Hotel 2030: KAJ Hotel Networks positioniert Partnerplattform als Treiber für vernetzte, digitale Prozesse

Brancheninitiative bündelt Expertise aus Medientechnik, Software und Marketing – im Fokus stehen Effizienz, Schnittstellen sowie neue Betriebskonzepte in der Hotellerie.

Steigende Kosten, Fachkräftemangel und wachsende operative Komplexität führen zu einem grundlegenden Wandel der Anforderungen in der Hospitality-Industrie. Gleichzeitig entwickeln sich Effizienz, Automatisierung und vernetzte Systeme zunehmend zu entscheidenden Erfolgsfaktoren. Genau hier setzt KAJ Hotel Networks an und positioniert sich mit seinem Partnernetzwerk unter dem Leitmotiv „Hotel 2030“ als Infrastruktur für integrierte Lösungen. Im Zentrum steht die Erkenntnis, dass isolierte Einzellösungen den Herausforderungen der Branche nicht mehr gerecht werden. Gefragt sind somit vernetzte Systeme, die Prozesse automatisieren und gleichzeitig neue Umsatzpotenziale erschließen.

Wie konkret diese Entwicklung aussieht, zeigt beispielsweise die RESERViSiON GmbH als zentraler Partner im Netzwerk. „In der Hotellerie wird sich die Technologie weiterhin zu einem zentralen Erfolgsfaktor entwickeln. Dabei gewinnt auch die Vernetzung innovativer Lösungen an Bedeutung, was uns in der Zusammenarbeit mit KAJ Hotel Networks nochmal bestärkt. Somit sind wir gut aufgestellt, um unsere digitalen Tools nachhaltig in der Branche zu verankern und Schnittstellen zu schaffen, die wertvolle Synergien ermöglichen“, sagt Tobias Poth, Gründer und CEO der RESERViSiON GmbH.

Durch die intelligente Verknüpfung von Property-Management-Systemen mit nachgelagerten Anwendungen werden Prozesse automatisiert, Datenflüsse vereinfacht und manuelle Arbeitsschritte reduziert. Gleichzeitig entstehen effizientere Abläufe und mehr Freiräume für den persönlichen Gästekontakt. RESERViSiON sorgt auch für eine Automatisierung aller Prozesse im Bereich von Tagungs- und Veranstaltungsräumen: Hotels können Anfragen schneller bearbeiten, Angebote in Echtzeit bereitstellen und Buchungsprozesse direkt über die eigene Website abbilden. Der zunehmende Einsatz digitaler Lösungen geht dabei weit über einzelne Buchungsprozesse hinaus. Ziel ist es, Abläufe zu vereinfachen, Transparenz zu schaffen und Teams im Alltag spürbar zu entlasten.

Während RESERViSiON insbesondere die operative Effizienz adressiert, bringt die Medientechnik KEUK GmbH eine weitere Dimension in das Netzwerk ein: die Verbindung von Raum, Technologie und Erlebnis. „Die Hotellerie der Zukunft entsteht nicht durch einzelne Lösungen, sondern durch vernetzte Ökosysteme. Als Teil des Netzwerkes bringen wir unsere medientechnische Expertise ein, um Räume intelligenter, nachhaltiger und erlebbarer zu gestalten. Gemeinsam schaffen wir die Grundlage für das Hotel 2030“, ergänzt René Keuk, CEO Medientechnik KEUK GmbH.

Ergänzt wird der Ansatz durch die Perspektive aus Marketing und Markenführung. Ramona Bischoff, geschäftsführende Gesellschafterin der Hamburger Marketingagentur teammade.io, legt mit ihrem Team den Fokus auf Hotelmarketing bzw. digitale Vertriebsstrategien. „Für uns als Marketingpartner liegt die Zukunft der Hotellerie in starken Partnerschaften und echter Vernetzung – gerade mit Blick auf Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und zukunftsfähige Technologien. Persönliche Empfehlungen und vertrauensvolle Zusammenarbeit sind dabei entscheidend, denn Lösungen entstehen im Austausch und gute Arbeit spricht sich herum. Genau diese Dynamik macht solche Netzwerke zu einem echten Erfolgsfaktor für die Branche.“

Für Karsten Jeß, Inhaber von KAJ Hotel Networks, liegt genau darin der strategische Kern: „Die Branche braucht keine isolierten Einzellösungen mehr, sondern funktionierende Gesamtsysteme. Unser Ziel ist es, Partner so zu vernetzen, dass daraus konkrete Mehrwerte für den Hotelbetrieb entstehen. Also operativ, wirtschaftlich sowie strategisch.“

Mit „Hotel 2030“ formuliert KAJ Hotel Networks damit einen klaren Anspruch: Die Zukunft der Hotellerie entsteht aus der intelligenten Verbindung von Technologie, Prozessen und Partnern. Vernetzung wird zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor und zum Schlüssel für nachhaltige wirtschaftliche Stabilität.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KAJ Hotel Networks

Herr Karsten Jeß

Dorfstrasse 7

27419 Klein Meckelsen

Deutschland

fon ..: +49 171 – 6307732

web ..: http://kaj-hotel-networks.de

email : karsten.jess@kaj-hotel-networks.de

Über KAJ Hotel Networks:

KAJ Hotel Networks wurde zu Beginn des Jahres 2019 durch den Hotelexperten Karsten Jeß gegründet. Dabei hat er sich zum Ziel gesetzt, führende Unternehmen aus verschiedenen Bereichen der Zuliefererindustrie mit der Hotellerie zu vernetzen, um ihnen den Zugang zur deutschen Hotellerie zu ermöglichen. Hoteliers partizipieren neben exklusiven Dienstleistungen und innovativen Produkten von einer maßgeschneiderten, individuellen Beratung.

Zu den Leistungen für die Partner von KAJ Hotel Networks gehören unter anderem ein gemeinsamer Internetauftritt, Gemeinschaftsstände auf den führenden Messen der Branche, Anzeigen in der Fachpresse, Öffentlichkeitsarbeit sowie eine Plattform zum gegenseitigen Austausch.



Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

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8306 Brüttisellen

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web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

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