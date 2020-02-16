Hörbert 3.0: jetzt serienmäßig mit neuer Elektronik und Podcast-Funktion

Hörbert 3.0 bietet jetzt noch mehr Quellen für kostenlose Hörinhalte. Per Firmware Butterfly 2 besitzt der Hörspieler aus Holz eine praktische Podcast-Funktion. Ohne Apps, Clouds oder Abo-Bindung.

Hörbert zählt seit Jahren zu den ungewöhnlichsten Audioprodukten seiner Kategorie. Während viele Geräte auf Kunststoffgehäuse und Displays setzen, basiert Hörbert auf einem robusten Holzkorpus, großen farbigen Tasten und einer klaren Bedienlogik. Das Gerät wird in Süddeutschland entwickelt und im Erzgebirge gefertigt und verbindet eine langlebige, robuste Bauweise mit moderner Audiotechnik.

Was ist neu bei Hörbert 3.0

Mit hörbert 3.0 erweitert die neue Firmware Butterfly 2 die Funktionen des Audio-Players um die Wiedergabe von Podcasts. Über das Browser-Interface können Podcasts gesucht, gespeichert und verwaltet werden. Neue Episoden lassen sich automatisch zu einer festgelegten Uhrzeit herunterladen und stehen anschließend ohne Funkverbindung auf dem Gerät zur Verfügung.

Neu ist außerdem eine LED zur Betriebsanzeige, die Informationen über den aktuellen Gerätestatus liefert.

Zur Serienausstattung von Hörbert 3.0 gehört zudem ein USB-C-Anschluss. Dieser ermöglicht neben der Stromversorgung auch das Laden von vier AA-Akkus direkt im Gerät, sodass kein separates Ladegerät erforderlich ist.

Materialien und Bedienkonzept

Der Player besteht aus Massivholz und Sperrholz, das schweißecht und speichelfest lackiert ist. Bedienelemente sind fest mit dem Gehäuse verbunden und erfüllen die geltenden Sicherheitsnormen. Hörbert kann als MP3-Player, Webradio, Podcast-Player, Bluetooth-Streaming-Box oder Aufnahmegerät genutzt werden. Inhalte lassen sich klassisch über eine Speicherkarte oder per WLAN aufspielen. Jedes Gerät wird spielfertig bereits mit kostenlosen Hörinhalten ausgeliefert. Nutzerinnen und Nutzer können Dateien aus vielfältigen Quellen hinzufügen, ohne an Cloud-Dienste oder Abomodelle gebunden zu sein.

Produktvarianten und Zielgruppen

Hörbert ist in Varianten für Kinder, Senioren, Pflege und Menschen mit Behinderungen erhältlich. Die speziell für Pflege entwickelte Version verfügt über:

* drei große, kontrastreiche Tasten für einfache Bedienung

* einen USB-C-Stromanschluss mit Akkuladefunktion

* Anschlussmöglichkeiten für externe Großtaster und Umfeldsteuerungen

Diese Ausstattung ermöglicht ein unkompliziertes Hörerlebnis auch für Personen mit eingeschränkter Sehfähigkeit, Demenz oder verminderter Feinmotorik. Zusätzlich werden Hörinhalte angeboten, die speziell auf Aktivierung und Orientierung im Bereich der Demenzpflege abgestimmt sind.

Firmware und Funktionen

Mit der neuesten Firmware „Butterfly2“ bietet Hörbert Funktionen wie automatische Podcast-Aktualisierung, Wiedergabe von Internetradios über WLAN sowie Konfiguration direkt über Smartphone oder Tablet – ohne zusätzliche App. Die Firmware ist für alle Geräte ab Oktober 2021 kostenlos verfügbar. Ältere Geräte lassen sich mit einer neuen Elektronik nachrüsten.

Handwerkliche Herstellung und Nachhaltigkeit

Jedes Hörbert-Gerät entsteht in Deutschland in Kombination aus industrieller Fertigung und Handarbeit. Materialien, Verarbeitung und Sicherheitsstandards gewährleisten eine lange Lebensdauer sowie gesundheitliche Unbedenklichkeit.

Preis und Bezug

Die Hörbert-Produktlinie ist ab 269 Euro erhältlich. HMC vertreibt hörbert in folgenden Ländern: Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein, Frankreich, Italien, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Niederlande, Belgien. Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Interessierte unter www.hoerbert.com

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Hightech Media Components GmbH & Co. KG

Frau Sandra Brang

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HMC, mit Sitz in Bremen, ist ein internationaler Vertriebs- und Marketingspezialist mit Fokus auf Audioprodukte. Wir bieten ein breites Spektrum an Dienstleistungen, sowie ein umfassendes Kundennetzwerk, um die Nachfrage der jeweiligen Marken in den Zielmärkten nachhaltig zu steigern. Unsere Leistungen umfassen Vertrieb, Logistik, Lagerhaltung, Marketing, PR und Produktentwicklung.

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