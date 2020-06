Hole dir die Natur nach Hause

13.06.2020. Mit dem neuen Online-Shop „Nur Natürlich“ kannst du Neues über Naturprodukte lernen – und dir die Produkte dann gleich nach Hause holen.

Das Konzept der Website ist kreativ: Die Seite ist Blog und Online-Shop in einem. In Form eines Blogs gibt es immer neue interessante Beiträge zu allerhand Trends, Infos und Tipps zu Naturprodukten. Die Produkte, über die in dem Blog geschrieben wird, kannst du dir anschließend über einen Partner-Link oder über eine Bannerwerbung an verschiedenen Stellen neben dem Blogartikel über die verschiedenen Partnerseiten kaufen. „Nur natürlich“ erhält für jeden Kauf eine Provision, über welche die Pflege und Instandhaltung des Online-Shops finanziert werden.

Laut der Inhaberin des Shops, soll der Shop jedem ermöglichen, sich Inspiration für einen umweltbewussten Lifestyle mit nachhaltigen Naturprodukten holen: „Ich interessiere mich für alles, was die Natur uns beschert, und wie wir dies gesundheits- und umweltschonend nutzen können.“ Um das aus dem Blog gelernte in die Tat umsetzen zu können, kannst du dir die Produkte danach gleich bestellen. Die „Nur Natürlich“-Seite ist in vier verschiedene Themenbereiche eingeteilt: Naturkosmetik, Naturmode, Naturmöbel und Naturkost.

Naturkosmetik selber machen und ökologisch nachhaltige Naturmode online shoppen

In dem Bereich Naturkosmetik findest du News sowie Beiträge zu Themen wie zum Beispiel „Naturkosmetik selber machen“, „Bio-Sonnencreme für Kinder“ oder „Feuchtigkeitscreme mit Bienenwachs“. Damit wird deine Körper- und Schönheitspflege um einiges nachhaltiger. Die Natur liefert immer noch die gesündesten Pflegeprodukte.

Mode auf ökologisch nachhaltige Weise

Der Bereich Naturmode zeigt dir schicke Klamotten, die auf ökologisch nachhaltige Weise produziert wurden. Auch eine Übersicht über Sales in grünen Online-Shops findest du hier. Damit kannst du dich schick anziehen und dabei auch noch ein gutes Gewissen haben.

Mit Naturmöbeln die eigenen vier Wände gestalten

Du sehnst dich nach einer grünen Erholungsoase, wohnst aber in der Stadt? Mit Nur Natürlich kannst du dich trotzdem von aktuellen Trends inspirieren lassen und dein Zuhause mit wunderschönen Naturmöbeln gestalten. Holzbetten und kleine Schränkchen machen das Schlafzimmer viel gemütlicher und bringen einen warmen Look und ein Stück Natur nach Hause.

Gesunde Ernährung mit Naturkost

Naturkost ist wie ein Erholungsurlaub für den Körper. Ob gute Rezepte, Bücher über Bio-Lebensmittel oder ein Ratgeber zum Anbauen von eigenem Gemüse. Nur Natürlich gibt dir alle Informationen, die du für eine gesunde Ernährung frei von Schad- oder Zusatzstoffen brauchst. Und neben den Informationen kannst du dir die gesunden Lebensmitteln auf den Partnerseiten bestellen und gleich mit dem Kochen loslegen.

