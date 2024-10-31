  • Hochzeitsmesse Tegernsee auf Gut Kaltenbrunn vom 07.-08.02.2026

    Die Hochzeitsmesse Tegernsee kehrt am 7.-8. Februar 2026 nach Gut Kaltenbrunn zurück: Eine inspirierende Messe mit regionalen Ausstellern, Shows, Rahmenprogramm und vielen Highlights.

    BildIn einer der schönsten Regionen Deutschlands findet am 07. und 08. Februar 2026 bereits zum dritten Mal die Hochzeitsmesse „Herzerl-Tage“ auf Gut Kaltenbrunn direkt am Tegernsee statt. Das beliebte Event gilt als eines der stimmungsvollsten Hochzeitserlebnisse Süddeutschlands und bringt zukünftige Brautpaare mit ausgewählten regionalen Ausstellern zusammen.

    Rund um die Themen Hochzeit und Events präsentieren zahlreiche Anbieter eine beeindruckende Vielfalt an Produkten und Dienstleistungen – von außergewöhnlichen Locations über individuelle Brautkleid-Maßschneider, aktuelle Trends der Hochzeitsmode, Konditoren, Floristik und Dekoration bis hin zu Fotografen, Juwelieren, Trauring-Spezialisten, Caterern und DJs.

    Ein besonderes Highlight ist das abwechslungsreiche Rahmenprogramm, unter anderem mit:

    * Große Brautmodenschau täglich um 14:00 Uhr und 16:00 Uhr
    * Musikalischer Unterhaltung, DJs, Live-Künstler und Gastauftritten bekannter Sänger
    * Zaubershow und weiteren künstlerischen Darbietungen
    * Kinderbetreuung und Kinderunterhaltung
    * Tombola mit Top Preisen von allen Ausstellern
    * Messerabatt bei allen Ausstellern
    * Goody-Bag mit vielen Überraschungen für jeden Besucher
    * Kostenfreien Erinnerungsfotos in einem historischen Fotobus (Bulli T1)
    * Food-Truck sowie Catering durch das Käfer Team Gut Kaltenbrunn

    Tickets:
    * Vorverkauf: 8,00 EUR
    * Tageskasse: 10,00 EUR
    * Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist der Eintritt frei.

    Die Veranstalter laden zudem interessierte Unternehmen und Dienstleister der Hochzeitsbranche ein, sich als Aussteller für die „Herzerl-Tage“ anzumelden.

    Weitere Informationen unter: www.hochzeitsmesse-tegernsee.de

    Hochzeitsmesse Tegernsee vom 07.-08.02.2026 auf Gut Kaltenbrunn, Kaltenbrunn 1, 83703 Gmund am Tegernsee

    Heiraten TegernseeHochzeit Tegernsee – Hochzeitsmesse – Hochzeitsmesse München

