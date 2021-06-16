Hotels Halm & Alte Post in Konstanz verpflichten Georg Ziegler als Board Advisor

Weichen für Zukunft gestellt: Ehemaliger HolidayCheck-Manager und Ex-Präsident der HSMA Deutschland e.V. begleitet die strategische Neuausrichtung der Traditionshäuser am Bodensee.

Mit Georg Ziegler verstärkt ab sofort ein profilierter Hospitality-Experte das Management-Team der beiden renommierten Betriebe als strategischer Advisor. Im Zuge des neuen Pachtverhältnisses der VeMa GmbH begleitet er gemeinsam mit dem bestehenden Direktionsteam um Theresia Kaiser und Felix Maedel die Neuausrichtung der Häuser und soll insbesondere die Bereiche Markenpositionierung, Vertriebsstrategie sowie digitale Transformation weiterentwickeln.

Die Zusammenarbeit markiert zugleich einen wichtigen strategischen Schritt für die Zukunft des Hotel Halm und seines Schwesterhotels Alte Post. Beide Häuser stehen exemplarisch für eine neue Generation inhabergeführter Hospitality-Konzepte, die historische Identität, regionale Verwurzelung und moderne Gästeerwartungen miteinander verbinden wollen. Das 1874 eröffnete Hotel Halm – direkt gegenüber dem Konstanzer Hauptbahnhof – zählt bis heute zu den bekanntesten Hoteladressen der Bodenseeregion. Mit seiner klassischen Architektur, dem historischen Maurischen Saal sowie seiner besonderen Geschichte gilt das Haus als Zeuge aus der Zeit der großen Grandhotels am Bodensee. Gemeinsam mit dem 2023 eröffneten Schwesterhotel Alte Post entsteht nun ein Konzept, das Tradition und zeitgemäße Hospitality bewusst miteinander verzahnen soll.

„Das Hotel Halm ist weit mehr als nur ein Gebäude – es ist ein Stück Stadt- und Hotelgeschichte mit einer Seele, die man in der modernen Hotellerie nicht mehr so häufig findet“, so Georg Ziegler. „Meine Aufgabe ist es, als Brückenbauer zwischen der charmanten Historie, dem bestehenden Team beider Häuser und den Anforderungen der Gäste von heute und morgen zu agieren. Gemeinsam werden wir das Halm und die Alte Post nicht nur verwalten, sondern zu einem emotionalen Herzstück für Einheimische und besuchende Gäste entwickeln.“

Während das Direktionsteam weiterhin für die operative Führung und die Kontinuität der Häuser verantwortlich zeichnet, wird Georg Ziegler insbesondere die strategischen Themen rund um Markenaufbau, Vertrieb, Marktpositionierung und Gästeerlebnis begleiten. Gerade in einer Phase tiefgreifender Veränderungen innerhalb der Hospitality-Branche setzen die Hotels damit bewusst auf externe Expertise und langfristige strategische Perspektiven.

Der Anspruch der neuen Betreiber liegt dabei nicht allein in der Fortführung bestehender Strukturen, sondern in der behutsamen Weiterentwicklung zweier Häuser mit hoher emotionaler Strahlkraft für die Region. Die Verbindung aus historischer Substanz, zeitgemäßer Gästeorientierung und strategischer Markenentwicklung spiegelt zugleich einen Trend wider, der derzeit viele privat geführte Hotels im deutschsprachigen Raum prägt: weg von austauschbaren Konzepten, hin zu klarer Identität, authentischer Gastgeberkultur und differenzierbaren Erlebnissen. Tradition soll nicht konserviert, sondern strategisch in die Zukunft übersetzt werden.

Mit Georg Ziegler gewinnt das Unternehmen somit einen erfahrenen Experten, der Hotellerie und Touristik aus unterschiedlichen Perspektiven kennt. Nach einer Kochausbildung am Bodensee absolvierte er ein Studium im Internationalen Hotel- und Tourismusmanagement. 2008 wechselte der Hotelier zu HolidayCheck, wo er über 15 Jahre tätig gewesen ist – zuletzt als Director Marketing & Tourism und als Prokurist. Darüber hinaus prägte Georg Ziegler als Präsident und Vorstand der HSMA Deutschland e.V. über fünf Jahre hinweg die Themen Digitalisierung, Onlinekompetenz und strategische Weiterentwicklung innerhalb der deutschsprachigen Hotellerie maßgeblich mit. Bis heute engagiert sich Georg Ziegler dort im Expertenkreis Nachhaltigkeit.

In verschiedenen Rundfunkformaten war er zudem regelmäßig als Reise- und Hotelexperte präsent und moderierte zahlreiche nationale wie internationale Fachveranstaltungen und Hospitality-Kongresse. Seine Erfahrung an der Schnittstelle zwischen Hotelbetrieb, Markenführung, Vertrieb und digitaler Transformation soll nun gezielt in die Weiterentwicklung der beiden Konstanzer Häuser einfließen.

Quelle Foto: Hotel Halm

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hotel Halm & Alte Post Konstanz

Herr Georg Ziegler

Bahnhofplatz 6

78462 Konstanz

Deutschland

fon ..: +497531 1210

web ..: http://www.hotel-halm.de

email : direktion@halm-konstanz.de

Das 1874 eröffnete Hotel Halm direkt gegenüber dem Konstanzer Hauptbahnhof ist eines der traditionsreichen Häuser der Region. Das Hotel mit 102 Zimmern ist mit seiner klassischen Architektur, dem beeindruckenden Maurischen Saal und seiner erstklassigen Lage ein beliebter Anlaufpunkt für Besucher von Konstanz. Das Hotel Alte Post wurde 2023 eröffnet und bietet 65 Zimmer in den Räumen der ehemaligen Oberpostdirektion an. Seit Mai 2026 ist die VeMa GmbH der beiden Konstanzer Gastronomen Anselm Venedey und Felix Maedel neuer Pächter der beiden Hotels.

Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

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web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

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