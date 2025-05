Housekeeping sichert Hotelqualität: Hierfür sind Fachwissen und entsprechende Führung gefragt

Die Housekeeping Akademie setzt ihren erfolgreichen Lehrgang zum Housekeeping Manager fort – gezielte Fachbildung als Antwort auf Fachkräftemangel und gestiegene Gästeerwartungen.

Wo der Hotelgast Qualität spürt, ist das Housekeeping meist schon längst gewesen. Sauberkeit, Struktur und ein reibungsloser Ablauf im Hintergrund sind für Gäste selbstverständlich. Dieser Umstand ist für die Hotellerie jedoch längst zu einem erfolgskritischen Faktor geworden. Gleichzeitig wird genau dieser Bereich vom Fachkräftemangel und permanent steigenden Anforderungen an Hygiene, Organisation sowie Führung besonders hart getroffen.

Die Housekeeping Akademie entwickelte daher bereits 2024 einen spezialisierten Lehrgang, der nun aufgrund der hohen Nachfrage ab Mai 2025 an mehreren Terminen fortgeführt wird. Mit der Fortsetzung des Lehrgangs will die Housekeeping Akademie darüber hinaus ein Signal in der Branche setzen: Wer Housekeeping professionalisiert, steigert nicht nur die Gästezufriedenheit, sondern stärkt die gesamte Hotelstruktur. Und genau dort beginne laut der Gründerin der Housekeeping Akademie nachhaltiger Erfolg.

„Housekeeping wird oft unterschätzt, obwohl es über die Gästezufriedenheit maßgeblich entscheidet“, erklärt Mareike Reis, Gründerin der Housekeeping Akademie. „Wer diesen Bereich professionell führen will, braucht mehr als ein Bauchgefühl – er braucht fundiertes Fachwissen, das genau auf diese Rolle zugeschnitten ist.“

Die steigende Nachfrage liegt nicht zuletzt am Wandel der Gästeerwartungen. Hygiene, Detailgenauigkeit und Verlässlichkeit werden heute mehr denn je eingefordert. Wer hier versagt, verliert nicht nur Sterne, sondern auch Vertrauen.

Zu den Inhalten der Fachbildung zum Housekeeping Manager der Housekeeping Akademie zählen unter anderem eine nachhaltige Qualitätssicherung, die Organisation von Abläufen innerhalb der Abteilung, Führungskompetenz, Erfahrungsaustausch untereinander, Kommunikation sowie Grundlagen in der Reinigung und Arbeitssicherheit.

Dass Führung im Housekeeping anderen Gesetzmäßigkeiten folgt als in klassischen Abteilungen, zeigt sich nicht nur in täglichen Abläufen, sondern auch in Gesprächen mit Hoteldirektionen und dem Human Resources-Abteilungen. Allgemeine Führungskräftetrainings greifen hier oft zu kurz – das Verständnis für die besonderen Anforderungen im Housekeeping fehlt. Genau an dieser Stelle soll der spezialisierte Lehrgang ansetzen: mit Hilfe von maßgeschneiderten Inhalten zu Führung, Qualitätssicherung, Organisation, Reinigung, Arbeitssicherheit sowie Kommunikation. Die Teilnehmenden lernen, wie sich Standards nachhaltig sichern lassen, wie Teams effizient geführt und Strukturen optimiert werden – immer mit Blick auf den operativen Alltag.

Der zertifizierte, dreitägige Lehrgang wird von der Housekeeping-Expertin Mareike Reis, die neben fundierten Ausbildungen aus dem Fachbereich auch über eine langjährige Erfahrung als Executive Housekeeper in der internationalen Hotellerie verfügt, durchgeführt und schließt mit einer Prüfung ab, die die Teilnehmenden auf ihre Rolle als qualifizierter Housekeeping Manager vorbereitet.

Zielgruppe sind Fachkräfte aus dem Housekeeping, leitende Mitarbeiter externer Reinigungsfirmen, Quereinsteiger oder Verantwortliche, die ihre Abteilung auf ein neues Qualitätsniveau heben möchten.

Vom 20. bis 22. Mai 2025 findet der nächste Termin der Fachbildung zum Housekeeping Manager in der Zentrale der Akademie in Kadelburg nahe der Schweizer Grenze statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 1.270 Euro pro Person, inklusive Verpflegung und zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Die Housekeeping Akademie

Frau Mareike Reis

Oberdorf 8

79790 Küssaberg/Kadelburg

Deutschland

fon ..: +49 7741 640 81 75

web ..: http://www.housekeepingakademie.com

email : office@housekeepingakademie.com

Unternehmensgründerin Mareike Reis hat sich zum Ziel gesetzt, für Hoteliers ganzheitliche Konzepte für ein professionelles sowie nachhaltiges Housekeeping zu erarbeiten. Dabei greift sie auf eine langjährige Erfahrung im Housekeeping in der internationalen, gehobenen Hotellerie zurück. Neben der Einführung einer Qualitätssicherung in unterschiedlichen Betriebsformen und der Begleitung von Hygienezertifizierungen bietet die staatlich geprüfte Hotelbetriebswirtin und Fachwirtin für Reinigungs- & Hygienemanagement mit ihrer Housekeeping Akademie professionelle Aus- und Weiterbildungen an. Dabei legt Mareike Reis mit ihrem Team den Schwerpunkt auf verschiedene Fortbildungsmodelle an unterschiedlichen Lernorten, um fachgerechtes Reinigen und Hygienemaßnahmen für Mitarbeitende im Housekeeping erfolgreich erlernbar zu machen. Zu den Inhalten gehören unter anderem zeitgemäße Reinigungsverfahren und Reinigungstechniken, Hygieneschulungen, Sicherheit, Gesundheit & Fitness, Entwicklung von Mitarbeitenden und Führungskräften, Qualitätssicherung, Team-Building und Mentoring. Darüber hinaus ist Mareike Reis mit ihrem Team von mehreren Expertinnen regelmäßig vor Ort in den Hotels europaweit unterwegs, um Trainings on the Job, Interimseinsätze oder Beratungen durchzuführen.

www.housekeepingakademie.com



Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

HSMA Social Media Award & Green Sleeping Award: Innovation und Nachhaltigkeit im Rampenlicht Wertschöpfungskette neu gedacht – wie Revenue Management die Hotellerie nachhaltig transformieren kann