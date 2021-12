Hotspot für Leseratten: Der Bücherzirkus Prora

Norddeutschlands größtes Bücher-Outlet liegt auf Rügen

„Böllergeld in Bücher investieren! Die knallen beim Zuschlagen, sind wunderbar anzusehen und erzeugen farbenfrohe Explosionen im Kopf.“

Wer sich auf der Facebook-Seite des Bücherzirkus Prora umschaut, entdeckt früher oder später auch diese zauberhafte Twitterperle. Noch viel besser ist es allerdings, sich direkt vor Ort einen Eindruck von dem zu verschaffen, was man mit Fug und Recht als Norddeutschlands größtes Bücher-Outlet bezeichnen kann.

Das haben die Redakteure des RügenInsider-Blogs von Ostseeappartements Rügen (OAR) getan und stellen die 2021 eröffnete Einrichtung in ihren „Shoppingtipps für die Insel Rügen“ vor.

Auf riesigen 2.000 qm Grundfläche sind im Bücherzirkus Prora – direkt neben der Sandskulpturen Ausstellung Prora – über 10.000 Buchtitel der verschiedensten Genres zu finden: Romane, Thriller, Dramen, Taschenbücher, Kinderbücher, Kochbücher, Sachbücher, Ratgeber, Belletristik, Bildbände und vieles mehr.

Dabei ist nicht nur die schiere Vielfalt beeindruckend, sondern es lassen sich hier auch echte Schnäppchen machen! Der Grund, warum man im Bücherzirkus bis zu 90% gegenüber dem Normalpreis sparen kann, ist schnell erklärt: Es handelt sich um Restposten bzw. um sogenannte Mängelexemplare mit kleinen Schönheitsfehlern.

Reinschmökern ist hier übrigens nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. Sitzplätze für ein Päuschen und eine kleine Malecke für die Kinder sind vorhanden.

„Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir seit diesem Jahr hier im Glaspalast Prora einen wunderschönen neuen Standort gefunden und nun ganzjährig für alle Bücherfreunde geöffnet haben. Eine Tour zu uns lohnt sich garantiert, zumal man das Ganze prima mit einem Besuch der Sandskulpturen-Ausstellung oder in den anderen Museen in der Nachbarschaft verbinden kann. Auch für das leibliche Wohl ist im Glaspalast gesorgt.“, so Heike Seelenbinder, Chefin des Bücherzirkus.

Den ausführlichen Artikel mit zahlreichen Bildern gibt es bei OAR zum Nachlesen: http://oar2.de/QF

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG

Frau Yvonne Heyden

Granitzer Straße 8

18586 Ostseebad Sellin

Deutschland

fon ..: 038303 90940

fax ..: 038303 90944

web ..: https://www.ostseeappartements-ruegen.de

email : info@oar1.de

Die Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG (OAR) mit Agenturen im Ostseebad Sellin und im Ostseebad Binz vermittelt Ferienhäuser, Appartements und Ferienwohnungen auf der Insel Rügen. Dabei zeichnen sich die überwiegend in Privatbesitz befindlichen Objekte im Portfolio von OAR durch ihre exklusive Lage und eine hochwertige, individuelle Einrichtung und Ausstattung aus und können auf der firmeneigenen Website mit zahlreichen Bildern und Videos ausführlich besichtigt und bequem online gebucht werden.

Mit breit aufgestellten Aktivitäten im Bereich Social Media, der eigenen OAR-App und dem RügenInsider-Blog ist Ostseeappartements Rügen auch in Sachen Kundenbindung sehr aktiv. Die Immobiliensparte des Unternehmens – Ostseeappartements Rügen Immobilien – bietet darüber hinaus allen Immobilienkäufern und -verkäufern kompetente und vertrauensvolle Unterstützung.

www.ostseeappartements-ruegen.de

