberger See GmbH & Co. KG

Josef Hofrichter

Am Sportplatz 7 Event Agen

82407 Haunshofen am Starnberger See

Deutschland

fon ..: 08157-926861

web ..: https://www.hochzeitsmesse-tegernsee.de

email : info@event-agentour.de

Die „Event-AgenTour“ mit Sitz in Tutzing am Starnberger See wurde im September 2009 von Josef Hofrichter gegründet und ist die größte Agentur am Starnberger See.

Schwerpunkt der Agentur liegt auf der Vermarktung von außergewöhnlichen, exklusiven und nicht alltäglichen Event-Locations für Veranstaltungen aller Art im Starnberger Fünf-Seen-Land. Zusätzlich werden Rahmenprogramme, Tagestouren und Ausflüge zu den Sehenswürdigkeiten in die Region angeboten. Pauschalangebote zum Oktoberfest, Ticketvermittlung, eigene Events (Ü30 Sommernacht Starnberg), Konzerte, Cabaret- & Comedy-Veranstaltungen runden das Angebot ab. Hochzeitsmesse „Herzerl-Tage“ Kloster Andechs – Hochzeitsmesse Tegernsee vom 07.-08.02.2026

Mehr Infos und Angebote auf: www.event-agentour.de

Pressekontakt:

Event-AgenTour Starnberger See

Herr Josef Hofrichter

Am Sportplatz 7

82407 Haunshofen am Starnberger See

fon ..: 08157-926861

email : info@event-agentour.de

